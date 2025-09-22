Alcohol Ban Lifted: कई दशकों से सऊदी अरब में शराब के इस्तेमाल पर सख्त कानून रहा है. एक इस्लामिक देश होने की वजह से यहां पर शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित थी. इतना ही नहीं बल्कि उल्लंघन करने पर कड़ी सजा होती थी. लेकिन इस देश ने अब लगभग 73 साल बाद इस बैन को हटाने का फैसला लिया है.

क्या था इस बैन के पीछे का कारण

सऊदी अरब ने दशकों तक शराब पर पूरी तरह से बैन रखा था. जहां कई देशों में शराब की बिक्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, वहीं सऊदी अरब के नागरिकों को शराब खरीदने या फिर पीने की कोई अनुमति नहीं थी. साथ ही ऐसा करने पर कड़ी सजा भी होती थी. दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि यह देश धार्मिक कानून पर आधारित है.

किन लोगों के लिए हटाया गया प्रतिबंध

शराब पर बैन को हटाने का यह नया फैसला देश के नागरिकों के लिए नहीं है. दरअसल इस फैसले को सऊदी अरब में आने वाले पर्यटकों के लिए लिया गया है. इसके पीछे वजह यह है कि पर्यटक यहां पर रहते समय कानूनी रूप से शराब का आनंद ले सकें. सरकार ने होटल, रिसॉर्ट और मनोरंजन स्थलों में शराब को परोसने के लिए लाइसेंस को जारी कर दिया है.

नहीं मिलेगी दुकानों में शराब

आपको बता दें कि बाकी देशों के जैसे यहां पर शराब दुकानों में नहीं मिलेगी. पर्यटक सिर्फ लाइसेंस प्राप्त जगह पर ही शराब ले पाएंगे. इसी के साथ यहां के स्थानीय निवासियों को अभी भी शराब पीने या फिर खरीदने की अनुमति नहीं है. इतना ही नहीं बल्कि इस नई नीति में सिर्फ कम अल्कोहल वाली शराब की ही अनुमति है. 20% से कम अल्कोहल वाले बियर, वोडका जैसी ड्रिंक को अनुमति दी गई है. इस सीमा से ज्यादा अल्कोहल वाली ड्रिंक पर अभी भी बैन है. सरकार के इस कदम के बाद अर्थव्यवस्था के साथ-साथ टूरिज्म को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा.

