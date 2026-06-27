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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSnake Facts: क्या एक सांप दूसरे सांप को खा जाता है, जानें कौन-कौन से स्नेक करते हैं ऐसा जहरीला शिकार?

Snake Facts: क्या एक सांप दूसरे सांप को खा जाता है, जानें कौन-कौन से स्नेक करते हैं ऐसा जहरीला शिकार?

Snake Facts: आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसे सांप भी हैं जो दूसरे सांपों को खा सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे सांप और क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 27 Jun 2026 10:11 AM (IST)
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Snake Facts: काफी लोग यह मानते हैं कि सांप सिर्फ चूहे, मेंढक, पक्षी या फिर छोटे स्तनधारी जीवों का शिकार करके जिंदा रहते हैं. लेकिन सांपों की कई प्रजाति दूसरे सांपों का भी शिकार करती हैं. इनमें दुनिया के सबसे जहरीले सरीसृप भी शामिल हैं. खाने की इस आदत को वैज्ञानिक भाषा में ओफियोफैगी कहा जाता है.  सांपों का शिकार करने वाले कुछ सांपों ने दूसरे सांपों के जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता या फिर इम्यूनिटी भी विकसित कर ली है.

क्या है ओफियोफैगी?

ओफियोफैगी वह बायोलॉजिकल शब्द है जिसका इस्तेमाल सांपों द्वारा दूसरे सांपों को खाने की आदत को बताने के लिए किया जाता है. दरअसल सांप की कई प्रजातियां मौका मिलने पर कभी-कभी दूसरे सांप खा जाती हैं. इस तरह के सांप मुख्य रूप से भोजन के लिए दूसरे सांपों पर ही निर्भर रहते हैं. ये शिकारी अपने शिकार को पूरा खाने से पहले उसे काबू में करने के लिए या तो शक्तिशाली जहर का इस्तेमाल करते हैं या फिर शारीरिक ताकत का.

किंग कोबरा दुनिया का सबसे मशहूर सांप शिकारी 

किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है और इसे सबसे मशहूर सांप खाने वाली प्रजाति माना जाता है. दूसरे कई कोबरा के उलट इसका पसंदीदा भोजन लगभग पूरी तरह से दूसरे सांप ही होते हैं. यह आमतौर पर काफी जहरीली प्रजातियों का शिकार करता है. इन प्रजातियों में कोबरा, क्रेट और रसेल वाइपर शामिल हैं. इसका शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक जहर शिकार को जल्द ही बेजान कर देता है. 

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क्रेट भी दूसरे सांपों का शिकार करते हैं 

 क्रेट दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं. इनमें कॉमन क्रेट और बैंडेड क्रेट शामिल हैं. यह खुद भी काफी जहरीले शिकारी होते हैं. रात में सक्रिय रहने वाले यह सांप अक्सर दूसरे सांपों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं. कुछ परिस्थितियों में उन्हें अपनी ही प्रजाति के सदस्यों को खाते हुए भी देखा गया है. 

किंगस्नेक भी जहरीले सांपों को खा सकते हैं 

उत्तरी अमेरिका का रहने वाला यह सांप जहरीला नहीं होता. लेकिन यह जहरीले और काफी खतरनाक सांपों का शिकार करने के लिए मशहूर है. वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि  ये सांप कई सांपों की प्रजातियों के जहर के प्रति काफी ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर चुके हैं. 

कुछ सांप दूसरे सांपों को क्यों खाते हैं?

कुछ प्रजातियों के लिए दूसरे सांप उनकी प्राकृतिक खुराक का हिस्सा होते हैं. उनके शिकार करने के तरीके, पाचन तंत्र और विकासवादी अनुकूल खास तौर पर रेप्टाइल शिकार को खाने के लिए विकसित हुए हैं. दूसरे मामलों में सांप अपनी ही प्रजाति के सांपों को खाकर कैनिबालिस्टिक व्यवहार दिखा सकते हैं. इस तरह का व्यवहार इलाके के झगड़े, भोजन के लिए कंपटीशन या फिर ऐसे समय में हो सकता है जब खाने के लिए कोई दूसरा शिकार ना हो.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Snakes King Cobra Snake Facts
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