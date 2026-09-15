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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या बिना इमिग्रेशन क्लियर किए ले सकते हैं फ्लाइट, कैसे बच निकले 3 विदेशी?

क्या बिना इमिग्रेशन क्लियर किए ले सकते हैं फ्लाइट, कैसे बच निकले 3 विदेशी?

अमृतसर में गलत बोर्डिंग पास जारी होने और दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रांसफर प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण तीन विदेशी यात्री बिना इमिग्रेशन जांच के म्यूनिख चले गए. चलिए जानें ऐसा कैसे हुआ.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 15 Sep 2026 06:08 PM (IST)
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दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक बेहद हैरान करने वाला सुरक्षा मामला सामने आया है. तीन इटालियन नागरिक बिना किसी इमिग्रेशन जांच के दिल्ली से जर्मन शहर म्यूनिख के लिए उड़ान भर गए. उन्होंने लुफ्थांसा की फ्लाइट से यह यात्रा पूरी की. इस गंभीर लापरवाही के सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए एअर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. एयरलाइन से इस पूरे वाकये पर सात दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है. इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े कर दिए हैं और एक सवाल यह भी है कि बिना इमिग्रेशन क्लियर किए कैसे फ्लाइट ले सकते हैं?

इमिग्रेशन जांच का असल मतलब क्या है?

इस घटना के बाद अक्सर लोग इमिग्रेशन की प्रक्रिया को लेकर भ्रमित हो जाते हैं. भारतीय पासपोर्ट के संदर्भ में इमिग्रेशन जांच की एक विशेष भूमिका होती है. यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट धारकों के लिए बनाई गई है. इसके तहत कम पढ़े-लिखे या अकुशल भारतीय कामगारों को कुछ चुनिंदा देशों में नौकरी के लिए जाने से पहले प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स (PoE) से आधिकारिक मंजूरी लेनी होती है. इसका मुख्य उद्देश्य विदेश में भारतीय नागरिकों के शोषण को रोकना और सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करना होता है.

किसे होती है छूट और क्या है ईसीएनआर?

भारत में जिन नागरिकों के पास 10वीं पास या उससे अधिक पढ़ाई-लिखाई के दस्तावेज होते हैं, उन्हें नॉन-ईसीआर श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे यात्रियों को विदेश जाने से पहले किसी अलग से इमिग्रेशन क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं होती है. कोई भी नागरिक केंद्र सरकार के आधिकारिक पासपोर्ट और इमिग्रेट पोर्टल पर जाकर अपने पासपोर्ट का स्टेटस आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकता है. हालांकि, भले ही किसी यात्री को ईसीआर क्लीयरेंस की जरूरत न हो, फिर भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़ने से पहले एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर पासपोर्ट की मुहर लगवाना हर यात्री के लिए कानूनी रूप से जरूरी होता है.

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मानव तस्करी और शोषण रोकने का मजबूत हथियार

इमिग्रेशन चेकिंग की व्यवस्था केवल एक कागजी औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह कानूनी सुरक्षा का एक कड़ा घेरा है. यह जांच सुनिश्चित करती है कि विदेश जा रहे व्यक्ति के पास वैध काम का अनुबंध, सही वीजा और तयशुदा न्यूनतम वेतन की गारंटी है. इससे जाली एजेंटों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी, कम पैसे में अमानवीय परिस्थितियों में काम कराने की चालों और मानव तस्करी जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लगती है. यही वजह है कि एयरपोर्ट्स पर इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सख्ती से लागू किया जाता है.

कैसे बच निकले तीनों विदेशी?

इस घटना की शुरुआत पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट से हुई. तीनों इतालवी नागरिक एअर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट से रात में दिल्ली पहुंचे थे. दिल्ली में उतरने के बाद लगभग एक घंटे के भीतर ही वे लुफ्थांसा एयरलाइन्स की म्यूनिख जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ान में सवार हो गए. नियम के मुताबिक, विदेशी या अंतरराष्ट्रीय गंतव्य की यात्रा करने वाले हर यात्री को इमिग्रेशन काउंटर से होकर गुजरना अनिवार्य होता है. लेकिन ये तीनों यात्री बिना किसी सुरक्षा जांच केंद्र पर रुके सीधे बोर्डिंग गेट तक पहुंचने में कामयाब रहे.

अमृतसर एयरपोर्ट पर ही टूटे थे नियम

मंत्रालय द्वारा की गई शुरुआती जांच में पता चला है कि इस गड़बड़ी की नींव अमृतसर हवाई अड्डे पर ही रखी गई थी. तीनों यात्री एअर इंडिया के 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल के तहत सफर कर रहे थे, जिसमें क्षेत्रीय शहरों से यात्रियों को बड़े एयरपोर्ट्स तक लाया जाता है. अमृतसर में एअर इंडिया के स्टाफ ने उन्हें दिल्ली की घरेलू फ्लाइट का बोर्डिंग पास दिया, लेकिन इसके साथ ही नियमों के विपरीत जाते हुए लुफ्थांसा की आगे की अंतरराष्ट्रीय उड़ान का भी बोर्डिंग पास वहीं जारी कर दिया. इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी सही पहचान नहीं हो सकी.


क्या बिना इमिग्रेशन क्लियर किए ले सकते हैं फ्लाइट, कैसे बच निकले 3 विदेशी?

दिल्ली में रूट से भटके यात्री और चूकी सुरक्षा

एअर इंडिया के मानक संचालन प्रक्रिया में बोर्डिंग पास की दो मुख्य श्रेणियां तय होती हैं. D यानी डोमेस्टिक (घरेलू) और यानी इंटरनेशनल (अंतरराष्ट्रीय). दिल्ली उतरने के बाद इन यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में चिन्हित करके अलग रास्ते से इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए भेजा जाना चाहिए था. इसके बजाय, उन्हें सीधे इंटरनेशनल-टू-इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया के जरिए गेट नंबर 39 तक पहुंचा दिया गया. वहां से यात्री आराम से डिपार्चर लाउंज में दाखिल हुए और बिना किसी सुरक्षा अधिकारी की नजर में आए म्यूनिख की फ्लाइट में चढ़ गए.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Delhi Airport Immigration Breach
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