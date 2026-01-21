हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजडोनाल्ड ट्रंप के बीवी-बच्चे क्या करते हैं, किसके पास उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा?

डोनाल्ड ट्रंप के बीवी-बच्चे क्या करते हैं, किसके पास उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा?

डोनाल्ड ट्रंप ने तीन शादियां की है. ट्रंप की पहली शादी 1977 में मॉडल इवाना ट्रंप से हुई थी. इस शादी से उनके तीन बच्चे हैं. ये तीनों बच्चों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इवांका ट्रंप और एरिक ट्रंप हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 Jan 2026 05:32 PM (IST)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन चर्चा में रहते हैं. एक बार फिर ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर सुर्खियों में हैं. वह 21 जनवरी को स्विट्जरलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए रवाना होने वाले थे. उनका स्पेशल विमान एयर फोर्स वन अचानक बीच हवा से वापस लौट आया. तकनीकी खराबी की वजह से लिए गए इस फैसले के बाद ट्रंप की सुरक्षा और उनके परिवार को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई. ऐसे में सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार में कौन-कौन है, वो क्या करते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है. चलिए तो अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बीवी-बच्चे क्या करते हैं और ट्रंप की सिक्योरिटी का जिम्मा किसके पास है.

कितना बड़ा है ट्रंप का परिवार?

डोनाल्ड ट्रंप का जन्म एक कारोबारी परिवार में हुआ था. उनके पिता फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क के जाने-माने रियल एस्टेट कारोबारी थे, जिन्होंने ट्रंप ऑर्गनाइजेशन की नींव रखी थी. वहीं ट्रंप की मां मैरी ऐनी मैकलियोड ट्रंप मूल रूप से स्कॉटलैंड से थी. पांच भाई-बहनों में डोनाल्ड चौथे नंबर के हैं. ट्रंप के दो भाई और दो बहनें थी, जिनमें से एक भाई की मौत हो चुकी है. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने तीन शादियां की है. ट्रंप की पहली शादी 1977 में मॉडल इवाना ट्रंप से हुई थी. इस शादी से उनके तीन बच्चे हैं. ये तीनों बच्चों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इवांका ट्रंप और एरिक ट्रंप है. ट्रंप के पहले तीनों ही बच्चे ट्रंप ऑर्गनाइजेशन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और राजनीति में भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते रहे हैं. वहीं ट्रंप की दूसरी शादी अमेरिकी एक्ट्रेस मार्ला मेपल्स से हुई, जिनसे उनकी एक बेटी टिफनी ट्रंप है. टिफनी ने लॉ की पढ़ाई की है और आमतौर पर मीडिया से दूर रहती है. इसके अलावा ट्रंप की तीसरी और मौजूदा पत्नी मेलानिया ट्रंप है, जो स्लोवेनिया में जन्मी मॉडल है. मेलानिया अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी रह चुकी है. इस शादी से ट्रंप के सबसे छोटे बेटे बैरन ट्रंप है, जो सार्वजनिक तौर पर कम नजर आते हैं.

क्या करते हैं ट्रंप के बच्चे?

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप फैमिली बिजनेस के ऑपरेशनल काम संभालते हैं. वहीं इवांका ट्रंप ने बिजनेस के साथ-साथ अपने पिता के पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस में भी अहम भूमिका निभाई थी और टिफनी ट्रंप कानून की पढ़ाई पूरी कर चुकी है, जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार बैरन ट्रंप फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं.

ट्रंप और उनके परिवार की सुरक्षा किसके जिम्मे?

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है, ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के पास होती है. सीक्रेट सर्विस न सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा भी करती है. सीक्रेट सर्विस की शुरुआत 1865 में हुई थी, लेकिन 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की हत्या के बाद इस एजेंसी को राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया. आज यह एजेंसी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपतियों और  उनके परिवार  की सुरक्षा पर नजर रखती है.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 21 Jan 2026 05:32 PM (IST)
Trump Family Donald Trump Family Donald Trump Wife And Children
Embed widget