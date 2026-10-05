क्या प्रधानमंत्री-गृहमंत्री के खिलाफ भी हो सकती है FIR, क्या है कानून?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom FIR के लिए पर्याप्त आधार ज़रूरी, न्यायालय सावधानी बरतते हैं।

FIR against Prime Minister: हाल ही में वकील राकेश नाथ पांडे ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, उपराष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे लोगों के खिलाफ ACJM कोर्ट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 255 के तहत एक शिकायत दर्ज कराई है. याचिका में आरोप यह लगाया गया है कि आरोपी संवैधानिक पदों पर होने के बावजूद अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे.

लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री या फिर गृहमंत्री के खिलाफ कोई आपराधिक मामला या फिर केस दर्ज किया जा सकता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री एफआईआर से छूट प्राप्त हैं?

संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को आपराधिक मामलों से कोई सामान्य संवैधानिक छूट नहीं मिलती. अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता की गारंटी देता है. इस वजह से प्रधानमंत्री या फिर गृहमंत्री का पद संभालने से कोई व्यक्ति अपने आप अपराधी कानून के दायरे से बाहर नहीं हो जाता.

संविधान खास तौर से भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को उनके पद पर रहते हुए अनुच्छेद 361 के तहत कुछ सुरक्षा देता है. यह सुरक्षा उपाय प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री को मिलने वाली सुरक्षा से अलग हैं.





केस कैसे दर्ज किया जा सकता है?

बुनियादी कानूनी प्रक्रिया पुलिस से शिकायत करने के साथ शुरू होती है. जिस व्यक्ति को लगता है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है वह संबंधित पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दे सकता है.

अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो शिकायतकर्ता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दी गई प्रक्रिया के जरिए से संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं. मजिस्ट्रेट आरोपों की जांच कर सकता है और जहां कानूनी रूप से उचित हो पुलिस को जांच करने और केस दर्ज करने के निर्देश दे सकता है. इस तरह प्रधानमंत्री या फिर गृहमंत्री के पद पर न होने से ही आपराधिक न्याय प्रक्रिया शुरू होने से नहीं रोका जा सकता.

क्या हर शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है?

शिकायत दर्ज करने की सुविधा का मतलब यह नहीं होता कि हर आरोप पर अपने आप ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी. कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपराधिक कानून के तहत पहचाने गए किसी अपराध से जुड़े आरोप और उनके लिए पर्याप्त तथ्यात्मक आधार होना जरूरी है. किसी राजनीतिक नेता पर सिर्फ गलत काम का आरोप लगाना काफी नहीं होता.

अदालत ऐसे मामले में सावधानी क्यों बरतती है?

जब ऊंचे सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है तो अदालत खास तौर से सावधान रहती है. कानूनी व्यवस्था को यह पक्का करना होता है कि आपराधिक कार्यवाही का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना, उत्पीड़न या फिर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया जाए.

इस वजह से आरोपों को ठोस तथ्य और कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूतों का समर्थन मिलना चाहिए. अदालत ऐसी शिकायत को खारिज कर सकती हैं जिससे किसी अपराधिक अपराध का पता नहीं चलता या फिर जो बिना किसी वास्तविक कानूनी आधार के दायर की गई लगती हैं.





राजनीतिक आलोचना कोई आपराधिक अपराध नहीं

राजनीतिक असहमति और आपराधिक आचरण के बीच एक जरूरी अंतर है. कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या फिर गृहमंत्री की नीति, फैसला या फिर बयान से असहमति जता सकता है. लेकिन ऐसी असहमति के आधार पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता. अपराधिक कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए आरोपों का लागू कानून के तहत किसी अपराध से मेल खाना और संबंधित कानूनी जरूरत को पूरा करना जरूरी है.

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अगर याचिका का कोई कानूनी आधार ना हो तो क्या होता है?

अगर कोई याचिका दुर्भावनापूर्ण या फिर न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने के इरादे से दायर की गई पाई जाती है तो अदालत उसे खारिज कर सकती है और याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना या फिर दूसरे परिणाम लागू कर सकती है.

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