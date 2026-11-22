सिंगर राहुल वैद्य सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए हैं. इसमें उन्होंने उन सेलेब्स पर निशाना साधा था, जो कथित तौर पर पैसों या ब्रांड प्रमोशन के लिए अपने ब्रेकअप का ड्रामा करते हैं.

राहुल की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई, जब अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के रिश्ते को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं. ऐसे में राहुल को बाद में यह साफ करना पड़ा कि उनकी बात किन लोगों के लिए थी.

राहुल वैद्य ने सेलेब्ल पर साधा निशाना

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में राहुल ने उन सेलेब्स को लेकर कड़ा मैसेज लिखा, जो उनके मुताबिक पैसों या प्रमोशनल ऑफर्स के बदले अपने ब्रेकअप का झूठा दिखावा करते हैं. उनकी पोस्ट में लिखा था, 'जो सेलेब्स कुछ पैसों या ब्रांड प्रमोशन के लिए अपने ब्रेकअप का झूठा ड्रामा करते हैं, वे सबसे बड़े '2 कौड़ी के लोग' हैं. वे प्यार के लायक नहीं हैं.'

इसके बाद सिंगर ने एक और पोस्ट शेयर कर अपनी बात साफ की और बताया कि उनकी ये टिप्पणी अविनाश और ईशा के लिए नहीं थी. उन्होंने लिखा, 'ये अविनाश और ईशा के लिए नहीं है! ये उन सभी कपल्स के लिए है, जिन्होंने पहले ब्रांड डील के लिए ऐसा किया है! हैशटैग 2 कौड़ी'.

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राहुल की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है. इसकी एक वजह ये भी है कि उनकी पोस्ट ऐसे समय में सामने आई, जब अविनाश और ईशा के कथित ब्रेकअप की खबरें और इसके पीछे की वजहों को लेकर ऑनलाइन अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि, राहुल ने उन कपल्स में से किसी का नाम नहीं लिया, जिनके बारे में वो बात कर रहे थे.

बाद में डिलीट की पोस्ट

फिलहाल, सिंगर ने अब अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डिलीट कर दी है, हालांकि पोस्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर अब भी शेयर किए जा रहे हैं. उनके पोस्ट हटाने के फैसले ने इस चर्चा को और बढ़ा दिया है. सोशल मीडिया यूजर्स उनकी पहली टिप्पणी के साथ-साथ बाद में दी गई सफाई पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो राहुल इन दिनों अपनी पत्नी दिशा परमार के साथ शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में नजर आ रहे हैं.