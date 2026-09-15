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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNRI और OCI नागरिकों में क्या होता है अंतर, कैसे तय होती है इनकी नागरिकता?

NRI और OCI नागरिकों में क्या होता है अंतर, कैसे तय होती है इनकी नागरिकता?

NRI भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट धारक होते हैं जो विदेश में रहते हैं, जबकि OCI विदेशी नागरिक होते हैं जिन्हें भारत में बिना वीजा रहने, काम करने और यात्रा करने का आजीवन अधिकार मिलता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 15 Sep 2026 09:43 PM (IST)
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विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए अक्सर NRI और OCI शब्द एक जैसे लगते हैं, जबकि कानूनी तौर पर इन दोनों में जमीन-आसमान का फर्क है. NRI का मतलब जहां भारतीय नागरिकता बनाए रखते हुए विदेश में रहना है, वहीं OCI एक ऐसी सुविधा है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दी जाती है. टैक्स, वोटिंग राइट्स, प्रॉपर्टी खरीदने और सरकारी नौकरी जैसे कई मामलों में इन दोनों कैटेगरी के नियम पूरी तरह अलग हैं. आइए समझते हैं कि NRI और OCI में क्या फर्क है और इनकी पहचान किन आधार पर तय होती है.

कौन होता है NRI?

NRI यानी नॉन-रेजिडेंट इंडियन वह व्यक्ति होता है, जो भारत का नागरिक है, लेकिन नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई की वजह से विदेश में रह रहा है. NRI का स्टेटस तय करने का आधार टैक्स कानूनों के तहत भारत में बिताए गए दिनों की संख्या होती है. अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे ज्यादा भारत से बाहर रहता है, तो उसे NRI माना जाता है. चूंकि NRI की नागरिकता भारतीय ही बनी रहती है, इसलिए उसे भारत में वोट देने जैसे सभी अधिकार पूरी तरह हासिल रहते हैं.

कौन होता है OCI?

OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वह विदेशी नागरिक होता है, जो भारतीय मूल का है या जिसके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी कभी भारत के नागरिक रह चुके हों. OCI कार्ड भारतीय मूल के लोगों को भारत में बार-बार वीजा लेने की झंझट से बचाने के लिए दिया जाता है, जिसमें लाइफटाइम मल्टी-एंट्री वीजा जैसी सुविधा मिलती है. हालांकि इसे दोहरी नागरिकता नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान किसी को भी एक साथ दो देशों की नागरिकता रखने की इजाजत नहीं देता.

OCI को नहीं मिलते यह अधिकार

OCI कार्ड धारकों को आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा से जुड़े मामलों में लगभग एनआरआई जैसी ही सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कुछ अधिकार उनसे पूरी तरह दूर रखे गए हैं. OCI कार्ड धारक भारत में न तो वोट डाल सकते हैं और न ही चुनाव लड़ सकते हैं. वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज जैसे संवैधानिक पदों पर भी नहीं बैठ सकते. इसके अलावा उन्हें सरकारी नौकरी में नियुक्ति और कृषि भूमि या फार्महाउस खरीदने का अधिकार भी नहीं मिलता, जब तक कि इसकी खास तौर पर अनुमति न दी जाए.

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किन्हें नहीं मिल सकता OCI कार्ड

OCI कार्ड के लिए पात्रता तय करते समय कुछ सख्त शर्तें भी रखी गई हैं. जिस व्यक्ति के माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रह चुके हों, उसे OCI कार्ड के लिए अयोग्य माना जाता है. इसके अलावा किसी देश की सेना, पुलिस या अर्धसैनिक बल में सेवा दे चुके या दे रहे विदेशी नागरिक भी OCI के लिए पात्र नहीं माने जाते. किसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को भी OCI कार्ड नहीं दिया जाता.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
NRI Vs OCI Citizenship
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