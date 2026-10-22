Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान पर खतरनाक हमले करने वाले थे नेतन्याहू, बीच में आ गए ट्रंप, रिपोर्ट में दावा

ईरान पर खतरनाक हमले करने वाले थे नेतन्याहू, बीच में आ गए ट्रंप, रिपोर्ट में दावा

एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली पीएम नेतन्याहू ईरान के बिजली संयंत्रों और परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले हमले रोकने का फैसला किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 22 Oct 2026 06:48 AM (IST)
Preferred Sources

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस महीने ईरान पर फिर से बड़े हमले करने की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल इसे रोक दिया. फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली सेना 10 अक्टूबर के आसपास कई दिनों तक चलने वाले बमबारी अभियान की तैयारी कर चुकी थी. इस बार परमाणु ठिकानों और ईरानी शासन से जुड़े लक्ष्यों के साथ बिजली संयंत्रों जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाने की योजना थी. 

हालांकि, ट्रंप ने अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले युद्ध दोबारा शुरू करने को लेकर चिंता जताई. इसके बाद हमले की योजना फिलहाल टाल दी गई. रिपोर्ट में तीन अज्ञात लोगों के हवाले से यह जानकारी दी गई है. हालांकि, ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ईरान के खिलाफ फिर कार्रवाई करने की धमकी दे चुके हैं और कह चुके हैं कि वे ईरानी शासन को हटाने का काम पूरा करेंगे.

फरवरी के हमलों से भी ज्यादा तीव्र होती बमबारी

रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सेना ने 10 अक्टूबर वाले सप्ताहांत में कई दिनों तक चलने वाले हमले की योजना बनाई थी. इसकी तीव्रता 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए हमलों से भी ज्यादा हो सकती थी.

इस अभियान में परमाणु ठिकानों और ईरानी शासन से जुड़े ठिकानों के अलावा बिजली संयंत्रों जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की तैयारी थी. हालांकि, ट्रंप की आपत्तियों के बाद इस योजना को फिलहाल रोक दिया गया.

ट्रंप ने इससे पहले अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा था कि वह 3 नवंबर तक ईरान पर हमले शुरू नहीं करेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले युद्ध दोबारा शुरू करने को लेकर उनकी प्राथमिकताएं इस फैसले की एक वजह थीं.

अमेरिका भी हमले में शामिल होगा या नहीं, स्थिति स्पष्ट नहीं

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान के खिलाफ प्रस्तावित नए अभियान में अमेरिकी सेना सीधे तौर पर शामिल होने वाली थी या नहीं. हालांकि, रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने कहा कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका और इजरायल का मिलकर ईरान पर हमला करना असंभव नहीं है.

रिपोर्ट में उस व्यक्ति के हवाले से कहा गया, “या तो समझौता होगा या हमला.”

इस टिप्पणी के मुताबिक, अमेरिका का उद्देश्य ईरान को अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर करना हो सकता है. इसमें होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा विवाद भी शामिल है. फरवरी से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर आवाजाही आंशिक रूप से बाधित होने की बात कही गई है. यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम है.

पीट हेगसेथ की यात्रा के दौरान सौंपी गई नई टारगेट लिस्ट

एक इजरायली अधिकारी के मुताबिक, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ सोमवार को इजरायल पहुंचे थे. उन्होंने नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की.

इस दौरान इजरायली अधिकारियों ने हमलों के लिए लक्ष्यों की एक नई सूची पेश की. इसमें ऐसे ठिकाने भी शामिल थे, जिन्हें फरवरी में हुए हमलों के दौरान निशाना नहीं बनाया गया था. रिपोर्ट के अनुसार, इस सूची में नागरिक बुनियादी ढांचे से जुड़े स्थान भी शामिल थे.

हालांकि, ट्रंप ने चुनाव तक हमले रोकने की बात कही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ईरान को फिर चेतावनी दी. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने तेजी से अपना रवैया नहीं बदला, तो अमेरिका और इजरायल जल्द ही अपना काम पूरा कर देंगे.

नेतन्याहू बोले- ट्रंप के साथ मिलकर काम पूरा करेंगे

नेतन्याहू ने सोमवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें वह ट्रंप से बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति से कहते हैं, “डोनाल्ड, आपने कहा था कि हमें एक काम पूरा करना है और हम इसे मिलकर पूरा करेंगे.”

इस बयान से संकेत मिलता है कि इजरायल ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के पक्ष में है. हालांकि, हमले की तारीख और उसमें अमेरिका की संभावित भूमिका को लेकर अभी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है.

नेतन्याहू ने ईरानी शासन को हटाने की दी धमकी

बुधवार को एक चुनावी रैली में नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से पैदा खतरे को खत्म करने का एकमात्र तरीका वहां की सरकार को सत्ता से हटाना है.

उन्होंने कहा, “ईरान हमें नष्ट करना चाहता था, हमने उसे रोक दिया. वह परमाणु बम बनाना चाहता था, हमने उसे रोक दिया. इसके बावजूद वह अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है.”

नेतन्याहू ने आगे कहा कि इस खतरे को खत्म करने के लिए ईरानी शासन को हटाना ही एकमात्र रास्ता है. उन्होंने बताया कि उन्होंने इजरायल की सेना, खुफिया एजेंसी मोसाद और देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियों को इसी दिशा में निर्देश दिए हैं. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन निर्देशों को कब और किस तरह लागू किया जाएगा.

यह भी पढ़िएः ‘भीड़ से बचें’, फ्रांस में कर्फ्यू और प्रदर्शन के बीच भारतीय दूतवास ने जारी की एडवाइजरी

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
X- https://x.com/ashupratap18 
Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
Read More
Published at : 22 Oct 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Benjamin Netanyahu Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान छोड़ विदेश भागने की तैयारी में सरकारी अधिकारी! ख्वाजा आसिफ का बड़ा आरोप
पाकिस्तान छोड़ विदेश भागने की तैयारी में सरकारी अधिकारी! ख्वाजा आसिफ का बड़ा आरोप
विश्व
न्यूयॉर्क में महिला ने बेटी को मार डाला, भारतीय मूल के पिता बोले- ‘मेरी दुनिया उजड़ गई’
न्यूयॉर्क में महिला ने बेटी को मार डाला, भारतीय मूल के पिता बोले- ‘मेरी दुनिया उजड़ गई’
विश्व
खत्म होगी रूस-यूक्रेन जंग? पुतिन ने बढ़ाए कदम, ट्रंप-जेलेंस्की संग करेंगे बातचीत
खत्म होगी रूस-यूक्रेन जंग? पुतिन ने बढ़ाए कदम, ट्रंप-जेलेंस्की संग करेंगे बातचीत
विश्व
‘भीड़ से बचें’, फ्रांस में कर्फ्यू और प्रदर्शन के बीच भारतीय दूतवास ने जारी की एडवाइजरी
‘भीड़ से बचें’, फ्रांस में कर्फ्यू और प्रदर्शन के बीच भारतीय दूतवास ने जारी की एडवाइजरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एसआईआर के खिलाफ बड़े मार्च की तैयारी, अभिजीत दीपके -राकेश टिकैत समेत पहुंचेंगे ये नेता
एसआईआर के खिलाफ बड़े मार्च की तैयारी, अभिजीत दीपके -राकेश टिकैत समेत पहुंचेंगे ये नेता
पंजाब
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
इंडिया
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
रांका और सौरव को बड़ी राहत: 7 दिनों के बाद रिहाई के आदेश, दीपके ने शेयर किया SRK का ये क्लिप
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के इन 3 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, अकेले पलट सकते हैं बाजी
न्यूजीलैंड के इन 3 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, अकेले पलट सकते हैं बाजी
ओटीटी
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
विश्व
दुनिया के सामने आया 'मक्का रक्षा समझौते' का मसौदा, जानें किन-किन शर्तों पर सहमति
दुनिया के सामने आया 'मक्का रक्षा समझौते' का मसौदा, जानें किन-किन शर्तों पर सहमति
इंडिया
Explained: भारत में पाकिस्तान के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
भारत में PAK के 'कसीदे' से US ट्रेड डील तक! मार्को रूबियो के दौरे की 5 बड़ी बातें
ट्रेंडिंग
Collab हो गया...भारत-पाक के स्कैमर्स ने मिल लूटा कनाडा का बैंक
Collab हो गया...भारत-पाक के स्कैमर्स ने मिल लूटा कनाडा का बैंक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget