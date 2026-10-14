नकली दवा बेचने पर कितने साल की होती है सजा, क्या हैं इसके नियम?

देश में नकली और खराब दवाओं के कारोबार पर सरकार ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है. हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की जांच में देश भर में करीब 220 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं. इतना ही नहीं, दिल्ली में दूसरी नामी कंपनियों के नाम से बनाई जा रही नकली दवाएं भी पकड़ी गई हैं. वहीं बेंगलुरु में नकली दवाओं के एक बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद विशेष जांच टीम मेडिकल स्टोर्स पर लगातार छापेमारी कर रही है.

इस ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले दवा माफियाओं पर सरकार बेहद सख्त है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में नकली दवा बेचना या बनाना कितना बड़ा कानूनी अपराध है? देश के कानून में इसके लिए बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत दोषी को अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ सकती है.

किस कानून के तहत होती है सख्त कार्रवाई?

भारत में दवाओं की क्वालिटी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर नजर रखने के लिए एक खास कानून है, जिसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 कहा जाता है. इस कानून को समय-समय पर बहुत अधिक सख्त बनाया गया है, ताकि नकली दवाओं के धंधे को जड़ से खत्म किया जा सके। इस कानून के तहत नकली दवा बेचना या बनाना सबसे गंभीर अपराधों में गिना जाता है.

नकली दवा बेचने पर कितने साल की होती है सजा?

अगर किसी मरीज को दी गई नकली दवा के कारण उसकी मौत हो जाती है या उसके शरीर को कोई बड़ा नुकसान पहुंचता है, तो आरोपी को कम से कम 10 साल की जेल होती है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है. इसके साथ ही दोषी पर कम से कम 10 लाख रुपये या जब्त की गई दवाओं की कुल कीमत का तीन गुना भारी जुर्माना लगाया जाता है.

यदि दवा नकली पाई जाती है लेकिन खुशकिस्मती से उससे किसी मरीज को गंभीर चोट या मौत नहीं हुई है, तब भी कानून में कोई ढील नहीं है. ऐसे सामान्य नकली दवा के मामलों में भी दोषी को कम से कम 7 साल की जेल की सजा भुगतनी पड़ती है, जिसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही कम से कम 3 लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ता है.

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संपत्ति भी हो सकती है जब्त

इस कानून के तहत सरकार को यह पूरा अधिकार है कि वह नकली दवा का धंधा करने वाले अपराधियों की संपत्ति को फ्रीज या जब्त कर सकती है. यदि यह काम किसी फार्मा कंपनी या फैक्ट्री के जरिए संगठित रूप से किया जा रहा है, तो केवल छोटे कर्मचारी ही नहीं, बल्कि कंपनी के बड़े अधिकारी, डायरेक्टर और मालिक भी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाते हैं और उन पर भी बराबर मुकदमा चलता है.

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