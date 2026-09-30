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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या है दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान, इसमें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?

क्या है दिल्ली का विंटर एक्शन प्लान, इसमें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?

धुंध और प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयार किया बेहद सख्त मास्टर प्लान, 1 नवंबर से दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम, पार्किंग शुल्क दोगुना और कई बड़ी पाबंदियां, जानें क्या है नया नियम

Written By : निधि पाल |  Updated at : 30 Sep 2026 01:47 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है. प्रदूषण के इस जानलेवा स्मॉग से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अभी से अपनी कमर कस ली है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में केंद्र और दिल्ली सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विंटर एक्शन प्लान 2026-27 की घोषणा कर दी गई है. इस बार सरकार ने प्रदूषण बढ़ने का इंतजार नहीं किया है, बल्कि 1 नवंबर 2026 से ही पूरे राजधानी क्षेत्र में बेहद सख्त और कड़े नियम लागू करने का फैसला किया है.

इस नए विंटर एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य धूल, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करना है. सरकार ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. आइए जानते हैं कि इस बार के विंटर एक्शन प्लान में किन-किन चीजों पर पाबंदी रहेगी और आपकी दिनचर्या में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.

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निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रहेगा कड़ा प्रतिबंध

सर्दियों में धूल का प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनकर उभरता है. इसे रोकने के लिए सरकार ने निर्माण कार्यों पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाने का फैसला किया है. नए नियमों के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल उड़ाने वाले तोड़फोड़ और आउटडोर सिविल निर्माण कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. 

इसके अलावा, 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 के बीच हर तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. हालांकि, कुछ आवश्यक और आपातकालीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को इससे छूट मिल सकती है. बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 100 प्रतिशत सीसीटीवी कवरेज और एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.

वाहनों पर रहेगी पैनी नजर

1 अक्टूबर 2026 से ही दिल्ली के सभी 500 ANPR कैमरों से लैस पेट्रोल पंपों पर No PUCC, No Fuel अभियान को तेज कर दिया जाएगा. जिससे Non-PUC गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. इसके साथ ही, 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत Non-BS-VI डीजल और पेट्रोल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी, हालांकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इसमें छूट दी गई है.

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दोगुना होगा पार्किंग चार्ज

दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग साइटों पर पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया जाएगा. हालांकि, दिल्ली मेट्रो की पार्किंग को इससे बाहर रखा गया है. इसके साथ ही, प्रदूषण के पीक दिनों में ट्रैफिक लोड कम करने के लिए सरकारी और निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा सरकारी विभागों और नगर निगम के दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया जाएगा ताकि सड़कों पर एक साथ भीड़ न हो.

कचरा जलाने पर पूर्ण रोक

इस बार सरकार ने खुले में कचरा जलाने के खिलाफ जीरो बर्निंग अभियान चलाने का फैसला किया है. इसके तहत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स को अपने-अपने इलाकों में कचरा न जलने देने की औपचारिक जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही, सुरक्षा गार्डों के लिए हीटिंग का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे ठंड से बचने के लिए आग न जलाएं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
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