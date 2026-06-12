एलन मस्क बने एक ट्रिलियन के मालिक, जानिए एक ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं?
एलन मस्क की संपत्ति में हुआ इजाफा मुख्य रूप से उनकी कंपनी स्पेसएक्स के आईपीओ के सफल लॉन्च पर आधारित है. मस्क की नेट वर्थ 982 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है. आइए जानें एक ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं.
- स्पेसएक्स और टेस्ला उनकी संपत्ति के प्रमुख आधार हैं.
दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने सफलता की ऊंचाइयों पर एक नया झंडा गाड़ दिया है. मस्क अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां वह दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन चुके हैं. फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट ने इस खबर की पुष्टि की है कि मस्क की कुल नेट वर्थ अब 982 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है. इस अविश्वसनीय वृद्धि के पीछे उनकी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है. एलन मस्क की यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक पल है. लेकिन क्या आपको पता है कि एक ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, चलिए जानें.
स्पेसएक्स के आईपीओ ने बदली मस्क की किस्मत
एलन मस्क की संपत्ति में इस भारी उछाल का सबसे मुख्य कारण उनकी कंपनी स्पेसएक्स का आईपीओ है. कंपनी ने अपने शेयर 135 डॉलर की कीमत पर लॉन्च करने का फैसला किया है. इस नई लिस्टिंग के बाद स्पेसएक्स की मार्केट वैल्यू लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ही ट्रेडिंग शुरू होगी और शेयर की कीमत 138.50 डॉलर को छुएगी, मस्क आधिकारिक तौर पर 1 ट्रिलियन डॉलर के मालिक बन जाएंगे. टेस्ला के शेयर स्थिर रहने पर यह लक्ष्य हासिल करना उनके लिए बहुत आसान होगा.
आखिर कितना बड़ा होता है एक ट्रिलियन का आंकड़ा?
आम तौर पर हम अरबों-करोड़ों की बातें सुनते हैं लेकिन ट्रिलियन शब्द का इस्तेमाल अक्सर देशों की अर्थव्यवस्था या जीडीपी को मापने के लिए किया जाता है. जैसे भारत या चीन की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की होगी, इस पर चर्चा होती है. लेकिन अब एक अकेले इंसान की दौलत इतनी ज्यादा हो गई है जिसे मापने के लिए इस बड़ी इकाई का सहारा लेना पड़ रहा है. एक ट्रिलियन को अगर हम भारतीय संख्या प्रणाली में समझें तो इसका मतलब पूरे 10 खरब होता है. यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे दुनिया की सबसे विशाल वित्तीय इकाइयों में गिना जाता है.
यह भी पढ़ें: Extra Marital Affairs: पार्टनर को धोखा देने में नंबर वन हैं ये देश, जानिए क्या लिस्ट में भारत का भी है नाम?
एक ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं?
जब हम एक ट्रिलियन की रकम को कागज पर लिखते हैं तो यह किसी को भी हैरान कर सकती है. 1 ट्रिलियन लिखने के लिए 1 के अंक के पीछे पूरे 12 जीरो लगाने पड़ते हैं. इसे अंकों में 1,000,000,000,000 के रूप में दर्शाया जाता है. इतनी बड़ी संख्या को गिनना भी एक आम आदमी के लिए काफी मुश्किल काम हो सकता है. मस्क की दौलत अब इसी 12 जीरो वाली जादुई संख्या के दायरे में प्रवेश कर चुकी है.
मस्क के पास मौजूद स्पेसएक्स की भारी हिस्सेदारी
फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क के पास अकेले स्पेसएक्स के लगभग 4.8 बिलियन शेयर मौजूद हैं. इसके अलावा उनके पास कंपनी के करोड़ों स्टॉक ऑप्शंस भी हैं जो उनकी नेट वर्थ को हर पल बढ़ा रहे हैं. मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ स्पेसएक्स कंपनी में मस्क की हिस्सेदारी की कुल कीमत ही करीब 688 बिलियन डॉलर आंकी गई है. अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्पेसएक्स का एकाधिकार और उसकी लगातार बढ़ती मांग ने मस्क को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाई है.
टेस्ला और अन्य कंपनियों से भी हो रही है कमाई
हालांकि स्पेसएक्स मस्क की दौलत का इंजन है लेकिन उनकी दूसरी कंपनियां भी इसमें पीछे नहीं हैं. इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी 'टेस्ला' में मस्क की 10% से ज्यादा की बड़ी हिस्सेदारी है जो उनकी संपत्ति को स्थिर रखती है. इसके साथ ही उनके पास न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसी भविष्य की तकनीकी कंपनियों में भी महत्वपूर्ण शेयर मौजूद हैं. इन सभी कंपनियों का सम्मिलित योगदान ही मस्क को उस ऊंचाई पर ले गया है जहां से वे ट्रिलियन डॉलर क्लब के इकलौते सुल्तान बनने वाले हैं.
यह भी पढ़ें: रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को क्या सच में नहीं बदल सकता चुनाव आयोग, मीनाक्षी नटराजन के मामले में कहां फंसा पेंच?