सऊदी के पास तेल के कितने कुएं, ये कब सूख जाएंगे?

इसका मकसद अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल से हटाकर अन्य क्षेत्रों पर शिफ्ट करना है. सऊदी सरकार अब सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और अत्याधुनिक शहरों के निर्माण में भारी निवेश कर रही है, ताकि तेल का आखिरी कतरा खत्म होने से बहुत पहले ही देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो चुके.