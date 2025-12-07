हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजगलती से भी न चले जाना इन जानवरों के पास, लगेगा बिजली का जोरदार झटका

गलती से भी न चले जाना इन जानवरों के पास, लगेगा बिजली का जोरदार झटका

Animals Gives Powerful Electric Shock: पानी की शांत सतह के नीचे छिपी यह बिजली इंसानों के लिए अदृश्य खतरा है. कौन जानता है अगली बार साधारण सी दिखने वाली मछली ही आपके सामने बिजली का तूफान बन जाए?

By : निधि पाल | Updated at : 07 Dec 2025 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

समुद्र, नदी और जंगलों की गहराइयों में कुछ ऐसे जीव चुपचाप घूमते हैं, जो दिखने में भले ही साधारण लगें, लेकिन उनके पास ऐसी ताकत होती है, जो इंसान तो क्या बड़े-बड़े शिकारी भी झेल नहीं पाते हैं. यह ताकत है बिजली की, वह बिजली जो प्रकृति ने इन्हें शिकार पकड़ने और अपनी सुरक्षा के लिए दी है. कई बार इंसान इनके पास गलती से पहुंच जाए, तो एक पल में ऐसा झटका लगता है मानो शरीर में तेज करंट दौड़ गया हो. सवाल यह है कि आखिर कौन-से हैं ये खतरनाक बिजली वाले जीव?

कौन-से जानवर देते हैं सबसे जोरदार झटका

दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला जीव इलेक्ट्रिक ईल माना जाता है. अमेजन नदी की यह अजीब दिखने वाली मछली 860 वोल्ट तक का झटका छोड़ सकती है. इतना कि मगरमच्छ जैसा शिकारी भी कुछ सेकंड में बेहोश हो जाए. ईल की लंबी देह के भीतर बने इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऐसी धारा पैदा करते हैं, जिसे वैज्ञानिक भी ‘जिंदा बैटरी’ की तरह समझते हैं.

इसके अलावा अफ्रीका की नदियों में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक कैटफिश भी इंसानों को गिरा देने वाला करंट छोड़ सकती है. समुद्र में खाली आंखों से जमीन जैसी दिखने वाली स्टारगेजर मछली रेत में छिपकर शिकार को अचानक बिजली के झटके से पंगु बना देती है. वहीं, इलेक्ट्रिक रे की चपटी देह के किनारों पर मौजूद इलेक्ट्रिक प्लेट्स इसे इतना शक्तिशाली बनाती हैं कि गोताखोर भी इनके पास जाने से कतराते हैं.

प्रकृति की छिपी हुई सुपरपावर

दिलचस्प तथ्य यह है कि सभी बिजली से जुड़े जीव झटका नहीं देते हैं. कुछ जीव केवल बिजली का पता लगाते हैं. ऑस्ट्रेलिया का प्लैटिपस अपनी चोंच में हजारों इलेक्ट्रो-रिसेप्टर्स की मदद से पानी में तैरती छोटी मछलियों और केकड़ों की हल्की-सी हरकत भी पकड़ लेता है. इकिडना भी अपने थूथन से बिजली जैसी सूक्ष्म हलचल पहचान लेती है.

इसी तरह, भौंरे फूलों के विद्युत क्षेत्र को पढ़कर समझ लेते हैं कि किस फूल में कितना पराग बचा है. हालांकि ये झटका नहीं देते, लेकिन यह क्षमता वैज्ञानिकों को आज भी हैरान करती है.

इनके पास भूलकर भी न जाना?

दुनिया के ये बिजली वाले जीव अपने रास्ते में आने वाले इंसान को किसी दुश्मन की तरह नहीं देखते, लेकिन जब खतरा महसूस होता है तो ये तुरंत अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स सक्रिय कर देते हैं. इनके झटके इतने तेज होते हैं कि पानी में गिरावट, बेहोशी और मांसपेशियों में लकवा तक पैदा कर सकते हैं. अमेजन के कई स्थानीय लोग बताते हैं कि ईल का झटका पानी में लगे तो इंसान वहीं डूब सकता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं इन जीवों से दूरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.

यह भी पढ़ें: कितने किलो की थी टीपू सुल्तान की तलवार, जानें यह अब कहां रखी है?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 07 Dec 2025 05:23 PM (IST)
Tags :
Electric Shock Electric Eel Electric Catfish
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी! कहा- 'सलमान खान के साथ...'
भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी! कहा- 'सलमान खान के साथ...'
ओटीटी
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20, जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब और कहां खेला जाएगा IND vs SA पहला टी20, जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Parliament Update: संसद में वंदे मातरम पर होगी चर्चा, हंगामें के भी आसार | Breaking
Smriti-Palash: अब नहीं होगी स्मृति मंधाना और पलाश की शादी, खिलाड़ी ने डाली इमोशनल पोस्ट
Goa Nightclub Fire: कलब में अग्निकांड को लेकर पुलिस का आया चौंकाने वाला बयान | Breaking | ABP News
West Bengal News: बंगाल में चुनावी जोर के बीच क्यों मचा धार्मिक शोर! | mamata
Indigo की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी, 550 से ज्यादा फ्लाइट रद्द
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी! कहा- 'सलमान खान के साथ...'
भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी! कहा- 'सलमान खान के साथ...'
ओटीटी
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20, जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब और कहां खेला जाएगा IND vs SA पहला टी20, जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
'इस पर राजनीति न करें', इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने लगाया मोनोपॉली का आरोप तो भड़के राम मोहन नायडू
'इस पर राजनीति न करें', इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने लगाया मोनोपॉली का आरोप तो भड़के राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
हेल्थ
Eye Blackout Symptoms: आंख के सामने अचानक छा जाता है अंधेरा, कहीं इन बीमारियों की शुरुआत तो नहीं?
आंख के सामने अचानक छा जाता है अंधेरा, कहीं इन बीमारियों की शुरुआत तो नहीं?
ट्रेंडिंग
सुप्रिया सुले से लेकर कंगना तक, बीजेपी सांसद के घर की शादी में एक मंच पर पक्ष विपक्ष ने लगाए ठुमके
सुप्रिया सुले से लेकर कंगना तक, बीजेपी सांसद के घर की शादी में एक मंच पर पक्ष विपक्ष ने लगाए ठुमके
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget