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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBuilding Collapse: ढहने से पहले क्या सिग्नल देती है कोई इमारत? भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Building Collapse: ढहने से पहले क्या सिग्नल देती है कोई इमारत? भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Building Collapse: दिल्ली में बीते कुछ वक्त में लगातार इमारत ढलने की खबरें आई हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या इमारत गिरने से पहले कोई संकेत देती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 07 Nov 2026 06:52 AM (IST)
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  • फंसे दरवाजे, झुकती संरचनाएं भी ढहने के पूर्व संकेत हैं।

Building Collapse: दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत के पिछले गुरुवार को गिरने के बाद इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार तीन ठेकेदारों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने फरीदाबाद में ठेकेदारों को पड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया. इस घटना ने इमारत गिरने से पहले चेतावनी के संकेतों पर फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है. 

दिल्ली में 6 प्रमुख निर्माण घटनाओं ने संरचनात्मक सुरक्षा की उपेक्षा के संभावित घातक परिणामों को दर्शाया है. 5 नवंबर को चावड़ी बाजार, 25 अक्टूबर को हर्ष विहार, 7 अक्टूबर को सीमापुरी, 6 सितंबर को सत्य निकेतन, 30 मई को सैदुलाजाब और वेलकम इलाके में ढहने की खबरें आईं. इन घटनाओं के परिणामस्वरूप कई मौतें हुईं. जांच से यह पता चला कि इमारतों के ढहने से पहले चेतावनी के संकेत दिखे थे. लेकिन उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया गया.

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अवैध निर्माण और संरचनात्मक परिवर्तन 

सत्य निकेतन में पांच मंजिला पेइंग गेस्ट आवास का ढहना मुख्य रूप से ऊपर बने फर्शों के अतिरिक्त भार के साथ-साथ इसके बेसमेंट में मरम्मत के काम या फिर अवैध निर्माण से जुड़ा था. चावड़ी बाजार में कथित तौर पर साफ चेतावनी के बावजूद अवैध अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया जा रहा था. 

पेशेवर सलाह के बिना किसी पुरानी इमारत में बेसमेंट की खुदाई करना या फिर संरचनात्मक बीम काटना इसकी स्थिरता को खतरे में डाल सकता है. जब नीचे खुदाई चल रही हो तो ऊपरी दीवार में दिखाई देने वाली दरार यह संकेत दे सकती है कि भार को सहने वाली प्रणाली विफल हो रही है. ऐसी दरार को सामान्य कॉस्मेटिक नुकसान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. 


Building Collapse: ढहने से पहले क्या सिग्नल देती है कोई इमारत? भूलकर भी न करें नजरअंदाज

आस-पास की खुदाई और नींव की अस्थिरता

सीमापुरी में एक पुरानी पांच मंजिला इमारत ढह गई. जबकि पास में तोड़-फोड़ का काम चल रहा था. मौजूदा ढांचे के करीब चल रही खुदाई और भारी मशीन कमजोर इमारत को प्रभावित कर सकती हैं. आसपास के निर्माण के दौरान किसी इमारत के अंदर होने वाले असामान्य कंपन को एक गंभीर चेतावनी माना जाना चाहिए. खंभों से आने वाली चटकाने की आवाज एक और खतरे का संकेत है. 

कंक्रीट का गिरना

वेलकम और चावड़ी बाजार सहित पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले हिस्सों में इमारतें अक्सर दशकों पुरानी होती हैं और उनमें लंबे वक्त तक पानी का रिसाव होता रहा है. नमी किसी संरचना को सहारा देने वाले कंक्रीट और स्टील के रिइंफोर्समेंट को खराब करने में योगदान कर सकती है. 

छत या फिर खंभों से कंक्रीट का टूटना, जिसे स्पैलिंग के रूप में जाना जाता है, स्टील रिइंफोर्समेंट सलाखों को पैदा कर सकता है. कंक्रीट के नीचे दिखाई देने वाली जंग लगी, लाल रंग की पट्टियां संरचनात्मक ढांचे की गंभीर गिरावट का संकेत देती हैं. 


Building Collapse: ढहने से पहले क्या सिग्नल देती है कोई इमारत? भूलकर भी न करें नजरअंदाज

जाम हुए दरवाजे और झुकी हुई संरचना 

सैदुलाजाब घटना में एक कमर्शियल इमारत का अचानक गिरना शामिल था. किसी इमारत के विफल होने से पहले कुछ दिनों में वह झुकना शुरू कर सकती है. दरवाजे और खिड़कियां जिनका फ्रेम अचानक जाम हो जाता है वह भी संरचना में हलचल का संकेत दे सकते हैं. 

यह परिवर्तन संकेत दे सकते हैं कि नींव एक तरफ से धंस रही है. इस स्थिति को नींव निपटने के रूप में जाना जाता है. निवासियों और भवन प्रबंधकों को ऐसे परिवर्तनों को गंभीरता से लेना चाहिए और दरवाजे या फिर खिड़कियों को वापस जगह पर रखने के लिए मजबूर करने के बजाय पेशेवर मूल्यांकन करना चाहिए.

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आगे की भवन आपदाओं को रोकना 

अवैध निर्माण रोकना काफी जरूरी है. मालिकों को इमारत की अनुमत क्षमता से ज्यादा मंजिलें नहीं बननी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा वजन इसकी संरचना पर और ज्यादा दबाव डाल सकता है. बेसमेंट की खुदाई और संरचनात्मक बीम में परिवर्तन योग्य पेशेवर मार्गदर्शन के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए.

यह भी पढ़ें: क्या सस्ती होने वाली है LPG गैस, ईरान ने हॉर्मुज से किन प्रतिबंधों को हटाया?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 06:52 AM (IST)
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