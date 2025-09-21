हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAdvertisement On Dubai Burj Khalifa: क्या दुबई के बुर्ज खलीफा पर कोई भी चलवा सकता है अपना वीडियो, कितना लगता है पैसा?

Advertisement On Dubai Burj Khalifa: क्या दुबई के बुर्ज खलीफा पर कोई भी चलवा सकता है अपना वीडियो, कितना लगता है पैसा?

Advertisement On Dubai Burj Khalifa: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन चलवाना हर किसी का सपना है, लेकिन इसकी कीमत सुनकर आप हैरान हो सकते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 21 Sep 2025 04:03 PM (IST)

Advertisement On Dubai Burj Khalifa: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा न केवल दुबई का गौरव है बल्कि विज्ञापन की दुनिया में भी यह सबसे प्रीमियम जगह मानी जाती है. यहां अपनी ब्रांडिंग या विज्ञापन वीडियो चलाना संभव है, लेकिन इसके लिए सख्त प्रक्रिया और भारी-भरकम बजट की आवश्यकता होती है. यह सुविधा आम तौर पर बड़ी कंपनियों, ब्रांड्स और विशेष अभियानों के लिए ही उपलब्ध होती है. चलिए जानें कि इस पर विज्ञापन कौन चलवा सकता है.

कौन चलवा सकता है वीडियो

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बुर्ज खलीफा के LED फेसाड पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति किसी भी व्यक्ति या कंपनी को सीधे नहीं मिलती है. इसका संचालन Emaar Properties करती है और आधिकारिक तौर पर Mullen Lowe MENA एजेंसी इसके विज्ञापन अधिकारों का प्रबंधन करती है. जो भी ब्रांड या व्यक्ति यहां अपना विज्ञापन चलवाना चाहता है, उसे एजेंसी के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है. आवेदन करने के बाद विज्ञापन कंटेंट की समीक्षा होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वीडियो दुबई की संस्कृति, कानून और सार्वजनिक मानकों के खिलाफ न हो.

इस प्रक्रिया के लिए कम से कम चार हफ्ते का लीड टाइम रखा जाता है. यानी विज्ञापन चलाने की तारीख से लगभग एक महीने पहले आवेदन और सामग्री जमा करनी जरूरी है. साथ ही, भुगतान अग्रिम करना पड़ता है और इस पर वैट (VAT) जैसे टैक्स भी लागू होते हैं.

कितना होता है खर्चा

अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की खर्च की. अगर कोई कंपनी बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन चलाना चाहती है तो यह लागत पैकेज और समय के आधार पर बदलती है. उदाहरण के लिए, एक 3 मिनट का विज्ञापन यदि वीकडेज यानि सोमवार से गुरुवार की शाम 8 से 10 बजे के बीच चलाया जाता है तो इसकी लागत लगभग AED 250,000 यानी करीब 55-60 लाख रुपये तक हो सकती है. वहीं, यदि यही विज्ञापन वीकेंड यानि शनिवार-रविवार या छुट्टियों के दौरान उसी समय स्लॉट में चलाना हो तो लागत बढ़कर लगभग AED 350,000 करीब 75-80 लाख रुपये हो जाती है.

कितनी बार चलता है विज्ञापन

अगर कोई ब्रांड दो बार 3 मिनट का विज्ञापन दिखाना चाहता है तो इसकी लागत लगभग AED 500,000 (1 करोड़ रुपये से ज्यादा) होगी. इसी तरह पांच बार का विज्ञापन पैकेज रात 7 बजे से मध्यरात्रि तक के बीच लेने पर खर्च करीब AED 1,000,000 यानि करीब करोड़ रुपये से ज्यादा तक पहुंच जाता है. इन रकमों में केवल विज्ञापन चलाने की फीस शामिल होती है. विज्ञापन बनाने, एडिटिंग करने और उसे तकनीकी रूप से बुर्ज खलीफा की LED स्क्रीन के अनुकूल तैयार करने का खर्च अलग से उठाना पड़ता है.

ज्यादातर कब चलते हैं विज्ञापन

संक्षेप में कहा जाए तो बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन वीडियो चलाना किसी भी सामान्य कंपनी या व्यक्ति के लिए बेहद महंगा सौदा है. यह सुविधा उन ब्रांड्स के लिए अधिक उपयुक्त है जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और जिनका बजट करोड़ों में है. यही वजह है कि यहां आमतौर पर बड़े कॉर्पोरेट, लग्जरी ब्रांड्स और खास मौके जैसे राष्ट्रीय पर्व या अंतरराष्ट्रीय आयोजन पर ही विज्ञापन नजर आते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 21 Sep 2025 04:03 PM (IST)
Tags :
Burj Khalifa Dubai Burj Khalifa Dubai Promotion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान मैच से ठीक पहले सूर्यकुमार यादव के कोच ने किया बड़ा खुलासा, जानें क्या कुछ कहा
भारत-पाकिस्तान मैच से ठीक पहले सूर्यकुमार यादव के कोच ने किया बड़ा खुलासा, जानें क्या कुछ कहा
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान मैच से ठीक पहले सूर्यकुमार यादव के कोच ने किया बड़ा खुलासा, जानें क्या कुछ कहा
भारत-पाकिस्तान मैच से ठीक पहले सूर्यकुमार यादव के कोच ने किया बड़ा खुलासा, जानें क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Worldwide Collection: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की वकालत का फैन हुआ बॉक्स ऑफिस, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
'जॉली LLB 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
इंडिया
'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
ऑटो
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
यूटिलिटी
तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?
तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget