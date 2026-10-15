कौन है आरामको का मालिक, हमलों से कितना उठा रहे नुकसान?

मध्य पूर्व के सुलगते भू-राजनीतिक संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला देने वाली बड़ी घटनाओं के बीच सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. यमन की तरफ से सक्रिय हूती विद्रोहियों ने हाल ही में सऊदी अरब के पूर्वी शहर धहरान में स्थित विश्व प्रसिद्ध ऊर्जा दिग्गज सऊदी अरामको के प्रशासनिक मुख्यालय को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति, कंपनी के वित्तीय नुकसान और इसके स्वामित्व से जुड़े तमाम पहलुओं पर दुनियाभर की निगाहें टिक गई हैं, जिससे इस बात पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इस विशाल तेल साम्राज्य की कमान किसके हाथों में है और इसे कितना भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.

सऊदी अरामको का स्वामित्व और मालिकाना हक किसका?

दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर तेल उत्पादक कंपनियों में शुमार सऊदी अरामको का नियंत्रण मुख्य रूप से सीधे तौर पर सऊदी अरब की सरकार के हाथों में है. इस कॉर्पोरेट और राजकीय ढांचे के तहत कंपनी का लगभग अट्ठानवे प्रतिशत हिस्सा और पूर्ण नियंत्रण सऊदी सरकार और उसके संप्रभु धन कोष यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के पास सुरक्षित है. इसके अलावा, कंपनी की वित्तीय पहुंच को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने के लिए इसके दो प्रतिशत से भी कम शेयर रियाद के मुख्य शेयर बाजार तादावुल पर आम निवेशकों के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं. प्रशासनिक और कार्यकारी स्तर पर इस विशाल वैश्विक कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष यासिर अल-रुमायन हैं, जबकि इसके प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की जिम्मेदारी अमीन नासिर संभाल रहे हैं.

प्रशासनिक मुख्यालय पर भीषण हमला और ताजा नुकसान

हालिया घटनाओं के क्रम में यमन के विद्रोही गुटों द्वारा सऊदी अरामको के ठिकानों पर हमलों की तीव्रता में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस कड़ी में धहरान शहर में स्थित मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय की इमारत पर हुआ ताजा हमला बेहद गंभीर माना जा रहा है, जहां एक मिसाइल सीधे परिसर में आकर गिरी. इस भीषण हमले के कारण इमारत की छठी से लेकर दसवीं मंजिल तक भयंकर आग फैल गई, जिससे सीईओ अमीन नासिर के कार्यालय सहित ऊपरी तीन मंजिलों को व्यापक रूप से भारी भौतिक नुकसान पहुंचा है. हालांकि गनीमत यह रही कि इस बड़े हादसे में किसी भी कर्मचारी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली और कंपनी ने तुरंत एहतियात बरतते हुए कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देकर कामकाज को सुचारू बनाए रखा है.

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बाजार पूंजीकरण में भारी गिरावट और वित्तीय घाटा

भू-राजनीतिक तनाव और लगातार मंडराते हमलों के साए के कारण सऊदी अरामको के वित्तीय मूल्यांकन और मार्केट कैप को बहुत बड़ा झटका लगा है. आर्थिक विशेषज्ञों और बाजार विश्लेषकों के अनुमानों के मुताबिक, इस लगातार अस्थिरता और तनावपूर्ण माहौल के चलते कंपनी ने अपने कुल बाजार पूंजीकरण में करीब चार सौ नब्बे बिलियन डॉलर का भारी-भरकम नुकसान उठाया है, जिसके बाद इसकी कुल बाजार वैल्यू गिरकर लगभग 1.65 ट्रिलियन डॉलर के आसपास सिमट गई है. इस प्रकार की बड़ी गिरावट ने निवेशकों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया है और ऊर्जा बाजार की स्थिरता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है.





वैश्विक तेल उत्पादन और आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव

यद्यपि अरामको प्रबंधन द्वारा किसी भी हमले के तुरंत बाद तेल रिफाइनरियों और उत्पादन केंद्रों के संचालन को सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हालात काफी पेचीदा हैं. कंपनी के सीईओ अमीन नासिर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ महीनों के दौरान इन लगातार हमलों और सुरक्षा संबंधी व्यवधानों के कारण वैश्विक बाजार को लगभग एक अरब बैरल कच्चे तेल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है. सप्लाई चेन में पैदा हुई इसी बड़ी रुकावट और भविष्य के अंदेशों के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें उछलकर एक बार फिर से एक सौ छह डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गई हैं, जिससे दुनियाभर में महंगाई बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है.

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