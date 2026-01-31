हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSanitary Pads Quality; स्कूलों में मिलने वाले सेनेटरी पैड की कैसी होनी चाहिए क्वालिटी, कैसे कर सकते हैं चेक?

Sanitary Pads Quality; स्कूलों में मिलने वाले सेनेटरी पैड की कैसी होनी चाहिए क्वालिटी, कैसे कर सकते हैं चेक?

Sanitary Pads Quality: सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड दिए जाएं. आइए जानते हैं कि पैड की क्वालिटी कैसे चेक करें.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 31 Jan 2026 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

Sanitary Pads Quality: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वह सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड देना सुनिश्चित करें. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य संविधान के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि स्कूलों में मिलने वाले सैनिटरी पैड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और इसे कैसे चेक कर सकते हैं.

स्कूल सैनिटरी पैड में क्वालिटी क्यों मायने रखती है 

स्कूल जाने वाली लड़कियां लंबे समय तक सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं. उनके पास बार-बार बदलने का ऑप्शन नहीं होता. अगर पैड का मटेरियल खुरदरा, कम सोखने वाला या फिर केमिकली असुरक्षित है तो इससे त्वचा में जलन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर फंगल ग्रोथ हो सकती है. हाई क्वालिटी पैड आराम और सुरक्षा को पक्का करते हैं.

सैनिटरी पैड के लिए जरूरी क्वालिटी स्टैंडर्ड 

स्कूलों में सप्लाई किए जाने वाले सैनिटरी पैड को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होता है. BIS IS 5405:2019 सर्टिफिकेशन वाले यह पैड इस बात को पक्का करते हैं कि सुरक्षित कच्चे माल का इस्तेमाल किया गया है और हानिकारक केमिकल्स से बचा गया है. इस निशान से यह पता चलता है कि पैड अच्छी क्वालिटी का है और इसे हमेशा पैकेजिंग पर जरूर जांचना चाहिए. पैड की ऊपरी शीट मुलायम, नॉन वोवन और त्वचा के अनुकूल होनी चाहिए. खुरदरी या प्लास्टिक जैसी सतहों से घर्षण और रैशेज हो सकते हैं. 

एक अच्छी क्वालिटी का पैड मासिक धर्म के तरल पदार्थ को जल्दी सोख लेता है और उसे अंदर लॉक कर देता है. ताकि सतह सूखी रहे. इससे स्कूल के घंटों के दौरान लीकेज, बदबू और बेचैनी से बचा जा सकता है. इसी के साथ पैड का पीएच लेवल 5.5 और 8.0 के बीच होना चाहिए. 

क्वालिटी जांचने के आसान तरीके

क्वालिटी जांचने के लिए हमेशा लैब टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ बेसिक टेस्ट स्कूलों या फिर घरों में आसानी से किया जा सकते हैं. एक काफी ज्यादा आम तरीका है पोर टेस्ट. लगभग 20-30 लीटर रंगीन पानी धीरे-धीरे पैड पर डालें. एक अच्छा पैड लिक्विड को बिना फैले या फिर किनारों से लीक हुए जल्दी सोख लेता है. 

इसी के साथ गीलेपन का टेस्ट भी उतना ही जरूरी है. 20-30 सेकंड इंतजार करने के बाद पैड की सतह पर एक साफ टिशु या फिर सफेद कागज को दबाएं. अगर टिशु सूखा रहता है या फिर सिर्फ हल्का गीला होता है तो पैड में अच्छी सोखने और नमी को लॉक करने की क्षमता है. 

इसी के साथ चिपकने की ताकत को भी चेक करना चाहिए. पैड अंडरगारमेंट्स पर मजबूती से चिपकना चाहिए लेकिन बिना कोई चिपचिपा निशान छोड़े आसानी से भी निकल जाना चाहिए. खराब चिपकने वाली क्वालिटी से चलने फिरने के दौरान परेशानी हो सकती है.

ये भी पढ़ें:  हवाई जहाज में कब आता है टर्बुलेंस, क्या आसमान में किसी चीज से टकराता है विमान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 31 Jan 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Sanitary Pads Menstrual Health School Hygiene
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: Growth, Tax Relief या Sector Boost— क्या मिलेगा? | Paisa Live
Budget 2026 की Hidden Power | ये हैं असली Game Changers| Paisa Live
Kashmir News : Kishtwad में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़...सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा
Chhatarpur की मिट्टी में सोने का खजाना? 500 साल पुराने सिक्कों की खोज | Madhya Pradesh | ABP News
Crime News: साध्वी की मौत... '50 घंटे का सस्पेंस' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
यूपी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करना के लिए कर रही एनकाउंटर, हाईकोर्ट ने DGP को किया तलब
इंडिया
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का दोस्त...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया, जानें PM मोदी को लेकर क्या कहा
EXCLUSIVE: 'भारत दोनों का...' फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष पर दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट, बोलीं- 'बस एक ऐसी एक्टर बनूं जो सिर्फ...'
अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्यों डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट? एक्ट्रेस ने बताई वजह
क्रिकेट
Ruturaj Gaikwad Net Worth: ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
ऋतुराज गायकवाड़ मना रहे हैं 29वां जन्मदिन, जानिए कितने अमीर हैं CSK कप्तान
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
शिक्षा
इन परीक्षाओं से बनाएं फूड सेफ्टी फील्ड में शानदार करियर, यहां जानें पूरी डिटेल्स
इन परीक्षाओं से बनाएं फूड सेफ्टी फील्ड में शानदार करियर, यहां जानें पूरी डिटेल्स
यूटिलिटी
फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल पर क्या करें, नहीं पता तो जान लें ये बात
फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो टोल पर क्या करें, नहीं पता तो जान लें ये बात
जनरल नॉलेज
इंसान की मौत के बाद सबसे देर तक जिंदा रहता है कौन सा अंग, जान लें जवाब
इंसान की मौत के बाद सबसे देर तक जिंदा रहता है कौन सा अंग, जान लें जवाब
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget