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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड के इन 3 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, अकेले पलट सकते हैं बाजी

न्यूजीलैंड के इन 3 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, अकेले पलट सकते हैं बाजी

पहले टी20 में भारतीय खिलाड़ियों के सामने न्यूजीलैंड के तीन ऐसे खिलाड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, जो अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 21 Oct 2026 10:55 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने न्यूजीलैंड के तीन ऐसे खिलाड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, जो अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. फिन एलन की तूफानी बल्लेबाजी, माइकल ब्रेसवेल का ऑलराउंड खेल और मैट हेनरी की तेज गेंदबाजी टीम इंडिया की मुश्किल बढ़ा सकती है. ऐसे में भारतीय टीम को इन तीनों खिलाड़ियों के खिलाफ खास रणनीति बनानी होगी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार, 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, यह मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा.  

फिन एलन न्यूजीलैंड के आक्रामक बल्लेबाज हैं. वो टी20 क्रिकेट में शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं. पावरप्ले में अगर उनका बल्ला चल गया, तो वो तेजी से रन बनाकर अपनी टीम को मजबूत हालात में पहुंचा सकते हैं. उनकी बल्लेबाजी विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना सकती है. ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को एलन के खिलाफ सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी. टीम इंडिया की कोशिश होगी कि उन्हें ज्यादा देर क्रीज पर टिकने का मौका नहीं मिले.

ब्रेसवेल का ऑलराउंड दम

माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के अच्छे ऑलराउंडर हैं. वो बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए योगदान दे सकते हैं. जरूरत पड़ने पर वो तेजी से रन बनाने के साथ विकेट निकालने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. अगर न्यूजीलैंड की टीम मुश्किल में होती है, तो ब्रेसवेल अपनी बल्लेबाजी से उसे संभालने की कोशिश कर सकते हैं. वहीं, गेंदबाजी के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को रोकना उनके लिए अहम होगा. इसलिए टीम इंडिया उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेगी.

मैट हेनरी न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज हैं. नई गेंद से उनकी गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती है. वो अपनी स्विंग और सटीक लाइन-लेंथ से शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की कोशिश करेंगे. अगर हेनरी ने शुरुआत में विकेट हासिल कर लिए, तो भारतीय टीम पर दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा और खराब गेंदों का फायदा उठाना होगा.

टीम इंडिया को रहना होगा सतर्क

इन तीनों खिलाड़ियों की ताकत अलग-अलग है. फिन एलन तेजी से रन बना सकते हैं, ब्रेसवेल ऑलराउंड प्रदर्शन कर सकते हैं और हेनरी शुरुआती विकेट निकाल सकते हैं. टीम इंडिया को जीत के लिए इनकी ताकत का मुकाबला करना होगा.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
INDIA VS NEW ZEALAND FINN ALLEN
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