नाकाबंदी को चकमा देकर कैसे निकल रहे होर्मुज से टैंकर, जानें किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नकली पहचान वाले 'घोस्ट फ्लीट्स' जांच से बच रहे हैं।

Dark Shipping: होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव और पाबंदी के बावजूद तेल टैंकर और माल वाहक जहाज अभी भी वहां से गुजरने के रास्ते ढूंढ रहे हैं. जबरदस्ती करने के बजाय जहाज ट्रैकिंग सिस्टम को चकमा देने और पकड़े जाने से बचने के लिए चालाक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. डार्क शिपिंग, एआईएस स्पूफिंग और घोस्ट फ्लीट के इस्तेमाल इन्हीं तरीकों में शामिल हैं.

एआईएस ट्रैकिंग बंद करना

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत हर बड़े जहाज के लिए अपना ऑटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम चालू रखना जरूरी होता है. यह सिस्टम जहाज की जगह, पहचान और रास्ते की जानकारी रियल टाइम में प्रसारित करता है. हालांकि संवेदनशील इलाकों में कई टैंकर इसे बस बंद कर देते हैं. इस तरीके को गोइंग डार्क कहा जाता है. एक बार जब ऑटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद हो जाता है तो जहाज असल में वैश्विक ट्रैकिंग प्लेटफार्म से गायब हो जाते हैं. इससे अधिकारियों के लिए उसकी आवाजाही पर नजर रखना काफी मुश्किल हो जाता है.

ऑटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम स्पूफिंग

कुछ जहाज एक कदम और आगे बढ़ते हैं. वे सिर्फ गायब नहीं होते बल्कि ट्रैक करने वालों को गुमराह भी करते हैं. ऑटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम स्पूफिंग के जरिए जहाज अपने जीपीएस सिगनल में हेर फेर करके पूरी तरह से अलग जगह दिखाते हैं. डिजिटल नक्शों पर जहाज शायद रुका हुआ या फिर किसी दूसरे दिशा में जाता हुआ दिखे लेकिन असल में वह प्रतिबंधित समुद्री इलाकों से गुजर रहा होता है.

घोस्ट फ्लीट्स

एक और तरीका है वह है घोस्ट फ्लीट्स का इस्तेमाल करना. यह जहाज नकली या फिर उधार ली गई पहचान के तहत काम करते हैं. कभी-कभी वे उन जहाजों की पहचान का इस्तेमाल करते हैं जो अब सक्रिय नहीं हैं. अक्सर इन्हें जॉम्बी जहाज कहा जाता है. ये जांच पड़ताल से बचने के लिए कम जाने पहचाने देशों के झंडों के नीचे भी चल सकते हैं. इससे जहाज के मालिक का पता लगाना और पाबंदियों को लागू करना मुश्किल हो जाता है.

सिग्नल जैमिंग

जांच कभी-कभी ऐसे सिग्नल जमीन तकनीक का सामना करते हैं या फिर उनका इस्तेमाल करते हैं जो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को बाधित कर देती हैं. इससे वह स्थिति पैदा होती है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कोहरा कहते हैं. मॉनिटरिंग सिस्टम पर जहाज किसी एक ही जगह पर लगातार चक्कर लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर अचानक गायब हो सकते हैं.

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