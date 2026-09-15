गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या चीन की तरह अपना सूरज बना रहा भारत, इसमें कितना पैसा लगेगा?

क्या चीन की तरह अपना सूरज बना रहा भारत, इसमें कितना पैसा लगेगा?

भारत गांधीनगर के आइपीआर में न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक से कृत्रिम सूरज बनाने पर तेजी से काम कर रहा है, जिससे भविष्य में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना असीमित बिजली बनाई जा सकेगी.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 15 Sep 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत ITER प्रोजेक्ट में साझेदार, अगले SST-2 रिएक्टर की योजना।

भविष्य की असीमित और स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत अब सूरज जैसा ऊर्जा स्रोत धरती पर विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसे आम भाषा में कृत्रिम सूरज या न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है. गुजरात के गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च (IPR) में भारतीय वैज्ञानिक अपनी स्वदेशी प्रयोगात्मक मशीन SST-1 के जरिए इस पर लगातार काम कर रहे हैं. इस महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को नियंत्रित करके प्रदूषण मुक्त और बेहद सस्ती बिजली पैदा करना है. यदि यह तकनीक पूरी तरह सफल हो जाती है, तो आने वाले समय में दुनिया भर में पारंपरिक ईंधन और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो सकती है. आइए जानें कि इसमें कितना पैसा खर्चा हो रहा है.

नाभिकीय संलयन और कृत्रिम सूरज का वैज्ञानिक सिद्धांत

अंतरिक्ष में सूरज और अन्य तारे लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं. इसके पीछे उनके केंद्र में होने वाला अत्यधिक दबाव और उच्च तापमान जिम्मेदार होता है. इस स्थिति में हाइड्रोजन के हल्के परमाणु आपस में जोड़कर भारी हीलियम परमाणु में बदल जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है. धरती पर इस प्राकृतिक चमत्कार को दोहराने के लिए वैज्ञानिकों को चुंबकीय टोकामक मशीन का सहारा लेना पड़ता है, ताकि अत्यंत गर्म गैस यानी प्लाज्मा को नियंत्रित स्थिति में रखा जा सके. यह प्रक्रिया पारंपरिक परमाणु विखंडन के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली होती है.

क्या है चीन का प्रोजेक्ट?

दुनिया के कई बड़े देश इस भविष्यवादी तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं. चीन अपने ईस्ट (EAST - Experimental Advanced Superconducting Tokamak) प्रोजेक्ट के जरिए इस क्षेत्र में तेजी से आंकड़े हासिल करने का दावा करता रहा है. चीन ने करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान वाले प्लाज्मा को 1,000 सेकंड से ज्यादा समय तक रोके रखने में कामयाबी पाई थी. इसके अलावा चीन की HL-3 मशीन ने भी आयन और इलेक्ट्रॉन के तापमान को 11 से 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया. इन भारी भरकम आंकड़ों के बीच भारत भी तकनीक के मामले में पीछे रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है.

यह भी पढ़ें: राज्य क्यों लागू कर रहे UCC, क्या केंद्र नहीं बना सकता इस पर कानून?


क्या चीन की तरह अपना सूरज बना रहा भारत, इसमें कितना पैसा लगेगा?

भारतीय वैज्ञानिकों की प्लाज्मा तकनीक

भारत के वैज्ञानिकों ने अपने SST-1 रिएक्टर में फ्यूजन प्रयोगों के दौरान 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान वाला प्लाज्मा पैदा करके इतिहास रचा था. यह चौंकाने वाला तापमान असली सूरज के केंद्र से भी लगभग 20 गुना ज्यादा है. हालांकि, वैज्ञानिक समुदाय के सामने सिर्फ उच्च तापमान पैदा करना एकमात्र लक्ष्य नहीं होता है. असली और सबसे कठिन चुनौती इस प्रचंड गर्मी से उबलते प्लाज्मा को बिना मशीन की दीवारों को नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक एक जगह स्थिर बनाए रखने की होती है.

नया गायरो ट्रॉन सिस्टम और तकनीकी सुधार

इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने SST-1 टोकामक में 82.6 गीगाहर्ट्ज (GHz) फ्रीक्वेंसी और 400 किलोवाट क्षमता वाला नया गायरो ट्रॉन सिस्टम इंस्टॉल किया है. गायरो ट्रॉन एक विशेष वैज्ञानिक उपकरण है, जो अत्यंत उच्च आवृत्ति वाली सूक्ष्म तरंगें पैदा करता है. यह शक्तिशाली तरंगें रिएक्टर के भीतर मौजूद प्लाज्मा को समान रूप से गर्म करने और उसके बर्ताव को नियंत्रित करने का काम करती हैं. इस अपग्रेड से भारत की शोध क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ है और अब वैज्ञानिक ज्यादा समय तक प्लाज्मा को नियंत्रित रख सकेंगे.


क्या चीन की तरह अपना सूरज बना रहा भारत, इसमें कितना पैसा लगेगा?

इस महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की लागत और बजट प्रबंधन

ऐसे विशाल वैज्ञानिक अनुसंधानों पर होने वाला खर्च किसी एक निश्चित बजट में नहीं बंधा होता है. भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस में बन रहे ITER प्रोजेक्ट का भी प्रमुख साझेदार है. लगभग 25 बिलियन डॉलर (करीब 2 लाख करोड़ रुपये) की इस बहुराष्ट्रीय परियोजना में भारत का वित्तीय योगदान करीब 10 प्रतिशत है. इसके साथ ही, केंद्र सरकार अपने घरेलू संस्थान प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान को निरंतर फंड दे रही है. भारत अब अपने अगले चरण के विशाल रिएक्टर SST-2 को तैयार करने की योजना पर भी बजट खर्च कर रहा है.

यह भी पढ़ें: सऊदी के पास तेल के कितने कुएं, ये कब सूख जाएंगे?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Artificial Sun India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
सबसे ज्यादा वेजिटेरियन भारत में, तो दूसरे नंबर पर कौन? देखें रैंकिंग
सबसे ज्यादा वेजिटेरियन भारत में, तो दूसरे नंबर पर कौन? देखें रैंकिंग
जनरल नॉलेज
राज्य क्यों लागू कर रहे UCC, क्या केंद्र नहीं बना सकता इस पर कानून?
राज्य क्यों लागू कर रहे UCC, क्या केंद्र नहीं बना सकता इस पर कानून?
जनरल नॉलेज
हिट एंड रन में कितनी सजा, इसमें कौन सी धारा लगती है?
हिट एंड रन में कितनी सजा, इसमें कौन सी धारा लगती है?
जनरल नॉलेज
ज्वालामुखी से पूरी दुनिया को बिजली दे सकता है आइसलैंड, अब क्यों नहीं हुआ ऐसा?
ज्वालामुखी से पूरी दुनिया को बिजली दे सकता है आइसलैंड, अब क्यों नहीं हुआ ऐसा?
Advertisement

वीडियोज

BRICS CONTROVERSY: BRICS में खाने को लेकर क्यों आमने-सामने आईं पार्टियां? |ABPLIVE
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
2000 से ज्यादा UPI पर सरकार वसूलेगी टैक्स? BJP नेता ने बताया असली नियम
बिहार
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
क्रिकेट
खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
'मैं राहुल गांधी से...', बांसुरी स्वराज ने आखिर ये क्या पूछ दिया, खूब हो रही चर्चा
'मैं राहुल गांधी से...', बांसुरी स्वराज ने आखिर ये क्या पूछ दिया, खूब हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
ऑटो
गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?
गुरुग्राम की वायरल लेडी बाइकर कौन सी बाइक चला रही थी, कितने की आती है?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
ENT LIVE
Ramayana का पहला गाना ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram अवतार ने जीता दिल
Ramayana का पहला गाना ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram अवतार ने जीता दिल
ENT LIVE
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
ENT LIVE
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द CBFC के पास जाएगी फिल्म
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द CBFC के पास जाएगी फिल्म
ENT LIVE
Hanuman Ansh Oscar 2026 की रेस से बाहर, Producer ने बताई चौंकाने वाली वजह
Hanuman Ansh Oscar 2026 की रेस से बाहर, Producer ने बताई चौंकाने वाली वजह
Embed widget