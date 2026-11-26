मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की शादी बुधवार (25 नवंबर) को उनके पैतृक गांव नदवां में ऋषिकेश के साथ हुई. सात फेरे लेने के बाद दोनों एक-दूसरे के हो गए. इस शाही शादी की चर्चा पूरे देश में रही. दुल्हन के सोने के गहनों से लेकर दहेज में मिली करोड़ों की डिफेंडर कार तक सुर्खियों में रही. शादी में राजनीति और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं.

दूल्हा ऋषिकेश करीब 200 गाड़ियों के काफिले के साथ पटना के बिहटा से बारात लेकर पहुंचे. वह शादी में गिफ्ट मिली करीब 3 करोड़ रुपये की डिफेंडर कार से जयमाला के मंच तक पहुंचे. इसके बाद उन्हें गोद में उठाकर मंच पर ले जाया गया.

वहीं, दुल्हन शिवांगी ने लैंड क्रूजर से समारोह में एंट्री ली. शिवांगी मरून रंग के गाउन में सोने के आभूषणों से सजी हुई थीं. मंच पर दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई.

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पवन सिंह ने लगाए ठुमके, मनोज तिवारी भी पहुंचे

जयमाला के दौरान मंच के पास मेहमानों की भारी भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तालियां बजाकर दूल्हा-दुल्हन का स्वागत किया. इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई. अनंत सिंह भी जयमाला से पहले बारातियों के बीच पहुंचे और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया. भोजपुरी गायक पवन सिंह ने अपने गानों पर ठुमके लगाए. मनोज तिवारी, नीलम गिरी, गुंजन सिंह समेत कई कलाकार भी समारोह में नजर आए.

घुड़दौड़ देखने पहुंचे एक लाख लोग, बुजुर्ग की मौत

शादी से पहले अनंत सिंह ने घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया था. इसे देखने के लिए करीब एक लाख लोग पहुंचे. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोग बिजली के टावरों पर चढ़ गए. अनंत सिंह भी मंच से प्रतियोगिता देख रहे थे. भीड़ बेकाबू होने के कारण प्रतियोगिता को बीच में रोकना पड़ा. अब इसे गुरुवार (26 नवंबर) को आयोजित करने की बात कही गई है. इस दौरान घुड़दौड़ देखने आए एक बुजुर्ग की मौत की भी खबर है.

वीवीआईपी मेहमानों के लिए अलग खाने की व्यवस्था

शादी समारोह में मेहमानों के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए थे. वीवीआईपी मेहमानों के लिए अलग से खाने का स्टॉल बनाया गया था. घुड़दौड़ के अलावा संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. भोजपुरी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से मेहमानों का मनोरंजन किया. भव्य बारात, महंगी गाड़ियां और फिल्मी सितारों की मौजूदगी ने इस शादी को खास बना दिया.

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