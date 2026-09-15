क्या चीन की तरह अपना सूरज बना रहा भारत, इसमें कितना पैसा लगेगा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत ITER प्रोजेक्ट में साझेदार, अगले SST-2 रिएक्टर की योजना।

भविष्य की असीमित और स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत अब सूरज जैसा ऊर्जा स्रोत धरती पर विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसे आम भाषा में कृत्रिम सूरज या न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है. गुजरात के गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च (IPR) में भारतीय वैज्ञानिक अपनी स्वदेशी प्रयोगात्मक मशीन SST-1 के जरिए इस पर लगातार काम कर रहे हैं. इस महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को नियंत्रित करके प्रदूषण मुक्त और बेहद सस्ती बिजली पैदा करना है. यदि यह तकनीक पूरी तरह सफल हो जाती है, तो आने वाले समय में दुनिया भर में पारंपरिक ईंधन और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो सकती है. आइए जानें कि इसमें कितना पैसा खर्चा हो रहा है.

नाभिकीय संलयन और कृत्रिम सूरज का वैज्ञानिक सिद्धांत

अंतरिक्ष में सूरज और अन्य तारे लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं. इसके पीछे उनके केंद्र में होने वाला अत्यधिक दबाव और उच्च तापमान जिम्मेदार होता है. इस स्थिति में हाइड्रोजन के हल्के परमाणु आपस में जोड़कर भारी हीलियम परमाणु में बदल जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है. धरती पर इस प्राकृतिक चमत्कार को दोहराने के लिए वैज्ञानिकों को चुंबकीय टोकामक मशीन का सहारा लेना पड़ता है, ताकि अत्यंत गर्म गैस यानी प्लाज्मा को नियंत्रित स्थिति में रखा जा सके. यह प्रक्रिया पारंपरिक परमाणु विखंडन के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित और शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली होती है.

क्या है चीन का प्रोजेक्ट?

दुनिया के कई बड़े देश इस भविष्यवादी तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं. चीन अपने ईस्ट (EAST - Experimental Advanced Superconducting Tokamak) प्रोजेक्ट के जरिए इस क्षेत्र में तेजी से आंकड़े हासिल करने का दावा करता रहा है. चीन ने करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान वाले प्लाज्मा को 1,000 सेकंड से ज्यादा समय तक रोके रखने में कामयाबी पाई थी. इसके अलावा चीन की HL-3 मशीन ने भी आयन और इलेक्ट्रॉन के तापमान को 11 से 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया. इन भारी भरकम आंकड़ों के बीच भारत भी तकनीक के मामले में पीछे रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है.

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भारतीय वैज्ञानिकों की प्लाज्मा तकनीक

भारत के वैज्ञानिकों ने अपने SST-1 रिएक्टर में फ्यूजन प्रयोगों के दौरान 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान वाला प्लाज्मा पैदा करके इतिहास रचा था. यह चौंकाने वाला तापमान असली सूरज के केंद्र से भी लगभग 20 गुना ज्यादा है. हालांकि, वैज्ञानिक समुदाय के सामने सिर्फ उच्च तापमान पैदा करना एकमात्र लक्ष्य नहीं होता है. असली और सबसे कठिन चुनौती इस प्रचंड गर्मी से उबलते प्लाज्मा को बिना मशीन की दीवारों को नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक एक जगह स्थिर बनाए रखने की होती है.

नया गायरो ट्रॉन सिस्टम और तकनीकी सुधार

इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने SST-1 टोकामक में 82.6 गीगाहर्ट्ज (GHz) फ्रीक्वेंसी और 400 किलोवाट क्षमता वाला नया गायरो ट्रॉन सिस्टम इंस्टॉल किया है. गायरो ट्रॉन एक विशेष वैज्ञानिक उपकरण है, जो अत्यंत उच्च आवृत्ति वाली सूक्ष्म तरंगें पैदा करता है. यह शक्तिशाली तरंगें रिएक्टर के भीतर मौजूद प्लाज्मा को समान रूप से गर्म करने और उसके बर्ताव को नियंत्रित करने का काम करती हैं. इस अपग्रेड से भारत की शोध क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ है और अब वैज्ञानिक ज्यादा समय तक प्लाज्मा को नियंत्रित रख सकेंगे.





इस महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की लागत और बजट प्रबंधन

ऐसे विशाल वैज्ञानिक अनुसंधानों पर होने वाला खर्च किसी एक निश्चित बजट में नहीं बंधा होता है. भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस में बन रहे ITER प्रोजेक्ट का भी प्रमुख साझेदार है. लगभग 25 बिलियन डॉलर (करीब 2 लाख करोड़ रुपये) की इस बहुराष्ट्रीय परियोजना में भारत का वित्तीय योगदान करीब 10 प्रतिशत है. इसके साथ ही, केंद्र सरकार अपने घरेलू संस्थान प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान को निरंतर फंड दे रही है. भारत अब अपने अगले चरण के विशाल रिएक्टर SST-2 को तैयार करने की योजना पर भी बजट खर्च कर रहा है.

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