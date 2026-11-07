Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom देश भर में दिवाली विविध परंपराओं, मान्यताओं संग मनाई जाती है।

अयोध्या, वाराणसी, जयपुर की दिवाली की अनूठी परंपराएं हैं।

कोलकाता काली पूजा, पंजाब, गुजरात के उत्सव भी विशिष्ट हैं।

Diwali 2026: पूरे भारत में दिवाली को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. देश में दिवाली सिर्फ दिए जलाने और मिठाइयां बांटने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे कई अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है. अलग-अलग क्षेत्रों में इसके मतलब और रीति-रिवाज भी अलग-अलग हैं. ये वहां की स्थानीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं.

उत्तर भारत में यह त्योहार भगवान राम के वनवास से घर लौटने से जुड़ा है. पूर्वी भारत में इसका संबंध शक्ति की पूजा से है. इसी के साथ दक्षिण भारत में इसे असुरों पर जीत के रूप में मनाया जाता है. अयोध्या, वाराणसी, जयपुर और कोलकाता में भी कुछ खास परंपराएं देखने को मिलती हैं जो स्थानीय समुदाय की अपनी पहचान हैं.

अयोध्या का दीपोत्सव और भगवान राम की वापसी

उत्तर प्रदेश की अयोध्या का दिवाली की परंपरा की शुरुआत से गहरा नाता है. त्रेता युग की कथा के मुताबिक 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे. तब वहां के निवासियों ने पूरी नगरी को मिट्टी के दीयों से जगमगाकर उनका स्वागत किया.

आज भी यह परंपरा सरयू नदी के तट पर हर साल मनाए जाने वाले दीपोत्सव के रूप में जीवित है. यहां एक साथ 25 लाख से भी ज्यादा मिट्टी के दीए जलाए जाते हैं. इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है. पूरे अयोध्या, खासकर राम की पौड़ी हजारों दीपों की रोशनी से जगमगा उठती है. यह आयोजन हमें उस पारंपरिक स्वागत की याद दिलाता है जो कभी भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के लिए किया गया था.





वाराणसी की देव दीपावली

वाराणसी जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है वहां मुख्य दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है. लेकिन इसके 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा पर एक और बड़ा उत्सव मनाया जाता है जिसे देव दीपावली कहा जाता है. यह इस शहर की सबसे खास परंपराओं में से एक है.

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं और काशी में दीपावली मनाते हैं. नदी के किनारे बने सभी 84 घाट लाखों मिट्टी के दीयों की रोशनी से जगमगा उठते हैं. इस दौरान भव्य महा आरती भी की जाती है. यह एक शानदार धार्मिक नजारा पेश करती है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं.





जयपुर की शाही रोशनी और मांडना कला

राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है. दिवाली के दौरान यहां के बाजारों और ऐतिहासिक महलों को शानदार रोशनी से सजाया जाता है. इससे पूरा शहर एक शाही रूप ले लेता है. घरों और दुकानों के प्रवेश द्वार पर मांडना भी बनाया जाता है. यह एक पारंपरिक लोक कला है जो काफी हद तक रंगोली जैसी होती है.

कोलकाता की काली पूजा और भूत चतुर्दशी

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दिवाली का रूप कुछ अलग ही होता है. जहां भारत के कई हिस्सों में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है वहीं कोलकाता में अमावस्या की रात को भव्य काली पूजा मनाई जाती है. यहां देवी काली के सम्मान में जगह-जगह बड़े-बड़े पंडाल बनाए जाते हैं. देवी काली को अहंकार और भ्रम का नाश करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है.

यहां दिवाली से एक दिन पहले भूत चतुर्दशी भी मनाई जाती है. इस दिन लोग अपने घरों में 14 दीये जलाते हैं ताकि अंधेरा दूर हो सके.

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पंजाब, गुजरात और दक्षिण भारत में उत्सव

पंजाब के अमृतसर में सिख समुदाय बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं. यह दिन मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से 52 हिंदू राजाओं की रिहाई की याद दिलाता है. इन्हें सिखों के छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद जी ने आजाद कराया था. इस मौके पर स्वर्ण मंदिर को शानदार रोशनी से सजाया जाता है.

गुजरात में व्यापारी अपनी पुरानी बही-खातों को बंद करके नए बही-खातों की पूजा करते हैं. इसे चोपड़ा पूजन कहा जाता है. दिवाली के अगले दिन गुजराती नव वर्ष मनाया जाता है जिसे बेस्तु वारस कहते हैं.

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