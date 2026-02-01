हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDiamond Licking Myth: क्या हीरे को चाटने से हो सकती है मौत, जानें क्या है इसके पीछे का सच?

Diamond Licking Myth: क्या हीरे को चाटने से हो सकती है मौत, जानें क्या है इसके पीछे का सच?

Diamond Licking Myth: ऐसा कहा जाता है कि हीरों को चाटने से मौत हो सकती है. आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 01 Feb 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

Diamond Licking Myth: यह विचार की हीरे को चाटने से तुरंत मौत हो सकती है सदियों से चला आ रहा है. इसे अक्सर चेतावनी के तौर पर दोहराया जाता है. लेकिन जब आधुनिक विज्ञान की नजर से इसे देखा जाता है तो पता चलता है कि यह दावा पूरी तरह से गलत है. सच्चाई काफी कम नाटकीय और कहीं ज्यादा तार्किक है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

हीरे बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते 

वैज्ञानिक रूप से कहें तो हीरा लगभग 99.95% शुद्ध कार्बन से बना होता है. कार्बन एक मूल तत्व है जो मानव शरीर में और रोजमर्रा की चीजों जैसे कि भोजन और हवा में पाया जाता है. हीरे रासायनिक रूप से भी निष्क्रिय होते हैं. यानी कि वे शरीर के तरल पदार्थ, एसिड या फिर एंजाइम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं. यही वजह है कि हीरा सिर्फ छूने या फिर चाटने से जहर नहीं फैला सकता.

सबसे कठोर पदार्थ 

हीरे को चाटना बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. लेकिन इसे निगल लेना एक बिल्कुल अलग मामला है. हीरे सबसे कठोर ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ हैं. उनके किनारे अक्सर नुकीले और काटने वाले होते हैं. अगर हीरे को निगल लिया जाए तो हीरा अंदरूनी टिशूज को फाड़ सकता है.  इससे आंतों में छेद और अंदरूनी रक्तस्राव हो सकता है. 

अंदरूनी चोट और रुकावट 

निगला हुआ हीरा खासकर बड़ा हीरा आंतों में रुकावट भी पैदा कर सकता है. अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकता है. यहां खतरा यांत्रिक चोट का है ना की रासायनिक नुकसान का. 

इतिहास में यह मिथक कैसे शुरू हुआ?

हीरे चाटने के बारे में ज्यादातर डर ऐतिहासिक कहानियों से आता है. शाही दरबार में खासकर प्राचीन भारत में ऐसा कहा जाता था कि कुछ रानियां आक्रमणों या फिर हार के दौरान आपातकालीन आत्म नुकसान के लिए गहनों में जहर छुपा कर रखती थी. हीरे जड़ी अंगूठियों में यह आम था. समय के साथ यह संबंध इस विश्वास में बदल गया कि हीरा खुद जानलेवा था.

हीरों पर केमिकल्स 

एक प्रैक्टिकल बात यह है कि कच्चे या फिर नए कटे हुए हीरों पर माइनिंग, कटिंग या पॉलिशिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए केमिकल्स के निशान हो सकते हैं. बिना धोए हीरे को चाटने से कोई इन बचे हुए केमिकल्स के संपर्क में आ सकता है जिससे हल्की जलन हो सकती है. लेकिन इसके बाद भी इसका हीरे से कोई लेना-देना नहीं है और इससे मौत बिल्कुल नहीं होगी.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 01 Feb 2026 07:02 AM (IST)
Diamond Licking Myth Diamond Poison Diamond Facts
