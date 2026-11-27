Severed Head Eyes: आपने पुरानी फिल्मों या धार्मिक टीवी शो में जरूर देखा होगा कि जब कोई किसी का सिर धड़ से अलग कर देता था तो फिर भी गर्दन से आवाज आती रहती थी और आंखें कुछ देर तक जिंदा रहती थीं. पुराने जमाने में राजा-महाराजा भी कैदियों के लिए आदेश देते थे कि उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए. लेकिन क्या आपको पता है कि सिर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी उसमें कुछ पल के लिए जान रहती है? आइए जानते हैं कि वैसी परिस्थिति में आखिर इंसान को क्या महसूस होता है.

धड़ से अलग होने के बाद कितनी देर जिंदा रहता है सिर?

कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि सिर के धड़ से अलग हो जाने के बाद भी करीब 4 से 30 सेकेंड्स तक दिमाग सचेत रहता है. ऐसे में भले ही कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन दिमाग हैरान करने वाली हरकतें कर सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में चलने वाली क्रियाएं एकदम से तुरंत बंद नहीं हो जाती हैं. डॉरक्टर्स का कहना है कि ब्रेन सेल्स और न्यूरॉन्स कुल पलों तक जिंदा रहते हैं और इसीलिए दिमाग एक्टिव कंडीशन में रहता है.

गर्दन कटने के बाद आंखें कितनी देर जिंदा रहती हैं?

गर्दन कट जाने के बाद भी अगर आंखों में हलचल हो रही है तो यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि कोई इंसान चेतना अवस्था में है या फिर देख सकता है. इसका कारण तंत्रिकाओं और मांसपेशियों की अनैच्छिक प्रतिक्रिया हो सकती है. लेकिन सिर धड़ से अलग हो जाने के बाद आंखें स्पष्ट रूप से देख नहीं सकती हैं. अगर कुछ हलचल होती भी है तो वह सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए होती है और फिर वह धीरे-धीरे बेहोशी की अवस्था में चला जाता है और आंखों के सामने सब अंधेरा हो जाता है. दरअसल उस वक्त दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नसों और खून का प्रवाह रुक जाता है, जिससे तेजी से ब्लड प्रेशर गिरता है और दिमाग चेतना खो देता है.

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गर्दन कटने के बाद क्या कुछ महसूस हो सकता है?

गर्दन शरीर से कटकर अलग होने के बाद इंसान की चेतना कुछ की सेकेंड में खत्म हो जाती है, क्योंकि दिमाग को न तो ऑक्सीजन मिलती है और न ही खून. हलांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्लड प्रेशर गिरने से पहले सिर्फ कुछ सेकेंड्स तक धुंधला दिख सकता है या अजीब संवेदना हो सकती है. लेकिन वाकई ऐसा होता है, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है.

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