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क्या छिन जाती है हेल्पर से काम कराने वाले सरकारी कर्मचारियों की नौकरी? जानें नियम

Government Employees: दिल्ली की एक जिला अदालत से एक कर्मचारी को निलंबित किया गया है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह. जानें क्या अपना काम कराने के लिए किसी को हायर कर सकते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 15 Sep 2026 04:31 PM (IST)
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  • सरकारी कर्मचारी बाहरी व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य नहीं सौंप सकता।
  • यह गंभीर कदाचार है; निलंबन, बर्खास्तगी संभव है।
  • फ्रॉड, गोपनीय जानकारी लीक पर आपराधिक कार्रवाई भी होगी।

Government Employees: एक सरकारी कर्मचारी किसी निजी सहायक या फिर बाहरी व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य नहीं सौंप सकता है. दरअसल दिल्ली की एक जिला अदालत में एक अहलमद से जुड़े हालिया मामले ने इस मुद्दे में ध्यान की खींचा है. कथित तौर पर एक बाहरी व्यक्ति को बिना अनुमति के अहलमद कक्ष के अंदर काम करने की अनुमति देने के बाद कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच के लिए एक विभागीय जांच निर्धारित की गई है. आइए जानते हैं कि क्या होता है जब कोई कर्मचारी अपनी जगह किसी और से आधिकारिक कर्तव्य करवाता है.

क्या किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं? 

सरकारी कर्मचारियों को जरूरी चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद खास पदों पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों को व्यक्तिगत रूप से करने के लिए वेतन का भुगतान किया जाता है. इस वजह से किसी अनधिकृत व्यक्ति को उन कर्तव्यों को निभाने की अनुमति देना गंभीर कदाचार की श्रेणी में आ सकता है.

सरकारी सेवा नियमों के तहत कर्मचारियों से कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने और स्थापित प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है. बिना अनुमति के किसी बाहरी व्यक्ति को आधिकारिक काम, फाइल या फिर सिस्टम तक पहुंच देना एक बड़ा अनुशासनात्मक उल्लंघन माना जा सकता है. खासकर तब जब व्यक्ति के पास काम करने का कोई आधिकारिक अधिकार नहीं है. 


क्या छिन जाती है हेल्पर से काम कराने वाले सरकारी कर्मचारियों की नौकरी? जानें नियम

क्या कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता है?

बर्खास्तगी संभव है. लेकिन यह सिर्फ इस वजह से अपने आप नहीं हो जाती क्योंकि कोई आरोप लगाया गया है. विभाग को लागू अनुशासनात्मक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और जांच के जरिए से कदाचार स्थापित करना चाहिए. 

अगर कर्मचारी गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो संबंधित सेवा नियम के तहत बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है. तथ्य और लागू नियम के आधार पर इनमें सेवा से निष्कासन या फिर बर्खास्तगी शामिल हो सकती है. बर्खास्तगी सबसे गंभीर विभागीय दंडों में से एक है और इसके कर्मचारियों के सरकारी सेवा करियर पर लंबे समय के परिणाम हो सकते हैं.

क्या आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है? 

विभागीय कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही अलग-अलग मामले हैं. अगर कर्मचारियों के आचरण में धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण या फिर वित्तीय धोखाधड़ी जैसे अपराध शामिल है तो पुलिस जांच कर सकती है और भारतीय न्याय संहिता के लागू प्रावधानों के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है.


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सरकारी वेतन के बारे में क्या?

खास तौर से गंभीर मुद्दा तक उठता है जब एक कर्मचारी वेतन प्राप्त करता रहता है जबकि दूसरा व्यक्ति वास्तव में आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहा होता है. अगर जांच के पता चलता है कि सरकारी धन धोखाधड़ी या फिर दूसरे गैर कानूनी तरीकों से मिला था तो विभाग लागू सेवा और वित्तीय नियम के अधीन धन के वसूली के लिए कदम उठा सकता है. कोई भी वसूली कार्यवाही के निष्कर्ष और दावे के कानूनी आधार पर ही निर्धारित करेगी. इस वजह से यह मान लेना गलत है कि कोई कर्मचारी किसी दूसरे से अपना तय कर्तव्य पूरा कराने के बाद भी वेतन बरकरार रख सकता है.

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गोपनीय सरकारी जानकारी का क्या होता है? 

सरकारी कार्यालय अक्सर गोपनीय रिकॉर्ड, व्यक्तिगत जानकारी और संवेदनशील अधिकारी की दस्तावेजों से निपटते हैं. किसी अनधिकृत बाहरी व्यक्ति का ऐसी सामग्री तक पहुंच प्राप्त करना गंभीर सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम पैदा कर सकता है.

हालांकि किसी बाहरी व्यक्ति को काम करने के अनुमति देने का मतलब यह नहीं होता कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया गया है. इस तरह के आरोप इस बात पर निर्भर होंगे कि कौन सी जानकारी हासिल की गई, खुलासा किया गया या फिर संभाला गया और क्या संबंधित कानून की खास कानूनी जरूरतें पूरी की गई.

अगर गोपनीय या फिर संरक्षित जानकारी वास्तव में लीक या गलत इस्तेमाल की जाती है तो अतिरिक्त अपराधिक या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई पैदा हो सकती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 04:31 PM (IST)
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