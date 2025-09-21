Advertisement On Dubai Burj Khalifa: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा न केवल दुबई का गौरव है बल्कि विज्ञापन की दुनिया में भी यह सबसे प्रीमियम जगह मानी जाती है. यहां अपनी ब्रांडिंग या विज्ञापन वीडियो चलाना संभव है, लेकिन इसके लिए सख्त प्रक्रिया और भारी-भरकम बजट की आवश्यकता होती है. यह सुविधा आम तौर पर बड़ी कंपनियों, ब्रांड्स और विशेष अभियानों के लिए ही उपलब्ध होती है. चलिए जानें कि इस पर विज्ञापन कौन चलवा सकता है.

कौन चलवा सकता है वीडियो

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बुर्ज खलीफा के LED फेसाड पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति किसी भी व्यक्ति या कंपनी को सीधे नहीं मिलती है. इसका संचालन Emaar Properties करती है और आधिकारिक तौर पर Mullen Lowe MENA एजेंसी इसके विज्ञापन अधिकारों का प्रबंधन करती है. जो भी ब्रांड या व्यक्ति यहां अपना विज्ञापन चलवाना चाहता है, उसे एजेंसी के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है. आवेदन करने के बाद विज्ञापन कंटेंट की समीक्षा होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वीडियो दुबई की संस्कृति, कानून और सार्वजनिक मानकों के खिलाफ न हो.

इस प्रक्रिया के लिए कम से कम चार हफ्ते का लीड टाइम रखा जाता है. यानी विज्ञापन चलाने की तारीख से लगभग एक महीने पहले आवेदन और सामग्री जमा करनी जरूरी है. साथ ही, भुगतान अग्रिम करना पड़ता है और इस पर वैट (VAT) जैसे टैक्स भी लागू होते हैं.

कितना होता है खर्चा

अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की खर्च की. अगर कोई कंपनी बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन चलाना चाहती है तो यह लागत पैकेज और समय के आधार पर बदलती है. उदाहरण के लिए, एक 3 मिनट का विज्ञापन यदि वीकडेज यानि सोमवार से गुरुवार की शाम 8 से 10 बजे के बीच चलाया जाता है तो इसकी लागत लगभग AED 250,000 यानी करीब 55-60 लाख रुपये तक हो सकती है. वहीं, यदि यही विज्ञापन वीकेंड यानि शनिवार-रविवार या छुट्टियों के दौरान उसी समय स्लॉट में चलाना हो तो लागत बढ़कर लगभग AED 350,000 करीब 75-80 लाख रुपये हो जाती है.

कितनी बार चलता है विज्ञापन

अगर कोई ब्रांड दो बार 3 मिनट का विज्ञापन दिखाना चाहता है तो इसकी लागत लगभग AED 500,000 (1 करोड़ रुपये से ज्यादा) होगी. इसी तरह पांच बार का विज्ञापन पैकेज रात 7 बजे से मध्यरात्रि तक के बीच लेने पर खर्च करीब AED 1,000,000 यानि करीब करोड़ रुपये से ज्यादा तक पहुंच जाता है. इन रकमों में केवल विज्ञापन चलाने की फीस शामिल होती है. विज्ञापन बनाने, एडिटिंग करने और उसे तकनीकी रूप से बुर्ज खलीफा की LED स्क्रीन के अनुकूल तैयार करने का खर्च अलग से उठाना पड़ता है.

ज्यादातर कब चलते हैं विज्ञापन

संक्षेप में कहा जाए तो बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन वीडियो चलाना किसी भी सामान्य कंपनी या व्यक्ति के लिए बेहद महंगा सौदा है. यह सुविधा उन ब्रांड्स के लिए अधिक उपयुक्त है जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और जिनका बजट करोड़ों में है. यही वजह है कि यहां आमतौर पर बड़े कॉर्पोरेट, लग्जरी ब्रांड्स और खास मौके जैसे राष्ट्रीय पर्व या अंतरराष्ट्रीय आयोजन पर ही विज्ञापन नजर आते हैं.



