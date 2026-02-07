Wine Benefits: सालों से वाइन को दिल के लिए फायदेमंद ड्रिंक के तौर पर प्रमोट किया जाता रहा है. इसमें रेड वाइन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया है. डिनर टेबल से लेकर मेडिकल डिबेट तक यह बात कि रोज एक गिलास वाइन दिल की रक्षा कर सकती है काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका

रेड वाइन में रेस्वेराट्रोल नाम का एक नेचुरल कंपाउंड होता है. यह एक तरह का पॉलीफेनॉल है और मुख्य रूप से अंगूर के छिलके में पाया जाता है. वैज्ञानिकों का ऐसा मनाना है कि रेस्वेराट्रोल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. ये ब्लड वेसल्स के अंदरूनी परत की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं. यह एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को भी कम कर सकता है. यह दिल की बीमारी से जुड़े आर्टेरियल प्लाक बनाने में भूमिका निभाता है.

अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर असर

कई स्टडीज से ऐसा पता चला है कि कम मात्रा में शराब पीने से अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है. एचडीएल धमनियों से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक ले जाने में मदद करता है. यहां इसे तोड़ा जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है. यह मेकैनिज्म में ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज के जोखिम को कम कर सकते हैं. लेकिन इसका असर काफी मामूली है और यह सिर्फ वाइन के लिए खास नहीं है.

कम मात्रा में पीने का क्या मतलब है

वाइन के दिल से जुड़े किसी भी संभावित फायदे का असर काफी कम मात्रा में पीने पर ही होता है. मेडिकल एक्सपर्ट्स कम मात्रा को महिलाओं के लिए रोजाना एक ड्रिंक और पुरुषों के लिए रोजाना दो ड्रिंक के रूप में बताते हैं. इसमें एक ड्रिंक लगभग 120 से 150 एमएल वाइन होती है. इससे ज्यादा पीने से फायदे नहीं बढ़ते बल्कि वह उल्टे हो जाते हैं.

वाइन पीने के छिपे हुए जोखिम

ज्यादा वाइन या फिर शराब पीने से सेहत के जोखिम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. रोजाना ज्यादा पीने से हाई ब्लड प्रेशर, अनियमित दिल की धड़कन, मोटापा, लीवर की बीमारी और यहां तक की स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि वाइन कोई दवा नहीं है. अगर आप पहले से ही कभी-कभी और जिम्मेदारी से वाइन पीते हैं तो यह आपके दिल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती. लेकिन अगर आप नहीं पीते हैं तो डॉक्टर सिर्फ दिल की सुरक्षा के लिए वाइन पीना शुरू करने की सलाह नहीं देते हैं.

