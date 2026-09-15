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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG: टॉप ऑर्डर ढेर, फिर राशिद-नबी ने धोया; दूसरे टी20 में अफगानिस्तान ने दिया 160 का लक्ष्य

IND vs AFG: टॉप ऑर्डर ढेर, फिर राशिद-नबी ने धोया; दूसरे टी20 में अफगानिस्तान ने दिया 160 का लक्ष्य

Afghanistan vs India 2nd T20 1st Innings Highlights: एक समय ऐसा लग रहा था कि अफगान टीम 130 तक भी नहीं पहुंच पाएगी. 15वें ओवर में 100 रनों पर उनके 6 विकेट गिर गए थे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 15 Sep 2026 09:12 PM (IST)
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दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टी20 में मेजबान अफगानिस्तान ने भारत को 159 रनों का लक्ष्य दिया है. हालांकि, एक समय ऐसा लग रहा था कि अफगान टीम 130 तक भी नहीं पहुंच पाएगी. 15वें ओवर में 100 रनों पर उनके 6 विकेट गिर गए थे, लेकिन फि राशिद खान ने बल्ले से कोहराम मचा दिया. राशिद ने 16 गेंद में 28 रनों की तूफानी पारी खेली. इस तरह अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए. भारत के लिए नितीश कुमार रेड्डी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए.  

राशिद खान और मोहम्मद नबी ने 7वें विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी की. राशिद ने 16 गेंद में 28 रनों की पारी के दौरान तीन चौके और एक छक्का लगाया. वहीं नबी ने दो चौके और एक छक्के की मदद से 14 गेंद में 20 रन बनाए. नूर अहमद ने पारी की अंतिम गेंद पर छक्का लगाया.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को रहमानुल्लाह गुरबाज (0) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद कप्तान इब्राहिम जादरान ने सेदिकुल्लाह अटल के साथ दूसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में 51 रन जोड़कर टीम को संभाला. इब्राहिम 33 गेंदों में 6 चौकों के साथ 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि सेदिकुल्लाह ने 15 गेंदों में 12 रन बनाए. 

अफगान टीम ने 67 रन तक अपना चौथा विकेट खो दिया था, जिसके बाद अजमतुल्लाह ओमरजाई (11) ने दरवेश रसूली के साथ पांचवें विकेट के लिए 29 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 96 रन तक पहुंचा दिया. 100 के स्कोर पर दरवेश रसूली का विकेट गिरा, जो 15 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 26 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद मोहम्मद नबी और राशिद खान की अनुभवी जोड़ी ने मोर्चा संभाला. इन दोनों खिलाड़ियों के बीच सातवें विकेट के लिए 28 गेंदों में 48 रन की साझेदारी हुई, जिसने टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. नबी 14 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि राशिद खान ने 16 गेंदों में 4 बाउंड्री के साथ 28 रन की पारी खेली.

भारत के लिए नितीश रेड्डी ने 3 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट निकाले, जबकि अर्शदीप सिंह को 2 विकेट हाथ लगे. इनके अलावा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने 1-1 विकेट चटकाया.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 15 Sep 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
Rashid Khan India Vs Afghanistan JASPRIT BUMRAH IND Vs AFG 2nd T20
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