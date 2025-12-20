बॉथरूम, वॉशरूम, रेस्टरूम में क्या होता है फर्क, यहां दूर कर लीजिए कंफ्यूजन

आज भी कई लोग बाथरूम, रेस्टरूम और वाशरूम जैसे शब्दों में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं. यह वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं. इसके बावजूद ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि बाथरूम, रेस्टरूम और वाशरूम इन तीनों के मतलब अलग-अलग हैं. इसके बावजूद हम इन सभी नामों का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए करते हैं, जैसे नहाने और फ्रेश या शौच के लिए, जो गलत है और आपको किसी के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है. अगर आपको भी जानना है कि इन तीनों में फर्क क्या है और कौन सा शब्द किस जगह के लिए सही है, तो आइए बताते हैं.

बाथरूम

सबसे पहले जानते हैं बाथरूम के बारे में, जो हमारे घर या किसी भी बिल्डिंग या इमारत में आसानी से देखने को मिलता है. बाथरूम उस जगह को कहते हैं जिसे हम रोजाना नहाने और अपने शरीर की साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं. बाथरूम में हमें कई चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे हाथ साफ और मुंह धोने के लिए सिंक, शौच के लिए कमोड और एक नहाने की जगह जहां पानी के लिए टंकी और फव्वारे की सुविधा होती है, लेकिन अगर आपको शौच के लिए जाना है और आप इसके लिए बाथरूम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है.

वाशरूम

वाशरूम शब्द का इस्तेमाल उस रूम या जगह के लिए किया जाता है जहां लोग शौच या सिर्फ अपने हाथ मुंह धोने के लिए जाते हैं. इस रूम के अंदर आपको अपने हाथ और मुंह धोने के लिए एक वाश बेसिन, एक टॉयलेट सीट जिसे हम कमोड भी बोलते हैं, वाश बेसिन के सामने लगा हुआ मिरर जहां आप अपना चेहरा देख सकते हैं और अपने कपड़े बदलने के लिए एक स्पेस या जगह मिलती है. वाशरूम का इस्तेमाल नहाने के लिए नहीं होता क्योंकि इसमें नहाने की कोई सुविधा, जैसे नहाने का स्पेस, बाथटब या फव्वारे मौजूद नहीं होते. इस जगह का इस्तेमाल सिर्फ शौच और हाथ मुंह धोने के लिए किया जाता है. वाशरूम इंसान की सबसे आम जरूरतों में से एक है और यह हर उस जगह और इमारत में मिलता है जहां इंसान की मौजूदगी होती है.

रेस्टरूम

रेस्टरूम कोई अलग जगह नहीं है बल्कि एक अलग बोला जाने वाला शब्द है जिसका मतलब वाशरूम ही होता है. रेस्टरूम एक अमेरिकन शब्द है और अमेरिका में लोग वाशरूम को रेस्टरूम कहते हैं. वाशरूम एक ब्रिटिश शब्द है, इसलिए भारत में भी शौच और हाथ मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह को वाशरूम कहा जाता है, लेकिन भारत में भी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसमें बड़े होटल और कॉरपोरेट बिल्डिंग्स में वाशरूम की जगह रेस्टरूम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है.

