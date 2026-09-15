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सऊदी के पास तेल के कितने कुएं, ये कब सूख जाएंगे?
सऊदी अरब के पास 267 अरब बैरल का विशाल तेल भंडार है जो अगले 70-80 सालों तक खत्म नहीं होगा. इसके बाद भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए गैर-तेल क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रहा है.
सऊदी अरब के तेल भंडारों को लेकर अक्सर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहती हैं कि क्या वहां के कुएं बहुत जल्द सूखने वाले हैं. हालांकि जमीनी हकीकत और वैज्ञानिक आंकड़े एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं. सऊदी के पास 142 से ज्यादा विशाल तेल और गैस क्षेत्र मौजूद हैं, जिनमें हजारों सक्रिय कुएं रात-दिन तेल का उत्पादन कर रहे हैं. वर्तमान में जिस तेजी से वहां क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, उस हिसाब से भी अगले 70 से 80 सालों तक यानी साल 2100 तक यहां का तेल खत्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है.
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Published at : 15 Sep 2026 01:27 PM (IST)
Tags :Saudi Arabia Oil Reserves
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