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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजफ्रांस में किस धर्म के कितने लोग, यहां कितने रहते हैं मुस्लिम?

फ्रांस में किस धर्म के कितने लोग, यहां कितने रहते हैं मुस्लिम?

फ्रांस में भड़की हिंसा के बाद सरकार ने सेना की तैनाती का फैसला किया है, जबकि देश की कुल आबादी में लगभग 53% नास्तिक, 25% ईसाई और करीब 60 लाख मुस्लिम आबादी निवास करती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 21 Oct 2026 07:13 PM (IST)
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फ्रांस में पिछले दिनों भड़की भीषण हिंसा और आगजनी के बाद हालात को काबू में करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. देश के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने ऐलान किया है कि आगामी शनिवार को होने वाले संभावित प्रदर्शनों से निपटने के लिए सड़कों पर भारी पुलिस बल के साथ-साथ सेना के जवानों को भी बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा. इस समय देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक शांति बहाल करना है. इस माहौल के बीच यह जानना बेहद दिलचस्प है कि यूरोपीय देश फ्रांस की कुल आबादी में किस धर्म को मानने वाले कितने लोग निवास करते हैं और वहां मुस्लिम समुदाय की वास्तविक स्थिति क्या है.

फ्रांस में धर्म और जनसांख्यिकी का कुल गणित

करीब 6.88 करोड़ की कुल आबादी वाले फ्रांस का सामाजिक ढांचा काफी अलग और धर्मनिरपेक्ष माना जाता है. उपलब्ध रिसर्च डेटा और विभिन्न सामाजिक सर्वे के मुताबिक, इस देश की बहुसंख्यक आबादी यानी लगभग 53 फीसदी लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं और खुद को नास्तिक या अधार्मिक श्रेणी में रखते हैं. इसके बाद दूसरे स्थान पर ईसाई समुदाय आता है, जिसमें मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक शामिल हैं और इनकी आबादी करीब 25 से 34 प्रतिशत के बीच है. 

वहीं, देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कुल जनसंख्या का लगभग 9 से 10 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, जिनकी संख्या करीब 60 लाख के आसपास है. इसके अलावा बौद्ध और यहूदी धर्म के लोग लगभग 0.5 प्रतिशत तथा हिंदू व सिख जैसे अन्य अल्पसंख्यक एक प्रतिशत से भी कम हैं.

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फ्रांस में किस धर्म के कितने लोग, यहां कितने रहते हैं मुस्लिम?

आधिकारिक जनगणना में धर्म का डेटा क्यों नहीं?

फ्रांस की शासन प्रणाली और कानून अपनी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर बेहद सख्ती से काम करते हैं. यही कारण है कि फ्रांस की सरकारी जनगणना में नागरिकों से उनके धर्म या जाति को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं जुटाए जाते हैं. वहां की प्रशासनिक व्यवस्था हर नागरिक को समान मानती है. ऐसे में धर्म से जुड़े जितने भी आंकड़े या अनुमान सामने आते हैं, वे सब सरकारी रिकॉर्ड की बजाय स्वतंत्र शोध संस्थानों जैसे कि INSEE और 'प्यू रिसर्च सेंटर' के सर्वेक्षणों पर ही आधारित होते हैं.

पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी

फ्रांस में रहने वाला मुस्लिम समुदाय आकार और प्रभाव के मामले में पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़ा माना जाता है. इस समुदाय के अधिकांश लोग सीधे तौर पर उत्तरी अफ्रीकी देशों जैसे अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया से दशकों पहले आए प्रवासियों के वंशज हैं. समय के साथ ये परिवार फ्रांस की मुख्य संस्कृति में रच-बस गए, लेकिन अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को भी सहेजे हुए हैं, जो कई बार सामाजिक चर्चाओं का केंद्र बनता है.


फ्रांस में किस धर्म के कितने लोग, यहां कितने रहते हैं मुस्लिम?

पेरिस में हिंसा और राजनीतिक सरगर्मी

पेरिस समेत फ्रांस के कई बड़े शहरों में पिछले हफ्ते हुई व्यापक हिंसा ने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं. उपद्रवियों द्वारा की गई तोड़फोड़ और आगजनी को रोकने में स्थानीय पुलिस बल शुरुआती दौर में नाकाफी साबित हुआ, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं. यह पूरा संकट ऐसे संवेदनशील समय में उभरा है जब देश में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं. चुनावी माहौल में राजनीतिक सरगर्मी पहले से ही तेज थी और दक्षिणपंथी तथा कट्टर वामपंथी दलों को मिल रहे समर्थन ने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 07:13 PM (IST)
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