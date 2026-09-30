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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचीन को अपने हथियार क्यों नहीं बेचता अमेरिका? जान लें वजह

चीन को अपने हथियार क्यों नहीं बेचता अमेरिका? जान लें वजह

US Weapons to China: हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ किया है कि उनकी चीन को हथियार बेचने को लेकर कोई बात नहीं हुई है. आइए जानते हैं कि आखिर अमेरिका चीन को हथियार क्यों नहीं बेचता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 30 Sep 2026 08:23 AM (IST)
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  • ताइवान विवाद, चीन के विरोधी संबंध भी बाधा।

US Weapons to China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही राजदूत के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चीन द्वारा अमेरिकी हथियार खरीदने की संभावना पर बातचीत की थी. चीन में अमेरिकी राजदूत डेविड ने दावा किया था कि ट्रंप ने एक बार शी जिनपिंग से पूछा था कि क्या चीन अमेरिका से हथियार खरीदने में दिलचस्पी रखेगा. बाद में ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है. 

इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अमेरिका चीन को सैन्य हथियार क्यों नहीं बचता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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चीन पर अमेरिकी हथियारों का प्रतिबंध 

अमेरिका ने 1989 से चीन पर हथियारों का व्यापक बैन लगाया हुआ है. अमेरिकी कानून और नियम के तहत चीन को सैन्य हथियारों की बिक्री और एक्सपोर्ट पर भारी प्रतिबंध है. 

यह प्रतिबंध चीनी सेना को पारंपरिक अमेरिकी हथियारों की बिक्री में एक बड़ी कानूनी बाधा पैदा करते हैं. यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा कंपनियां चीन को उसी तरह हथियार नहीं बेच सकती जैसे वह उन देशों को रक्षा उपकरण बेचती हैं जिन पर प्रतिबंध लागू नहीं हैं.


चीन को अपने हथियार क्यों नहीं बेचता अमेरिका? जान लें वजह

अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता 

अमेरिका और चीन आर्थिक, तकनीकी और सैन्य मामलों में बड़े रणनीतिक प्रतिद्वंदी हैं. चीन ने जरूरी सैन्य क्षमताएं विकसित की हैं और वैश्विक मामलों में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है. 

अमेरिका के नजरिए से एक प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को एडवांस्ड हथियार देने से राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं. चीन को बेचे गए सैन्य उपकरण संभावित रूप से उस देश की क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं जिसे अमेरिका एक बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता है. यह चीन को अमेरिकी हथियारों की बिक्री को सामान्य व्यावसायिक व्यापार से मौलिक रूप से अलग बनाता है. 

ताइवान का पहलू

ताइवान अमेरिका-चीन सैन्य संबंधों से जुड़ी संवेदनशीलता के पीछे एक और बड़ी वजह है. अमेरिका ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध बनाए रखता है और 1979 के ताइवान संबंध अधिनियम के तहत उसे रक्षात्मक हथियार देता है. 

चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और द्वीप को अमेरिकी हथियारों की बिक्री का विरोध करता है. इस वजह से चीन को सैन्य हथियार बेचना और साथ ही ताइवान को रक्षात्मक उपकरण देना अमेरिकी नीति में एक बड़ा विरोधाभास पैदा करेगा. ताइवान का मुद्दा वाशिंगटन और बीजिंग के बीच संबंधों में काफी ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बना हुआ है.


चीन को अपने हथियार क्यों नहीं बेचता अमेरिका? जान लें वजह

अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ चीन के संबंध

अमेरिकी अधिकारियों ने उन देशों को चीन द्वारा कथित तौर पर मदद दिए जाने पर भी चिंता जताई है जिन्हें अमेरिका अपना दुश्मन मानता है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक चीन ने रूस और ईरान जैसे देशों को हथियार और सेटेलाइट से ली गई तस्वीरें समेत सेना से जुड़े उपकरण सप्लाई किए हैं. इन चिंताओं की वजह से चीन को सैन्य टेक्नोलॉजी या फिर उपकरण देने को लेकर अमेरिका की हिचकिचाहट और बढ़ जाती है. 

यह भी पढ़ें: पुरुष के शरीर में गर्भाशय? आखिर कितना अनोखा है यह मामला, जानें इसका साइंस?

अमेरिका चीन हथियारों का व्यापार क्यों अलग है? 

इस वजह से चीन को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर लगी पाबंदी किसी एक मुद्दे पर आधारित नहीं है. इनमें कानूनी पाबंदी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंता, सैन्य प्रतिस्पर्धा, ताइवान विवाद और अमेरिका के विरोधी देश के साथ चीन के संबंधों को लेकर मतभेद जैसी कई बात शामिल है. इन्हीं वजह से अमेरिका चीन को रक्षा बाजार का कोई आम ग्राहक नहीं मानता है.

चीन को अमेरिकी हथियार बेचने के बारे में किसी भी बातचीत में मौजूदा कानूनी पाबंदियां के साथ-साथ दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक संबंधों पर भी विचार करना होगा. चीन पर अमेरिका का हथियारों का प्रतिबंध एक अलग नजरिए को दिखाता है जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से गहरा संबंध है. आधुनिक हथियार देश के बीच सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं. इस वजह से जब हथियार पाने वाला देश रणनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धी हो तो रक्षा निर्यात का मामला काफी संवेदनशील बन जाता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 08:23 AM (IST)
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