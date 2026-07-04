क्या मुगलों के समय भी लिया जाता था Income Tax, कैस होती थी दरबार की कमाई?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुगल काल में आधुनिक इनकम टैक्स सिस्टम मौजूद नहीं था।

भूमि लगान, धार्मिक कर, व्यापार शुल्क मुख्य आय थे।

सिक्कों की ढलाई, नजराना भी अतिरिक्त राजस्व जुटाता था।

ब्रिटिश शासन ने 1860 में व्यक्तिगत आयकर शुरू किया।

Mughal Tax: मुगल काल में आधुनिक इनकम टैक्स जैसा कोई भी सिस्टम नहीं था. आज के सिस्टम के उलट जहां लोग अपनी सालाना कमाई के आधार पर टैक्स देते हैं मुगल साम्राज्य प्रशासन चलाने और शाही खजाने को बनाए रखने के लिए जमीन के लगान, व्यापार शुल्क, धार्मिक टैक्स और नजराने पर निर्भर था.

मुगलों के समय कोई आधुनिक इनकम टैक्स नहीं

मुगल प्रशासन ने कभी भी सैलरी या फिर निजी कमाई पर आज के इनकम टैक्स के जैसा कोई भी टैक्स नहीं लगाया. इसके बजाय साम्राज्य मुख्य के रूप से खेती से राजस्व कमाता था.

इसी के साथ साम्राज्य की ज्यादातर दौलत किसान, व्यापारियों, कारीगर और क्षेत्रीय शासकों से अलग-अलग तरह के टैक्स के जरिए आती थी.

जमीन का लगान

मुगल राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा किसानों से वसूले जाने वाले जमीन के टैक्स से आता था. सम्राट अकबर के शासनकाल में उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने मशहूर दहसाला या फिर जब्त सिस्टम को शुरू किया था. इस व्यवस्था के तहत टैक्स की दर पिछले 10 सालों में दर्ज औसत फसल उत्पादन और बाजार की कीमतों के आधार पर तय की जाती थी. किसानों को आमतौर पर अपनी कृषि उपज का एक तिहाई से लेकर आधा हिस्सा टैक्स के तौर पर देना पड़ता था.

धार्मिक टैक्स की भूमिका

मुगल साम्राज्य कुछ खास समुदायों से धार्मिक टैक्स वसूलता था. जजिया गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाए जाने वाला एक व्यक्तिगत टैक्स था. हालांकि सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में इसे खत्म कर दिया था लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसे फिर से चालू कर दिया था. इसी के साथ जकात सिर्फ अमीर मुसलमानों से वसूला जाता था. यह उनकी संपत्ति का 2.5% होता था. साथ ही इसका मकसद चैरिटी के काम करना था.

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सिक्के ढालने और शाही तोहफों से होने वाली इनकम

मुगल सरकार अपनी आधिकारिक टकसाल से भी पैसा कमाती थी. जब भी नए सिक्के बनाए जाते थे तो लगभग 5% की ढलाई फीस ली जाती थी. इससे राज्य के लिए अतिरिक्त इनकम होती थी.

इसी के साथ इनकम का एक और बड़ा जरिया नजराना था. इसमें क्षेत्रीय शासक, नवाब और विदेशी व्यापारियों द्वारा मुगल सम्राट को दिए जाने वाले कीमती तोहफे, सालाना टैक्स और भेंट शामिल थे.

ब्रिटिश शासन में इनकम टैक्स की शुरुआत

व्यक्तिगत इनकम पर टैक्स लगाने की व्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुई थी. 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन ने भारत का पहला इनकम टैक्स एक्ट पेश किया. ऐसा इसलिए ताकि 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक सरकार की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके.

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