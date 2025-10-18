हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGold Price Today: इस साल कितने बढ़े सोने के दाम, जानें कब-कब दाम में हुआ बड़ा उछाल

Gold Price Today: धनतेरस को सोने की कीमतों में 1,294 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई. इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 999 शुद्धता वाला सोना अब 1,29,580 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 18 Oct 2025 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

Gold Price Today: धनतेरस उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया जो सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं. जहां एक ओर पूरे साल सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचती रहीं, वहीं आज धनतेरस को सोने की कीमतों में 1,294 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई. इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 999 शुद्धता वाला सोना अब 1,29,580 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. जबकि कुछ दिन पहले यह 1,33,605 प्रति 10 ग्राम के पार चला गया था. 

हालांकि, यह गिरावट स्थायी नहीं मानी जा रही है. जानकारों के मुताबिक, सोने की कीमतों में अभी और उछाल देखने को मिल सकता है. ऐसे में आइए अब जानते हैं कि इस साल यानी 2025 में सोने के दाम  कितने बढ़े और कब-कब दाम में बड़ा उछाल आया. 

2025 में सोने के दाम कितने बढ़े
 
पिछले साल यानी 2024 के अक्टूबर में दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का रेट 78,800 प्रति 10 ग्राम था. वहीं 2025 के अक्टूबर में यही रेट बढ़कर 1,33,605 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया. यानी एक साल में सोने की कीमतों में करीब 55,000 प्रति 10 ग्राम की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई. डॉलर में बात करें तो सोना $4,000 प्रति औंस के पार चला गया है. सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके कई कारण बताए जा रहे हैं. जैसे दुनियाभर के सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे इसकी मांग बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर डॉलर-रुपया का रेट 89 के आसपास रहता है और ग्लोबल टेंशन बना रहता है, तो सोने की कीमतें भारत में 1,35,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं. इसके साथ ही कॉमेक्स यानी अमेरिकी बाजार में यह $4,500 प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना है. 

कब-कब दाम में बड़ा उछाल आया

1. जनवरी 2025 - साल की शुरुआत में ही ग्लोबल अनिश्चितता और ब्याज दरों को लेकर आशंकाओं के चलते सोने की कीमतों में 8 से 10 प्रतिशत की बढ़त आई.

2. मार्च 2025 -  अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में हलचल के कारण निवेशकों ने सुरक्षित ऑप्शन के तौर पर सोना खरीदा, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ी. 

3. मई 2025 - रूस-यूक्रेन और इजरायल-गाजा संघर्षों की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तनाव बढ़ा. इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ा. 

4. जुलाई-अगस्त 2025 - फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की अटकलें तेज हुईं. इससे डॉलर कमजोर हुआ और सोने को और मजबूती मिली. 

5. अक्टूबर 2025 - धनतेरस के आस-पास खरीदारी बढ़ी, लेकिन इस दिन थोड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसे इंवेस्टर छूट मानकर खरीदारी कर रहे हैं. 

Published at : 18 Oct 2025 05:34 PM (IST)
Gold Today Gold Rate Dhanteras 2025 Gold Price 2025
