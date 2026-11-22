सनराइजर्स हैदराबाद के एक प्लेयर ने उस बात के बारे में बताया जो उनकी पैट कमिंस के साथ हुई. इसमें कमिंस ने IPL 2027 में खेलने को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है. बता दें कि बिजी शेड्यूल और ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड आईपीएल के आगामी सीजन से हट चुके हैं. दोनों को उनकी फ्रेंचाइजियों ने रिलीज कर दिया, लेकिन कमिंस SRH द्वारा रिटेन किए गए हैं. इससे उनके खेलने की उम्मीद अधिक है, इस बीच एक नया अपडेट आया है.

पैट कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं. फ्रेंचाइजी का उन्हें रिलीज न करना इस बात का संकेत है कि वह IPL 2027 में खेलेंगे. रिपोर्ट के अनुसार अब कमिंस ने भी पुष्टि कर दी है कि वह खेलेंगे, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि वह कुछ मैचों में ही खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

टीम के एक सीनियर प्लेयर ने क्रिकबज को उस बातचीत के बारे में बताया जो उनकी पैट कमिंस के साथ हुई. उन्होंने बताया, "मेरी कमिंस से बात हुई, उन्होंने कहा है कि वह आईपीएल खेलने भारत जरूर आएंगे. अगर पूरे सीजन के लिए नहीं तो कुछ मैचों के लिए जरूर आएंगे."

बता दें कि पैट कमिंस आईपीएल के पिछले संस्करण में भी कुछ मैचों में नहीं खेले थे. तब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें खेलने की अनुमति नहीं दी थी. उन्होंने कुल 8 मैच खेले थे. उनकी गैरमौजूदगी में ईशान किशन ने कमान संभाली थी.

SRH की रिटेन प्लेयर्स लिस्ट

पैट कमिंस

अभिषेक शर्मा

ईशान किशन

हेनरिक क्लासेन

नितीश कुमार रेड्डी

ब्रायडन कार्स

सलिल अरोड़ा

अनिकेत वर्मा

हर्ष दुबे

आर स्मरण

प्रफुल हिंगे

साकिब हुसैन

शिवांग कुमार

क्रेंस फुलेत्रा

ईशान मलिंगा

टी नटराजन

नेथन एलिस

खलील अहमद

SRH रिलीज प्लेयर्स लिस्ट

ट्रेस हेड

गेराल्ड कोएट्जी

जयदेव उनादकट

शिवम् मावी

आर अम्ब्रीश

कमिंडू मेंडिस

दिलशान मदुशंका

अमित कुमार

डेविड पेन

ओमकार तमाले

यह भी पढ़ें- Watch: जसप्रीत बुमराह के आगे कांपे टॉम लैथम के पैर! लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट