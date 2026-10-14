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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या होती है CJI के इस्तीफे की प्रक्रिया, किसे है इन्हें हटाने की पावर?

क्या होती है CJI के इस्तीफे की प्रक्रिया, किसे है इन्हें हटाने की पावर?

CJI के इस्तीफे की प्रक्रिया और हटाने की शक्ति, राष्ट्रपति को सौंपा जाता है इस्तीफा, जबकि हटाने का अधिकार संसद के पास है; जानें महाभियोग से जुड़ी पूरी कानूनी प्रक्रिया

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Oct 2026 05:55 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद छिड़ गया है. इसके बाद देशभर में उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मांग की कड़े शब्दों में निंदा की है और विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने भी खुद को इस विवाद से पूरी तरह अलग कर दिया है. लेकिन इस घटना के बाद यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भारत के चीफ जस्टिस के इस्तीफे के नियम क्या हैं, उनका पद कितना स्वतंत्र है और देश में उन्हं पद से हटाने की असली ताकत किसके पास है.

क्या है CJI के इस्तीफे की कानूनी प्रक्रिया?

अगर देश के मुख्य न्यायाधीश खुद अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो इसकी प्र्क्रिया भारत के संविधान में बहुत सीधी और सम्मानजनक रखी गई है. इसके लिए उन्हें किसी भी राजनीतिक दबाव या किसी सरकारी संस्था के सामने जाने की जरूरत नहीं होती है. CJI अपना इस्तीफा सीधे भारत के राष्ट्रपति को सौंपते है. यह इस्तीफा पूरी तरह से लिखित रूप में होना चाहिए. राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा स्वीकार करते ही उनका कार्यकाल समाप्त माना जाता है और उनका पद तत्काल प्रभाव से खाली हो जाता है.

CJI को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है?

भारत के संविधान के अनुसार, CJI को इनके पद से सीधे तौर पर हटाने की ताकत न तो देश के प्रधानमंत्री के पास है और न ही किसी मंत्रा या सरकार के पास है. CJI को हटाने का अंतिम अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन राष्ट्रपति भी ऐसा अपनी मर्जी या सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं. राष्ट्रपति केवल तभी हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं, जब संसद इस संबंध में एक विशेष प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेजें.

संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत किसी भी जज या चीफ जस्टिस को सिर्फ दो ही बेहद गंभीर आधारों पर हटाया जा सकता है, जिसमें पहला है उन पर भ्रष्टाचार या किसी बड़े गैर-कानूनी काम में शामिल होने का आरोप साबित होना, और दूसरा है अक्षमता यानी वे शारीरिक या मानसिक रूप से से अपना काम करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाएं.

संसद में कैसे चलती है हटाने की प्रक्रिया?

चीफ जस्टिस को उनके पद से हटाने के लिए संसद में एक बहुत ही कठिन और लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसे जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत तय किया गया है. इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए लोकसभा के कम से कम सौ सांसदों या राज्यसभा के कम से कम पचास सांसदों के हस्ताक्षरों के साथ एक लिखित नोटिस लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को देना होता है.

अगर यह नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है, तो लगे हुए आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यों की एक विशेष कमेटी बनाई जाती है. इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक जाने-माने कानूनी एक्सपर्ट को शामिल किया जाता है.

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वोटिंग और राष्ट्रपति का अंतिम आदेश

यदि यह जांच कमेटी मुख्य न्यायाधीश पर लगे आरोपों को सही पाती है, तो संसद के दोनों सदनों में इस रिपोर्ट पर बहुत ही विस्तृत बहस और वोटिंग करवाई जाती है। इसे संसद से पास कराने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है, जिसमें सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और वोटिंग करने वाले दो-तिहाई सांसदों का समर्थन मिलना बहुत जरूरी है.

दोनों सदनों से यह प्रस्ताव भारी बहुमत से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिसके बाद ही राष्ट्रपति चीफ जस्टिस को पद से हटाने का अंतिम आदेश जारी करते हैं. भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में आज तक किसी भी चीफ जस्टिस को इस महाभियोग जैसी कठिन प्रक्रिया के जरिए पद से हटाया नहीं जा सका है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 05:55 PM (IST)
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