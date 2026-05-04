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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDark Shipping: नाकाबंदी को चकमा देकर कैसे निकल रहे होर्मुज से टैंकर, जानें किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल?

Dark Shipping: नाकाबंदी को चकमा देकर कैसे निकल रहे होर्मुज से टैंकर, जानें किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल?

Dark Shipping: होर्मुज में चल रही नाकाबंदी के बावजूद भी कुछ जहाज चकमा देकर निकल पा रहे हैं. आइए जानते हैं वे किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 May 2026 08:17 AM (IST)
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  • नकली पहचान वाले 'घोस्ट फ्लीट्स' जांच से बच रहे हैं।

Dark Shipping: होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव और पाबंदी के बावजूद तेल टैंकर और माल वाहक जहाज अभी भी वहां से गुजरने के रास्ते ढूंढ रहे हैं. जबरदस्ती करने के बजाय जहाज  ट्रैकिंग सिस्टम को चकमा देने और पकड़े जाने से बचने के लिए चालाक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. डार्क शिपिंग, एआईएस स्पूफिंग और घोस्ट फ्लीट के इस्तेमाल इन्हीं तरीकों में शामिल हैं.

एआईएस ट्रैकिंग बंद करना 

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत हर बड़े जहाज के लिए अपना ऑटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम चालू रखना जरूरी होता है. यह सिस्टम जहाज की जगह, पहचान और रास्ते की जानकारी रियल टाइम में प्रसारित करता है. हालांकि संवेदनशील इलाकों में कई टैंकर इसे बस बंद कर देते हैं. इस तरीके को गोइंग डार्क कहा जाता है. एक बार जब ऑटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद हो जाता है तो जहाज असल में वैश्विक ट्रैकिंग प्लेटफार्म से गायब हो जाते हैं. इससे अधिकारियों के लिए उसकी आवाजाही पर नजर रखना काफी मुश्किल हो जाता है. 

ऑटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम स्पूफिंग 

कुछ जहाज एक कदम और आगे बढ़ते हैं. वे सिर्फ गायब नहीं होते बल्कि ट्रैक करने वालों को गुमराह भी करते हैं. ऑटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम स्पूफिंग के जरिए जहाज अपने जीपीएस सिगनल में हेर फेर करके पूरी तरह से अलग जगह दिखाते हैं. डिजिटल नक्शों पर जहाज शायद रुका हुआ या फिर किसी दूसरे दिशा में जाता हुआ दिखे लेकिन असल में वह प्रतिबंधित समुद्री इलाकों से गुजर रहा होता है.

घोस्ट फ्लीट्स

एक और तरीका है वह है घोस्ट फ्लीट्स का इस्तेमाल करना. यह जहाज नकली या फिर उधार ली गई पहचान के तहत काम करते हैं. कभी-कभी वे उन जहाजों की पहचान का इस्तेमाल करते हैं जो अब सक्रिय नहीं हैं. अक्सर इन्हें जॉम्बी जहाज कहा जाता है. ये जांच पड़ताल से बचने के लिए कम जाने पहचाने देशों के झंडों के नीचे भी चल सकते हैं. इससे जहाज के मालिक का पता लगाना और पाबंदियों को लागू करना मुश्किल हो जाता है.

सिग्नल जैमिंग 

जांच कभी-कभी ऐसे सिग्नल जमीन तकनीक का सामना करते हैं या फिर उनका इस्तेमाल करते हैं जो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को बाधित कर देती हैं. इससे वह स्थिति पैदा होती है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कोहरा कहते हैं. मॉनिटरिंग सिस्टम पर जहाज किसी एक ही जगह पर लगातार चक्कर लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर अचानक गायब हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सर्व शक्ति से लेकर शिवालिक तक... होर्मुज से LPG लाने वाले जहाजों के नाम कैसे रखे जाते हैं?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 04 May 2026 08:17 AM (IST)
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Dark Shipping Ais Spoofing Ghost Fleet
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