कैसे काम करता है चीन का Are You Dead ऐप, अगर दो दिन में बटन नहीं दबाया तो क्या होगा?

आज की तेज-तर्रार और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हर समय बिजी रहते हैं. काम, पढ़ाई, सोशल लाइफ, टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना भरा पड़ा है कि कभी-कभी इंसान अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता है. ऐसे में अकेलेपन और मानसिक तनाव की समस्या बढ़ती जा रही है. चीन से हाल ही में आई एक खबर इस बात को और उजागर करती है.

चीन में एक अनोखा मोबाइल ऐप Are You Dead, चीनी में इसे Sileme कहा जाता है. यह काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यह ऐप इस समय चीन का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला पेड ऐप बन चुका है. आप इसे खरीदकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 8 युआन (करीब 75-100 रुपये) है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर चीन का Are You Dead एप कैसे काम करता है और अगर दो दिन में बटन नहीं दबाया तो क्या होगा.

क्यों बनाया गया ऐप?

Are You Dead ऐप का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो अकेले रहते हैं. चीन में अकेले रहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, खासकर बड़े शहरों में काम करने वाले युवा, घर से दूर रहने वाले स्टूडेंट और अकेले जीवन जीने वाले लोग. सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2030 तक चीन में लगभग 20 करोड़ लोग अकेले घर में रह सकते हैं. ऐसे में अचानक कोई इमरजेंसी या स्वास्थ्य समस्या होने पर मदद पहुंचाना मुश्किल हो सकता है. इस समस्या का हल ढूंढते हुए तीन युवा डेवलपर्स ने यह ऐप बनाया. उनका कहना है कि ऐप का नाम जानबूझकर चौंकाने वाला रखा गया है, Are You Dead ताकि लोग इसे नजरअंदाज न करें और समय पर अपनी स्थिति की पुष्टि करें.

ऐप कैसे काम करता है?

इस ऐप का इस्तेमाल बेहद सरल है. इसमें यूजर को हर दो दिन में एक बड़ा बटन दबाना होता है, जिससे ऐप को यह पता चल सके कि वह जिंदा है और सुरक्षित है. अगर यूजर समय पर बटन दबा देता है, तो सब ठीक है और ऐप आगे के लिए रिकॉर्ड कर लेता है. लेकिन अगर यूजर दो दिन में यह बटन न दबाए, तो ऐप अपने आप पहले से चुने गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट भेज देता है. इस अलर्ट में संकेत होता है कि संबंधित व्यक्ति किसी परेशानी में हो सकता है और उसे मदद की जरूरत है. इसी वजह से यह ऐप सिर्फ एक सुरक्षा उपकरण नहीं बल्कि एक डिजिटल चेक-इन का तरीका बन गया है. यह ऐप यूजर को अकेलेपन की भावना से बाहर निकालने और किसी इमरजेंसी में तुरंत मदद पाने का माध्यम देता है.

अगर दो दिन में बटन नहीं दबाया तो क्या होगा

अगर आप दो दिन में बटन नहीं दबाते, तो Are You Dead ऐप अपने आप आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को अलर्ट भेज देता है. ऐप में आप पहले से किसी व्यक्ति को इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के रूप में चुनते हैं. जैसे माता-पिता, पार्टनर, दोस्त या कोई करीबी. हर दो दिन में ऐप आपको एक बड़ा बटन दबाने के लिए याद दिलाता है. अगर आपने दो दिन तक बटन नहीं दबाया, तो तीसरे दिन ऐप अपने आप अलर्ट मैसेज भेज देता है. यह मैसेज आपके चुने हुए व्यक्ति को बताता है कि आपकी मदद की जरूरत हो सकती है.

