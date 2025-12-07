गलती से भी न चले जाना इन जानवरों के पास, लगेगा बिजली का जोरदार झटका

समुद्र, नदी और जंगलों की गहराइयों में कुछ ऐसे जीव चुपचाप घूमते हैं, जो दिखने में भले ही साधारण लगें, लेकिन उनके पास ऐसी ताकत होती है, जो इंसान तो क्या बड़े-बड़े शिकारी भी झेल नहीं पाते हैं. यह ताकत है बिजली की, वह बिजली जो प्रकृति ने इन्हें शिकार पकड़ने और अपनी सुरक्षा के लिए दी है. कई बार इंसान इनके पास गलती से पहुंच जाए, तो एक पल में ऐसा झटका लगता है मानो शरीर में तेज करंट दौड़ गया हो. सवाल यह है कि आखिर कौन-से हैं ये खतरनाक बिजली वाले जीव?

कौन-से जानवर देते हैं सबसे जोरदार झटका

दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला जीव इलेक्ट्रिक ईल माना जाता है. अमेजन नदी की यह अजीब दिखने वाली मछली 860 वोल्ट तक का झटका छोड़ सकती है. इतना कि मगरमच्छ जैसा शिकारी भी कुछ सेकंड में बेहोश हो जाए. ईल की लंबी देह के भीतर बने इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऐसी धारा पैदा करते हैं, जिसे वैज्ञानिक भी ‘जिंदा बैटरी’ की तरह समझते हैं.

इसके अलावा अफ्रीका की नदियों में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक कैटफिश भी इंसानों को गिरा देने वाला करंट छोड़ सकती है. समुद्र में खाली आंखों से जमीन जैसी दिखने वाली स्टारगेजर मछली रेत में छिपकर शिकार को अचानक बिजली के झटके से पंगु बना देती है. वहीं, इलेक्ट्रिक रे की चपटी देह के किनारों पर मौजूद इलेक्ट्रिक प्लेट्स इसे इतना शक्तिशाली बनाती हैं कि गोताखोर भी इनके पास जाने से कतराते हैं.

प्रकृति की छिपी हुई सुपरपावर

दिलचस्प तथ्य यह है कि सभी बिजली से जुड़े जीव झटका नहीं देते हैं. कुछ जीव केवल बिजली का पता लगाते हैं. ऑस्ट्रेलिया का प्लैटिपस अपनी चोंच में हजारों इलेक्ट्रो-रिसेप्टर्स की मदद से पानी में तैरती छोटी मछलियों और केकड़ों की हल्की-सी हरकत भी पकड़ लेता है. इकिडना भी अपने थूथन से बिजली जैसी सूक्ष्म हलचल पहचान लेती है.

इसी तरह, भौंरे फूलों के विद्युत क्षेत्र को पढ़कर समझ लेते हैं कि किस फूल में कितना पराग बचा है. हालांकि ये झटका नहीं देते, लेकिन यह क्षमता वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करती है.

इनके पास भूलकर भी न जाना?

दुनिया के ये बिजली वाले जीव अपने रास्ते में आने वाले इंसान को किसी दुश्मन की तरह नहीं देखते, लेकिन जब खतरा महसूस होता है तो ये तुरंत अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स सक्रिय कर देते हैं. इनके झटके इतने तेज होते हैं कि पानी में गिरावट, बेहोशी और मांसपेशियों में लकवा तक पैदा कर सकते हैं. अमेजन के कई स्थानीय लोग बताते हैं कि ईल का झटका पानी में लगे तो इंसान वहीं डूब सकता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं इन जीवों से दूरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.

यह भी पढ़ें: कितने किलो की थी टीपू सुल्तान की तलवार, जानें यह अब कहां रखी है?