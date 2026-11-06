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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPineapple Pizza: इटली में पिज्जा पर क्यों नहीं रखा जाता पाइनएप्पल, क्यों माना जाता है इसे बुरा?

Pineapple Pizza: इटली में पिज्जा पर क्यों नहीं रखा जाता पाइनएप्पल, क्यों माना जाता है इसे बुरा?

Pineapple Pizza: ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक इटालियन शेफ को इस वजह से निकाल दिया गया क्योंकि उसने पिज्जा पर पाइनएप्पल डालने से मना कर दिया था. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 06 Nov 2026 07:15 PM (IST)
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  • ऑस्ट्रेलिया में शेफ को अनानास पिज्जा पर विवाद से हटाया।
  • इटैलियन संस्कृति, स्वाद संतुलन भंग होने से अनानास अस्वीकृत।
  • पारंपरिक नियमों, स्थानीय सामग्री के चलते पाइनएप्पल वर्जित।
  • कुछ आधुनिक शेफ अब परंपरा को चुनौती दे रहे हैं।

Pineapple Pizza: खाने के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो किसी एक व्यक्ति को अजीब लग सकते हैं लेकिन वह किसी दूसरे के लिए काफी ज्यादा स्वादिष्ट हो सकते हैं. चॉकलेट मैगी से लेकर गुलाब जामुन भरे समोसे तक कुछ ऐसे प्रयोग हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुई एक घटना ने खाने पीने से जुड़ी एक पुरानी बहस को फिर से चर्चा में ला दिया है. ऐसा कहा जा रहा है कि एक इटालियन शेफ को इस वजह से रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया क्योंकि उसने पिज्जा पर पाइनएप्पल डालने से मना कर दिया था. 

शेफ का ऐसा कहना था कि पिज्जा पर पाइनएप्पल डालना उसकी संस्कृति का अपमान है. इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इटली में पिज्जा पर अनानास डालने का इतना कड़ा विरोध क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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परंपरा और सांस्कृतिक पहचान 

इटैलियन खाद्य संस्कृति में पुरानी रेसिपी और खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों को बचाकर रखने का काफी बड़ा महत्व है. इस नजरिए से देखें तो पारंपरिक व्यंजन कई पीढ़ियों से चले आ रहे खान-पान के अनुभव को दर्शाते हैं. यह कोई ऐसा काम नहीं है जहां किसी भी चीज को किसी के भी साथ मिला दिया जाए. इस वजह से कुछ लोग पिज्जा पर अनानास डालने को इस व्यंजन से जुड़े इतिहास और पहचान का अनादर मान सकते हैं. 


Pineapple Pizza: इटली में पिज्जा पर क्यों नहीं रखा जाता पाइनएप्पल, क्यों माना जाता है इसे बुरा?

मीठे और नमकीन स्वादों का टकराव

एक और आपत्ति स्वाद को लेकर है. पारंपरिक इटालियन पिज्जा का स्वाद आमतौर पर नमकीन, तीखा और हल्का खट्टा होता है. इसमें टमाटर की मुख्य भूमिका होती है. वहीं पाइनएप्पल मिलाने से इसमें काफी मिठास और खटास आ जाती है. कुछ इटालियन शेफ का तर्क है कि अनानास का स्वाद इतना तेज होता है कि यह टमाटर सॉस और मोजरेला चीज के स्वाद को दबा देता है. 

उनके मुताबिक मीठे फल और नमकीन सामग्रियों का यह मेल उस संतुलन को बिगाड़ देता है जो पारंपरिक पिज्जा को खास बनाता है. इस वजह से यह आपत्ति सांस्कृतिक और खान-पान दोनों ही दृष्टिकोणों से है. पाइनएप्पल को न सिर्फ एक अलग सामग्री के रूप में देखा जाता है बल्कि इसे एक ऐसी चीज माना जाता है जो पिज्जा के असली स्वाद को पूरी तरह बदल देती है.


Pineapple Pizza: इटली में पिज्जा पर क्यों नहीं रखा जाता पाइनएप्पल, क्यों माना जाता है इसे बुरा?

इटैलियन खान-पान से जुड़े कुछ अनकहे नियम 

इटैलियन लोगों के खान-पान में कुछ ऐसे अनकहे नियम भी हैं जो बताते हैं कि किस चीज का आनंद कैसे लिया जाना चाहिए. उदाहरण के लिए दोपहर के बाद कैप्युचीनो ना पीना, पास्ता में केचप ना डालना पर पिज्जा या पास्ता जैसी नमकीन व्यंजनों में मीठे फलों का इस्तेमाल न करना. 

स्थानीय और मौसमी सामग्रियों का महत्व

एक और वजह यह है कि इटालियन व्यंजनों में स्थानीय, ताजी और मौसमी सामग्रियों पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है. पाइनएप्पल एक ट्रॉपिकल फल है और मूल रूप से इटली का नहीं है. इस वजह से पारंपरिक रूप से यह इटली की खाद्य संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है. 

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कुछ शेफ परंपरा को चुनौती दे रहे हैं 

कई इटालियनों के कड़े विरोध के बावजूद यह बहस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. कुछ आधुनिक इटालियन पिज्जा शेफ ने पाइनएप्पल को पारंपरिक रूप से नकारे जाने पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है. नेपल्स के एक जाने माने पिज्जा शेफप गिनो सोरबिलो ने अपने मेनू में पाइनएप्पल वाले पिज्जा को शामिल किया है और इसे एक संतुलित तरीके से पेश किया है. 

कुल मिलाकर इटली में पिज्जा पर अनानास का होना अभी भी विवाद का विषय है. क्योंकि यह परंपरा, स्वाद, खान-पान के रिवाज और सामग्री के चुनाव से जुड़ी उम्मीदों को चुनौती देता है. खाने वाले इसे रचनात्मक मानते हैं या फिर अनुचित यह पूरी तरह से उनकी अपनी पसंद और इस बात पर निर्भर करता है कि उनके मुताबिक पिज्जा कैसा होना चाहिए.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 07:15 PM (IST)
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