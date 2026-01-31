हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजConfident Group Chairman: क्या काम करता है कॉन्फिडेंट ग्रुप, जिसके चेयरमैन ने IT की रेड से डरकर खुद को मार ली गोली?

Confident Group Chairman: क्या काम करता है कॉन्फिडेंट ग्रुप, जिसके चेयरमैन ने IT की रेड से डरकर खुद को मार ली गोली?

Confident Group Chairman: कॉन्फिडेंट ग्रुप के अध्यक्ष ने आत्महत्या कर ली है. इसी बीच आइए जानते हैं कि यह ग्रुप क्या काम करता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 31 Jan 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

Confident Group Chairman: बेंगलुरु से कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय की मौत की खबर सामने आ रही है. मिली जानकारी के मुताबिक रॉय ने कथित तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चल रही जांच के दौरान कार्रवाई के डर से आत्महत्या कर ली है. ऐसा बताया जा रहा है कि यह घटना उनके ऑफिस में हुई जब अधिकारी वहां पर मौजूद थे. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है लोगों का ध्यान उनके बिजनेस एम्पायर और उन सेक्टर पर गया है जिनमें कॉन्फिडेंट ग्रुप काम करता है.

बेंगलुरु स्थित एक मल्टी बिजनेस ग्रुप 

बेंगलुरु में हेड क्वार्टर वाला कॉन्फिडेंट ग्रुप एक डायवर्सिफाइड बिजनेस हाउस है. यह कई सेक्टर में काम करता है. पिछले कुछ सालों में इसने पूरे दक्षिण भारत खासकर कर्नाटक और केरल में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. यह रियल एस्टेट और इससे जुड़े उद्योगों में एक बड़ा नाम बन गया है. 

रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर 

रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फिडेंट ग्रुप के कामकाज की रीढ़ है. यह कंपनी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, लग्जरी विला, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, कमर्शियल टावर और शॉपिंग मॉल बनाने के लिए जानी जाती है. इसने डेढ़ सौ से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और लॉन्च किए हैं. साथ ही बेंगलुरु और केरल के बड़े शहरों जैसे कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर में इसकी एक मजबूत मौजूदगी है. यह सेगमेंट ग्रुप की ग्रोथ और ब्रांड पहचान का एक बड़ा जरिया रहा है. 

पूरे दक्षिण भारत में हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स 

ग्रुप में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी एक बड़ा विस्तार किया है. ग्रुप बेंगलुरु और दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों में होटल और रिसॉर्ट चलाता है. ये वेंचर्स बिजनेस यात्रियों और पर्यटकों को सेवाएं देते हैं.

बेंगलुरु में शिक्षा के क्षेत्र में पहल

शिक्षा के क्षेत्र में कॉन्फिडेंट ग्रुप ने आधुनिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने के मकसद से स्कूल स्थापित किए हैं. एक बड़ी संस्थान बेंगलुरु में कॉन्फिडेंट गियर इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल है. यह ग्रुप की लंबे समय के सामाजिक और शैक्षिक निवेश में रुचि को दिखाता है. 

इसी के साथ ईंट पत्थर के बिजनेस से परे ग्रुप ने मनोरंजन और मीडिया में भी अपनी पहचान बनाई है. इसने कई मलयालम और कन्नड़ फिल्मों को फाइनेंस और प्रोड्यूस किया है. इसमें कैसानोवा और मरक्कर जैसे जाने माने नाम शामिल है. ग्रुप ने लोकप्रिय टेलीविजन शो को भी स्पॉन्सर किया है. इनमें सबसे खास बिग बॉस मलयालम है.

एविएशन और बाकी बिजनेस 

कॉन्फिडेंट ग्रुप का डायवर्सिफिकेशन चार्टर्ड एविएशन सेवाओं और हेल्थ केयर के साथ-साथ गोल्फिंग सुविधाओं, परफ्यूम मोंडे जैसे रिटेल ब्रांड और बिल्डिंग मटेरियल के अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे खास वेंचर्स तक फैला हुआ है. इस बड़े पोर्टफोलियो ने अलग-अलग लेकिन हाई पोटेंशियल वाले सेक्टर में एक बड़ा विस्तार किया है.

ये भी पढ़ें:  स्कूलों में मिलने वाले सेनेटरी पैड की कैसी होनी चाहिए क्वालिटी, कैसे कर सकते हैं चेक?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 31 Jan 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Confident Group CJ Roy Bengaluru Businessman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही हाफ एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: मौत से पहले Sharad Pawar और Ajit Pawar का वो वीडियो जिसने मचाई राजनीति में हलचल !
Maharashtra Deputy CM Oath: Sunetra Pawar के Deputy CM बनने की खबर पर Sharad Pawar का बड़ा बयान
Budget 2026: Growth, Tax Relief या Sector Boost— क्या मिलेगा? | Paisa Live
Budget 2026 की Hidden Power | ये हैं असली Game Changers| Paisa Live
Kashmir News : Kishtwad में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़...सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही हाफ एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
यूटिलिटी
फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल पर क्या करें, नहीं पता तो जान लें ये बात
फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल पर क्या करें, नहीं पता तो जान लें ये बात
लाइफस्टाइल
आम आदमी भी दिख सकता है रॉयल, बस अपनाएं कम बजट में ये 5 आदतें
आम आदमी भी दिख सकता है रॉयल, बस अपनाएं कम बजट में ये 5 आदतें
ट्रेंडिंग
अरबों की संपत्ति, फिर भी फटा मोजा? अरबपति विटालिक बुटेरिन की तस्वीर वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
अरबों की संपत्ति, फिर भी फटा मोजा? अरबपति विटालिक बुटेरिन की तस्वीर वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget