गधी का दूध क्यों बिकता है इतना महंगा, जानिए क्या-क्या बनाया जाता है इससे?

Expensive Milk: आपने अक्सर गाय और भैंस के दूध के बारे में ही सुना होगा कि गाय का दूध दिमाग को तेज बनाता है और भैंस का दूध ताकत देता है. ऐसे में क्या आपने कभी ऐसे दूध के बारे में सुना है जो आम दूध के मुकाबले कई गुना ज्यादा महंगा बिकता है? यानी 5,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये प्रति लीटर तक उसकी कीमत हो सकती है. हम बात कर रहे हैं गधी के दूध की. यह सुनकर हर कोई हैरान हो सकता है, लेकिन यह सच है. यह दूध पूरी दुनिया में अपनी ऊंची कीमत के कारण मशहूर है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि इस दूध से क्या-क्या बनाया जा सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में.

आखिर इतना महंगा क्यों बिकता है गधी का दूध?

गधी के दूध के महंगे होने का कारण यह भी है कि वह एक दिन में केवल 200 से 500 मिलीलीटर तक ही दूध दे पाती है. यही वजह है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है. ऐसे में कई लोगों ने तो इस दूध को 5,000 रुपये प्रति लीटर तक बेचकर महीने में 2 से 3 लाख रुपये तक की कमाई की है. इस दूध की जितनी मांग देश में होती है, उससे कहीं ज्यादा इसकी मांग विदेशों में होती है. यही कारण है कि इसका निर्यात भी किया जाता है.

ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर गाय और भैंस के दूध की तुलना में गधी के दूध की इतनी मांग क्यों है. विशेषज्ञों के अनुसार, गधी के दूध में विटामिन E, अमीनो एसिड, विटामिन B1 और ओमेगा-3 जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह पेट से जुड़ी परेशानियों में मददगार माना जाता है और खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्हें सामान्य दूध से एलर्जी होती है. कहा जाता है कि गधी का दूध कम एलर्जिक माना जाता है, इसलिए जिन लोगों को गाय या भैंस के दूध से एलर्जी होती है, वे इसका सेवन कर सकते हैं.

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गधी के दूध से क्या-क्या बनाया जाता है?

बात करें इस दूध से बनने वाले उत्पादों की तो इससे वे लगभग सभी चीजें बनाई जाती हैं जो आम दूध से भी बनाई जाती हैं. इसके अलावा इसका उपयोग साबुन, फेस क्रीम, नाइट ग्लो क्रीम और मिल्क पाउडर जैसे कई उत्पादों को बनाने में भी किया जाता है. यानी जिस जानवर को हम सालों से केवल बोझ ढोने वाला समझते रहे, वही आज के समय में ब्यूटी और हेल्थ इंडस्ट्री में एक अहम भूमिका निभा रहा है.

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