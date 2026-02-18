भारत में पकड़े गए जासूस को मिलती है इतनी खतरनाक सजा, टॉर्चर जान कई दिन खाना नहीं खाएंगे आप

भारत जैसे बड़े और संवेदनशील देश में सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. देश की सेना, खुफिया एजेंसियां और सरकार मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी व्यक्ति देश की गोपनीय जानकारी दुश्मन देशों तक न पहुंचा सके. अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे बहुत ही सख्त सजा का सामना करना पड़ता है. जासूसी को सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि देश के साथ विश्वासघात माना जाता है. भारत में जासूसी से जुड़े मामलों के लिए मुख्य रूप से Official Secrets Act, 1923 और Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के तहत कार्रवाई की जाती है. इन कानूनों का मकसद देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना है. तो आइए जानते हैं कि भारत में पकड़े जाने वाले जासूस को कितनी खतरनाक सजा मिलती है.

जासूसी करने पर कितनी सजा मिलती है?

अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा या सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी दुश्मन देश या उसके एजेंट को देता है, तो उसे 14 साल तक की जेल हो सकती है. अगर मामला बहुत गंभीर हो और देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा हुआ हो, तो अदालत आजीवन कारावास की सजा भी दे सकती है. अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति विदेशी एजेंट से संपर्क करता है, तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है. अगर कोई संवेदनशील जानकारी लीक करता है, तो उसे 3 साल तक की सजा दी जा सकती है. कम स्तर की जासूसी गतिविधियों के लिए भी 3 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है.

किस अदालत में चलता है मुकदमा?

जासूसी एक संज्ञेय अपराध है. इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है. ऐसे मामलों की सुनवाई आमतौर पर विशेष या फास्ट-ट्रैक अदालतों में की जाती है, ताकि जल्दी फैसला हो सके. अगर आरोपी को सजा मिलती है, तो वह पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. पूरी कानूनी प्रक्रिया में कई महीनों से लेकर करीब 20 महीने तक का समय लग सकता है.

सजा कैसे तय होती है?

अदालत सजा तय करते समय कई बातों पर ध्यान देती है. जैसे अपराध कितना गंभीर था, क्या देश की सुरक्षा को बड़ा नुकसान हुआ, आरोपी ने जानबूझकर काम किया या किसी लालच में आकर और अदालत में पेश किए गए सबूत अगर यह साबित हो जाए कि आरोपी ने जानबूझकर देश के खिलाफ काम किया, तो सजा और ज्यादा कठोर हो सकती है.

