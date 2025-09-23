हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCountries With Drone Technology: दुनिया के किस देश के पास हैं सबसे ज्यादा ड्रोन, किस नंबर पर आता है अपना भारत?

Countries With Drone Technology: दुनिया के किस देश के पास हैं सबसे ज्यादा ड्रोन, किस नंबर पर आता है अपना भारत?

Countries With Drone Technology: मॉडर्न वॉर के तरीके बदल चुके हैं. अब युद्ध में ड्रोन काफी अहम रोल निभाते हैं. आइए जानते हैं इस तकनीक में कौन सा देश सबसे आगे है और किस देश के पास कितने ड्रोन हैं .

By : एबीपी लाइव | Edited By: स्पर्श गोयल | Updated at : 23 Sep 2025 08:01 AM (IST)
Countries With Drone Technology: आज के समय में युद्ध का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है. अब इस बदलाव में ड्रोन काफी अहम हिस्सा निभा रहा है. पहले जिस ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए किया जाता था अब एक शक्तिशाली सैन्य हथियार बन चुका है. अब ड्रोन हमला, जासूसी और साथ ही खतरनाक से खतरनाक मिशन को भी अंजाम दे सकते हैं. रूस और यूक्रेन के चल रहे युद्ध में ड्रोन का भी काफी इस्तेमाल हुआ है. लेकिन आज हम जानेंगे कि इस तकनीक में कौन सा देश सबसे आगे है और भारत के पास भी कितने ड्रोन है. 

दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य ड्रोन बेड़ा 

यूनाइटेड स्टेट्स के पास दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य ड्रोन बेड़ा है. आपको बता दें कि अमेरिका के पास 13000 से ज्यादा ड्रोन हैं. इनमें से कई RQ-11 Raven हैं और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले MQ-9 रीपर, MQ-1C ग्रे ईगल और RQ-4 ग्लोबल हॉक जैसे घातक ड्रोन भी है. अगर आसान शब्दों में कहें तो संख्या और तकनीक दोनों के मामले में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है.

इसी के साथ तुर्की ने भी ड्रोन के मामले में अपनी तेजी से हुई तरक्की से दुनिया को चौंकाया है. तुर्की का बायराकतर TB2 ड्रोन काफी ज्यादा मशहूर है और अब कई देशों में इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है. तुर्की दूसरे सबसे बड़े सैन्य ड्रोन बेड के साथ ग्लोबल ड्रोन पावर में खुद को स्थापित कर रहा है. 

ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड के पास कितने ड्रोन?

आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी 557 ड्रोन हैं. इनमें पीडी 100 ब्लैक हॉर्नेट और mq9 रीपर शामिल हैं. इसी के साथ फिनलैंड के पास भी 412 ड्रोन हैं. फिनलैंड के बेड़े में ऑर्बिटर 2b और रेंजर ड्रोन शामिल हैं.

पोलैंड और रूस की बढ़ती ड्रोन क्षमता 

इसी के साथ पोलैंड के पास भी 1000 से ज्यादा ड्रोन हैं. इनमें Warmate जैसे खतरनाक ड्रोन और ऑर्लिक और ऑर्बिटर जैसे ड्रोन भी शामिल हैं. पोलैंड का Warmate ड्रोन सुसाइड ड्रोन में आता है. इसी के साथ रूस के बेड़े में भी Orlan-10 जैसे जासूसी ड्रोन और इजराइल से मंगाए गए सर्चर MK II जैसे ड्रोन शामिल हैं.

भारत के पास कितने ड्रोन?

भारत के पास लगभग 625 ड्रोन हैं. ड्रोन शक्ति के मामले में भारत छठे नंबर पर आता है. इनमें इजराइल के बने हेरोन 1 और स्पाई लाइट भी है. हालांकि भारत अभी स्वदेशी ड्रोन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करे हुए हैं ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो सके. इसी के साथ जर्मनी के पास भी लगभग 670 ड्रोन हैं. ये ड्रोन निगरानी और युद्ध दोनों में काम आते हैं. फ्रांस भी 591 ड्रोन के साथ इस लिस्ट में शामिल है. फ्रांस के पास Thales Spy Ranger, Zafran Patroller और अमेरिका का बना MQ 9 रीपर भी है.

Published at : 23 Sep 2025 08:01 AM (IST)
Drones Military Indian Drones
