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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजElection Result 2026: चुनाव जीतने वाले विधायकों को क्या पहले दिन से ही मिलने लगती है सैलरी, क्या है नियम?

Election Result 2026: चुनाव जीतने वाले विधायकों को क्या पहले दिन से ही मिलने लगती है सैलरी, क्या है नियम?

Election Result 2026: इन चुनावी नतीजों के बीच लोगों के मन में एक अहम सवाल भी उठ रहा है कि क्या चुनाव जीतते ही विधायक (MLA) को उसी दिन से सैलरी और सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 04 May 2026 10:40 AM (IST)
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West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आज यानी 4 मई 2026 को घोषित हो रहे हैं. वोटों की गिनती जारी है और थोड़ी ही देर में यह साफ हो जाएगा कि जनता ने अगले पांच साल के लिए किस पार्टी या गठबंधन को सत्ता सौंपी है. खासतौर पर पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर हुए चुनाव को लेकर काफी उत्साह है. इन चुनावी नतीजों के बीच लोगों के मन में एक अहम सवाल भी उठ रहा है कि क्या चुनाव जीतते ही विधायक (MLA) को उसी दिन से सैलरी और सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं या इसके लिए कोई तय प्रक्रिया होती है. तो आइए जानते हैं कि चुनाव जीतने वाले विधायकों को क्या पहले दिन से ही सैलरी मिलने लगती है और इसके नियम क्या हैं? 

विधायकों को क्या पहले दिन से ही सैलरी मिलने लगती है?

चुनाव जीतने के बाद कोई भी नेता तुरंत विधायक की सैलरी और सुविधाओं का हकदार नहीं बनता है. जब तक वह आधिकारिक रूप से अपना पदभार नहीं संभालता, तब तक उसे वेतन नहीं मिलता है. विधायक की सैलरी तब शुरू होती है जब वह विधानसभा में शपथ लेता है और आधिकारिक रूप से विधायक का पद संभालता है. चुनाव परिणाम आने के बाद एक औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह होता है. इसमें प्रोटेम स्पीकर या नियुक्त अधिकारी के सामने विधायक शपथ लेता है, यही तारीख उसकी सैलरी और भत्तों की शुरुआत मानी जाती है. 

शपथ से पहले क्या होता है?

शपथ लेने से पहले जीता हुआ उम्मीदवार सिर्फ निर्वाचित विधायक होता है. इस दौरान उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई सरकारी सुविधा लागू नहीं होती, उसके पास विधायी अधिकार भी नहीं होते है. यह समय एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड होता है. 

इसके नियम क्या है?

भारत में विधायकों की सैलरी और भत्ते हर राज्य की विधानसभा तय करती है. इसलिए सैलरी की राशि अलग-अलग होती है और सुविधाएं भी राज्य के हिसाब से बदलती हैं. जैसे तेलंगाना में विधायकों को सबसे ज्यादा करीब 2.3 लाख प्रति माह, भत्तों सहित मिलता है और वहीं त्रिपुरा में यह करीब 34,000 के आसपास है. 

यह भी पढ़ें - MLA Election Cost: विधायक का चुनाव लड़ने में कितना आता है खर्च, जानिए कितने बेलने पड़ते हैं पापड़?

सैलरी के अलावा क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?

शपथ लेने के बाद विधायकों को सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं. जिसमें अपने इलाके के लोगों से जुड़ने और समस्याएं सुलझाने के लिए खर्च, ऑफिस चलाने और स्टाफ रखने के लिए कार्यालय खर्च भत्ता, सरकारी काम के लिए यात्रा और रोजाना खर्च, राज्य की राजधानी में रहने के लिए घर, सरकारी वाहन या वाहन भत्ता, मुफ्त या सस्ती चिकित्सा सुविधा, कई राज्यों में बस और ट्रेन यात्रा की सुविधा मिलती हैं. 

यह भी पढ़ें - West Bengal Election Result 2026: किसके पास होती है स्ट्रॉग रूम की चाबी, बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद जहां रखी गई थीं ईवीएम?

Published at : 04 May 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Election Results 2026 West Bengal Election Results 2026 MLA Salary Rules MLA Salary India
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