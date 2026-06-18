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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजराम राज्य में चोरी करने और डाका डालने वाले को क्या मिलती थी सजा? अयोध्या चोरी विवाद के बीच जान लें

राम राज्य में चोरी करने और डाका डालने वाले को क्या मिलती थी सजा? अयोध्या चोरी विवाद के बीच जान लें

अयोध्या में स्थित राम मंदिर में दान की चोरी को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब राम राज्य हुआ करता था, उस वक्त चोरी करने वाले अपराधियों को कितनी कड़क सजा मिलती थी.

Reported By : निधि पाल |  Updated at : 18 Jun 2026 12:29 PM (IST)
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अयोध्या के भव्य राम मंदिर में हुई चढ़ावे और चंदे की हेराफेरी का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. इस पूरे विवाद के बीच जांच एजेंसियां कई चेहरों और उनकी बेहिसाब संपत्तियों की कड़ियां खंगालने में लगी हैं. हैरान करने वाली बात है कि जिस राम मंदिर के चर्चे विदेशों तक हैं, वह भी अब अपराध से अछूता नहीं रहा. जबकि त्रेता युग के राम राज्य की मिसालें आज तक दी जाती हैं. आइए जान लेते हैं कि उस दौर में चोरी करने और डाका डालने वालों को कितनी कड़ी सजा मिलती थी और तब न्याय का क्या पैमाना था.

अयोध्या विवाद और राम राज्य

आज जब अयोध्या में दान के पैसों में गड़बड़ी की बात चल रही है, ऐसे में इतिहास और सनातन के पन्ने पलटना जरूरी हो जाता है. वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ में श्रीराम के शासन की न्याय व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है. राम राज्य का मतलब सिर्फ सुख-समृद्धि नहीं था, बल्कि वहां की कानून व्यवस्था इतनी कड़क थी कि अपराध करने से पहले इंसान की रूह कांप जाती थी. प्रभु राम के राज्य में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार और जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने को सबसे बड़ा अधर्म माना जाता था.

चोरी पर मिलता था कड़ा दंड

राम राज्य में अगर कोई शख्स चोरी की नीयत से किसी की संपत्ति को हाथ लगाता था, तो उसके लिए बेहद कड़े नियम थे. छोटी-मोटी हेराफेरी और जेब काटने वालों की तो सबसे पहले संपत्ति जब्त की जाती थी, या फिर उसे भारी जुर्माना देना होता था. इसके अलावा कोड़े मारने की सजा भी आम थी, लेकिन अगर कोई आदतन अपराधी होता था, बार-बार चोरी करता था या फिर किसी गरीब की आजीविका चुरा लेता था, तो फिर उसके शरीर के अंग काटने या फिर सीधे देश से निकालने का आदेश दे दिया जाता था. 

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राजकोष से होती थी भरपाई

 उस दौर की खासियत थी कि अगर किसी नागरिक के घर चोरी हो जाती थी तो उसकी भरपाई राजा के सरकारी खजाने या राजकोष से की जाती थी. राम के राज्य में माना जाता था कि अगर प्रजा के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो यह राजा और उनके गुप्तचरों की नाकामी के कारण हुआ है. राजा खुद अपनी इस विफलता की जिम्मेदारी लेते थे और जो पीड़ित होता था उसकी एक-एक पाई लौटाई जाती थी. इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहती थी, ताकि रोजकोष पर कोई बोझ न पड़े.

भ्रष्ट मंत्रियों और अफसरों पर गिरती थी गाज

कहा जाता है कि शासन में पवित्रता रखने के लिए भगवान राम खुद बेहद सतर्क रहते थे. रामायण के अयोध्याकांड में जिक्र है कि जब श्रीराम वनवास के दौरान भरत से मिले थे तो उन्होंने सबसे पहले राज्य के मंत्रियों और न्यायधीशों के आचरण के बारे में सवाल किया था. अगर कोई सरकारी मंत्री या अधिकारी जनता से घूसखोरी या किसी भी तरीके से रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता था तो प्रभु राम उसे तुरंत पद से बर्खास्त कर देते थे. इतना ही नहीं उस भ्रष्ट शख्स की संपत्ति कुर्क करके उसे जेल में डाल दिया जाता था. 

सबसे लिए एकसमान कानून

राम राज्य की दंड नीति की खासियत यह थी कि वहां सबके लिए कानून एकसमान था. न्याय करते वक्त किसी भी शख्स का पद, रसूख या उसका खानदान नहीं देखा जाता था. चाहे वह महल का कोई खास शख्स हो या फि प्रजा में से कोई, सभी के लिए नियम एक जैसे ही थे. दंड देने के पीछे की सोच सिर्फ प्रताड़ित करना नहीं, बल्कि समाज में कड़ा संदेश देना था, ताकि लोग अधर्म की राह पर जाने से बच जाए. इसीलिए उस वक्त लोग अपने घरों में ताले भी नहीं लगाते थे.

यह भी पढ़ें: Ram Mandir Donation Controversy: कैसे गिना जाता है बड़े-बड़े मंदिरों का चढ़ावा, जानें कहां-क्या है सिस्टम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Ram Mandir Donation Dispute Punishment In Ram Rajya Justice System Of Ramrajya
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