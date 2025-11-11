हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelhi Blast: IED और RDX से लेकर प्लास्टिक एक्सप्लोजिव और जिलेटिन स्टिक तक, कितनी तरह के होते हैं बम धमाके?

Delhi Blast: IED और RDX से लेकर प्लास्टिक एक्सप्लोजिव और जिलेटिन स्टिक तक, कितनी तरह के होते हैं बम धमाके?

दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर कई अटकलें लग रही हैं. सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं कि आखिर इस ब्लास्ट को किस तरह अंजाम दिया गया. जानते हैं कि ब्लास्ट कितनी तरह के होते हैं?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 11 Nov 2025 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के बाहर जोरदार धमाका हुआ. यह ब्लास्ट रेड लाइट पर रुकी ह्यूंडई i20 कार में जुआ, जिसकी चपेट में आसपास मौजूद गाड़ियां भी आ गईं. कोई इसे सीएनजी सिलेंडर का ब्लास्ट बता रहा है तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेज भी चेक कर रहे हैं. ऐसे में जानते हैं कि आईईडी से लेकर आरडीएक्स, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव और जिलेटिन स्टिक तक कितने तरह के होते हैं बम धमाके? इनमें क्या अंतर होता है और सबसे पावरफुल धमाका कौन-सा होता है? 

IED: घर का बना बम, सबसे आम और खतरनाक

IED मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है, जिसे आतंकी खुद बनाते हैं. इसे बनाने के लिए प्रेशर कुकर, पाइप, बैग और गाड़ी आदि का इस्तेमाल किया जाता है. इस बम को अमोनियम नाइट्रेट, शुगर और पोटैशियम क्लोरेट की मदद से बनाया जाता है. इसके बाद मोबाइल ट्रिगर, टाइमर या रिमोट से ब्लास्ट कर दिया जाता है. लाल किला ब्लास्ट में IED होने का शक जताया जा रहा है, क्योंकि कोई प्रोफेशनल हथियार नहीं मिला. 10 नवंबर की सुबह फरीदाबाद में मिला विस्फोटक बनाने वाला 2900 किलो केमिकल अमोनियम नाइट्रेट ही था, जिसे आईईडी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है.

RDX: सफेद पाउडर, सबसे ताकतवर

RDX का पूरा नाम रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव है, जो बिना गंध वाला सफेद पाउडर होता है. 1 किलो RDX से 10 किलो TNT जितना धमाका हो सकता है. इसे आर्मी से चोरी किया जाता है या पाकिस्तान से तस्करी करके लाया जा सकता है. 1993 मुंबई ब्लास्ट, 2008 दिल्ली सीरियल ब्लास्ट और 2011 दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट में RDX ही इस्तेमाल किया गया था. लाल किला ब्लास्ट में अभी RDX नहीं मिला है. 

प्लास्टिक एक्सप्लोजिव: C4, Semtex, आटा जैसा सॉफ्ट

प्लास्टिक एक्सप्लोजिव में जी4, सेमटेक्स आदि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्रोफेशनल आतंकी इस्तेमाल करते हैं. इसे आटे की तरह गूंथा जा सकता है और डेटोनेटर लगाने पर यह फटता है. पैन एम फ्लाइट 103, राजीव गांधी हत्याकांड में इसे ही इस्तेमाल किया गया था. लाल किला ब्लास्ट में अगर प्लास्टिक एक्सप्लोजिव मिला तो विदेशी हैंडलर का हाथ होने का शक बढ़ जाएगा. 

जिलेटिन स्टिक

ये माइनिंग में इस्तेमाल होती हैं और लंबी छड़ जैसी होती हैं. इसे चोरी करना आसान होता है. जिलेटिन स्टिक से धमाका छोटा होता है, लेकिन भीड़ में यह घातक साबित हो सकता है. 2003 मुंबई टैक्सी ब्लास्ट में जिलेटिन + अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था. हालांकि, लाल किला ब्लास्ट में यह यूज नहीं हुआ, क्योंकि आग ज्यादा लगी और स्प्लिंटर कम था.

अमोनियम नाइट्रेट

अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद में मिलाया जाता है. इसमें फ्यूल ऑयल मिलाने पर ANFO बनता है, जो बड़ा धमाका कर सकता है. फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट ही पकड़ा गया.  इसके चलते लाल किला ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेज चेक किए जा रहे हैं. 

कार बम या VBIED

इसमें पूरी गाड़ी को ही बम की तरह बना दिया जाता है और गाड़ी में 50 से 500 किलो तक विस्फोटक रखा जाता है. लाल किला ब्लास्ट इसी कैटेगरी में रखा जा रहा है. इसमें धीमी गाड़ी रुकी और धमाका हो गया. इसे सुसाइड अटैक या रिमोट अटैक की नजर से देखा जा रहा है. 

स्टिकी बम

यह मैग्नेट वाला छोटा बम होता है, जो आमतौर पर फिल्मों में दिखाया जाता है. इसे गाड़ी के नीचे चिपका दिया जाता है और रिमोट से ब्लास्ट कर दिया जाता है. इस तरह के बम का इस्तेमाल कश्मीर में बेहद कॉमन है. लाल किला ब्लास्ट में यह बम इस्तेमाल होने का भी शक जताया जा रहा है, क्योंकि कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ. 

सुसाइड बम, लेटर बम और पाइप बम

इसमें सुसाइडर अपनी जैकेट एक्सप्लोजिव भरकर घूमता है और तय ठिकाने पर पहुंचकर खुद को ब्लास्ट कर देता है. लाल किला ब्लास्ट में ऐसा होने का अंदेशा नहीं जताया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: ब्लास्ट के बाद क्या-क्या ढूंढती हैं जांच एजेंसियां, किन चीजों से मिलते हैं धमाके के ट्रेस?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 11 Nov 2025 08:37 AM (IST)
Tags :
Delhi Blast Lal Quila Blast Delhi Blast 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
इंडिया
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री Amit Shaha करेंगे हाईलेवल मीटिंग
Delhi Red Fort Blast: धमाके वाली जगह पहुंचे गृहमंत्री Amit Shah
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं..लाल किले ब्लास्ट का भयावह मंजर!
Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
इंडिया
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?
बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget