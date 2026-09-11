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भारत में अपनी टॉयलेट तक नहीं छोड़ेंगे शी जिनपिंग, क्या है वजह?

BRICS Summit 2026: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं. आइए जानते हैं उस पोर्टेबल टॉयलेट के बारे में जिसका इस्तेमाल कई बड़े लीडर्स करते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 11 Sep 2026 06:16 PM (IST)
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  • शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निजी पोर्टेबल टॉयलेट लाए।
  • जैविक कचरे से संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी की चोरी का खतरा।
  • अज्ञात स्थलों पर जासूसी, निगरानी से बचने हेतु यह कदम।
  • सुरक्षा का दायरा अब नेताओं के निजी पहलुओं तक फैला।

BRICS Summit 2026: जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहीं विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा का दायरा उनके रोजमर्रा के जीवन के सबसे निजी पहलुओं तक भी फैल सकता है. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए शी जिनपिंग के दिल्ली पहुंचने पर लीडर्स के साथ पोर्टेबल टॉयलेट ले जाने की खबरों ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. दरअसल यह तरीका दो बड़ी चिंताओं से जुड़ा हुआ है. पहली है संवेदनशील मेडिकल जानकारी की सुरक्षा और दूसरी है संभावित जासूसी को रोकना. 

डीएनए चोरी और मेडिकल राज का डर 

बायोलॉजिकल वेस्ट इकट्ठा करने से जुड़ी मुख्य चिंताओं में से एक उसमें मौजूद संवेदनशील जानकारी है. इंसानी कचरे से ऐसा बायोलॉजिकल पदार्थ मिल सकता है जिसका विश्लेषण करके किसी व्यक्ति की सेहत के बारे में जानकारी पता लगाई जा सकती है. 

किसी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के लिए ऐसी जानकारी सुरक्षा के लिहाज से काफी जरूरी हो सकती है. इंटेलिजेंस एजेंसियां गंभीर बीमारियों, दवाओं या फिर लीडर की मेडिकल स्थिति के दूसरे पहलुओं के बारे में सुराग ढूंढ सकती हैं. थ्योरी के तौर पर विरोधी देश ऐसी जानकारी का इस्तेमाल लीडर की सेहत का अंदाजा लगाने और उसे अपनी पॉलिटिकल या फिर जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन में शामिल करने के लिए कर सकते हैं.  यही वजह है कि कड़ी सुरक्षा वाले लीडर विदेश यात्राओं के दौरान बायोलॉजिकल सैंपल पीछे ना छूट जाए इस की सावधानी बरतते हैं.


भारत में अपनी टॉयलेट तक नहीं छोड़ेंगे शी जिनपिंग, क्या है वजह?

जासूसी और प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं 

दूसरी चिंता अनजान जगह पर निगरानी की संभावना से जुड़ी है. होटल के कमरों और बाथरूमों में कई तरह के फिक्स्चर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो सकते हैं. उनके सुरक्षित होने के बारे में सुरक्षा टीम पक्के तौर पर नहीं कह सकती. 

आधुनिक सर्विलांस टेक्नोलॉजी को छोटी जगह पर छिपाया जा सकता है. इस वजह से सुरक्षा टीमें संवेदनशील जगहों का इस्तेमाल करने से पहले उनकी जांच करती हैं और उन्हें कंट्रोल करती हैं. निजी तौर पर कंट्रोल किया जाने वाला टॉयलेट सिस्टम प्राइवेसी की एक अतिरिक्त परत देता है. क्योंकि इससे होस्ट लोकेशन के कंट्रोल वाली सुविधाओं पर निर्भरता कम हो जाती है.

पोर्टेबल टॉयलेट सिस्टम कैसे काम करते हैं? 

इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लीडर का बायोलॉजिकल वेस्ट विदेशी जगह पर ना छूटे. एक खास सुरक्षा टीम सबसे पहले उन सुविधाओं को तैयार करती है और उनकी जांच करती है जिनका इस्तेमाल लीडर करने वाले हैं. जब पोर्टेबल टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाता है तो कचरे को खासतौर पर डिजाइन किए गए सील बंद बैग या फिर कंटेनर में इकट्ठा किया जा सकता है. 

इसके बाद मटेरियल को सुरक्षित किया जाता है और लीडर की सुरक्षा टीम की निगरानी में ले जाया जाता है. इसका मकसद लोगों को बायोलॉजिकल मटीरियल हासिल करने या फिर उसका विश्लेषण करने से रोकना है. 


भारत में अपनी टॉयलेट तक नहीं छोड़ेंगे शी जिनपिंग, क्या है वजह?

लीडर इतनी मेहनत क्यों करते हैं? 

एक आम यात्री के लिए होटल के बाथरूम का इस्तेमाल करना एक सामान्य बात है. हालांकि सुरक्षा के बड़े खतरों का सामना कर रहे किसी देश के प्रमुख के लिए मामूली लगने वाली निजी जानकारी भी खुफिया जानकारी हासिल करने का जरिया बन सकती है. 

सैद्धांतिक रूप से किसी बायोलॉजिकल सैंपल से ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसे कोई नेता विदेशी एजेंसियों तक नहीं पहुंचने देना चाहता. इसी के साथ बाथरूम का सुरक्षित ना होना निगरानी का मौका दे सकता है. इस वजह से कुछ नेताओं के लिए सुरक्षा के नियम सिर्फ बॉडीगार्ड, बुलेटप्रूफ गाड़ी और सुरक्षित रास्तों तक ही सीमित नहीं होते.

यह भी पढ़ेंः कौन थे संत तिरुवल्लुवर, जिनकी किताब PM Modi ने पुतिन को की भेंट?

सुरक्षा का दायरा सबसे निजी जानकारी तक फैला होता है 

पोर्टेबल टॉयलेट का इस्तेमाल यह दिखाता है कि विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा टीम नेता के आस-पास के माहौल को किस हद तक कंट्रोल कर सकती हैं. रहने सहने और आने जाने से लेकर बातचीत और निजी सुविधाओं तक खुफिया जानकारी का हर संभावित स्रोत सुरक्षा जांच का हिस्सा बन सकता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 06:16 PM (IST)
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