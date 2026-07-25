Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत के NEET के समान पाकिस्तान का MDCAT है।

पीएमडीसी करता है नियम तय, विश्वविद्यालय परीक्षा लेते हैं।

परीक्षा में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग प्रश्न आते हैं।

12वीं में 60% अंक और MDCAT स्कोर आवश्यक है।

NEET Jantar Mantar Protest: भारत में नीट पेपर लीक के मामले में काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा था. इस विरोध प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था. आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है. भारत में एमबीबीएस और दूसरे अंडरग्रैजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होता है. जब छात्र नीट पेपर लीक को लेकर विरोध कर रहे हैं और परीक्षा सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं तो कई लोग इस बात को सोच रहे हैं कि पड़ोसी देश में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को कौन सा एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है.

पाकिस्तान का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम

मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट पाकिस्तान में ठीक वैसे ही काम करता है जैसे भारत में नीट यूजी करता है. मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन चाहने वाले छात्रों को एकेडमिक योग्यता मानदंड को पूरा करने के अलावा इस परीक्षा में भी क्वालीफाई करना होता है. यह परीक्षा देशभर के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल संस्थानों में एडमिशन के लिए हर साल आयोजित की जाती है.

मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट कौन आयोजित करता है?

पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसलिंग नेशनल लेवल पर परीक्षा के नियम, सिलेबस और कुल स्टैंडर्ड को तय करने के लिए जिम्मेदार है. हालांकि परीक्षा आयोजित करने की असल जिम्मेदारी अलग-अलग प्रांत और क्षेत्रों में तय सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज की होती है.

अलग-अलग यूनिवर्सिटीज का आयोजन

मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट का आयोजन क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग यूनिवर्सिटीज करती हैं. पंजाब में परीक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, लाहौर द्वारा आयोजित की जाती है. सिंध में सुक्कुर आईबीए यूनिवर्सिटी या डाउ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान परीक्षा आयोजित करते हैं. खैबर पख्तूनख्वा के लिए जिम्मेदार खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की है. इसी के साथ बलूचिस्तान में बोलन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज परीक्षा आयोजित करती है. इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में परीक्षा का आयोजन शाहिद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है.

यह भी पढ़ेंः धर्मेंद्र प्रधान की सैलरी कितनी थी? शिक्षा मंत्री को हर महीने क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं

परीक्षा का पैटर्न

यह परीक्षा एक पेपर-बेस्ड परीक्षा है जिसमें मल्टीपल चॉइस सवाल होते हैं. सिलेबस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से सवाल शामिल होते हैं.

इसी के साथ एमबीबीएस प्रोग्राम में एडमिशन चाहने वाले छात्रों को क्लास 12 या फिर इसके बराबर की परीक्षा में कम से कम 60% मार्क्स हासिल करने होते हैं. एकेडमिक जरूरत को पूरा करने के अलावा एडमिशन के लिए योग्य होने के लिए उम्मीदवार को एमडीसीएटी में तय किया गया कम से कम क्वालीफाइंग स्कोर भी हासिल करना होगा.

यह भी पढ़ेंः दुनिया के किस देश में पेपर लीक पर सबसे सख्त है कानून, जानें वहां कितनी मिलती है सजा?