Confident Group Chairman: बेंगलुरु से कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय की मौत की खबर सामने आ रही है. मिली जानकारी के मुताबिक रॉय ने कथित तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चल रही जांच के दौरान कार्रवाई के डर से आत्महत्या कर ली है. ऐसा बताया जा रहा है कि यह घटना उनके ऑफिस में हुई जब अधिकारी वहां पर मौजूद थे. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है लोगों का ध्यान उनके बिजनेस एम्पायर और उन सेक्टर पर गया है जिनमें कॉन्फिडेंट ग्रुप काम करता है.

बेंगलुरु स्थित एक मल्टी बिजनेस ग्रुप

बेंगलुरु में हेड क्वार्टर वाला कॉन्फिडेंट ग्रुप एक डायवर्सिफाइड बिजनेस हाउस है. यह कई सेक्टर में काम करता है. पिछले कुछ सालों में इसने पूरे दक्षिण भारत खासकर कर्नाटक और केरल में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. यह रियल एस्टेट और इससे जुड़े उद्योगों में एक बड़ा नाम बन गया है.

रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर

रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फिडेंट ग्रुप के कामकाज की रीढ़ है. यह कंपनी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, लग्जरी विला, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, कमर्शियल टावर और शॉपिंग मॉल बनाने के लिए जानी जाती है. इसने डेढ़ सौ से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और लॉन्च किए हैं. साथ ही बेंगलुरु और केरल के बड़े शहरों जैसे कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर में इसकी एक मजबूत मौजूदगी है. यह सेगमेंट ग्रुप की ग्रोथ और ब्रांड पहचान का एक बड़ा जरिया रहा है.

पूरे दक्षिण भारत में हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स

ग्रुप में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी एक बड़ा विस्तार किया है. ग्रुप बेंगलुरु और दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों में होटल और रिसॉर्ट चलाता है. ये वेंचर्स बिजनेस यात्रियों और पर्यटकों को सेवाएं देते हैं.

बेंगलुरु में शिक्षा के क्षेत्र में पहल

शिक्षा के क्षेत्र में कॉन्फिडेंट ग्रुप ने आधुनिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने के मकसद से स्कूल स्थापित किए हैं. एक बड़ी संस्थान बेंगलुरु में कॉन्फिडेंट गियर इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल है. यह ग्रुप की लंबे समय के सामाजिक और शैक्षिक निवेश में रुचि को दिखाता है.

इसी के साथ ईंट पत्थर के बिजनेस से परे ग्रुप ने मनोरंजन और मीडिया में भी अपनी पहचान बनाई है. इसने कई मलयालम और कन्नड़ फिल्मों को फाइनेंस और प्रोड्यूस किया है. इसमें कैसानोवा और मरक्कर जैसे जाने माने नाम शामिल है. ग्रुप ने लोकप्रिय टेलीविजन शो को भी स्पॉन्सर किया है. इनमें सबसे खास बिग बॉस मलयालम है.

एविएशन और बाकी बिजनेस

कॉन्फिडेंट ग्रुप का डायवर्सिफिकेशन चार्टर्ड एविएशन सेवाओं और हेल्थ केयर के साथ-साथ गोल्फिंग सुविधाओं, परफ्यूम मोंडे जैसे रिटेल ब्रांड और बिल्डिंग मटेरियल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे खास वेंचर्स तक फैला हुआ है. इस बड़े पोर्टफोलियो ने अलग-अलग लेकिन हाई पोटेंशियल वाले सेक्टर में एक बड़ा विस्तार किया है.

