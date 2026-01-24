खून के आंसू रोना... क्या सच में निकलते हैं इंसानों के खून के आंसू, क्या कहते हैं इसे?

खून के आंसू रोना कहावत तो आपने सुनी होगी. लेकिन क्या आपने सुना है कि कभी किसी ने सच में खून के आंसू रोए हाे. दरअसल, हाल ही में एक हैरान करने वाला मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. एक घटना में एक 52 साल का आदमी अचानक खून के आंसू रोने लगा. बिना किसी चेतावनी के उसकी आंखों से खून मिले आंसू बहने लगे. इसके बाद उस आदमी को तुरंत इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया. वहीं हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जांच के दौरान भी यह कंडीशन दोबारा देखने को मिली, जहां कुछ मिनट तक उस आदमी की आंखों से खून जैसे आंसू निकलते रहे.

हालांकि, डॉक्टरों के अनुसार यह घटना कुछ मिनट तक चली और फिर खुद रुक गई. शुरुआती जांच में आदमी का ब्लड प्रेशर और नजर पूरी तरह नार्मल पाई गई, जिससे मामला और भी रहस्यमय हो गया. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या सच में इंसानों के खून के आंसू निकलते हैं और इसे क्या कहते हैं.



डॉक्टरों की जांच में क्या आया सामने?



आंखों से खून के आंसू निकलने की इस घटना को लेकर डॉक्टर ने आंखों की गहराई से जांच के लिए स्लिट-लैम्प टेस्ट किया, जिसमें तेज रोशनी से आंखों की जांच की गई. इस जांच में पता चला कि आदमी की दोनों पलकों में खून की नलियां आपस में उलझी हुई थी. इस वजह से उसकी आंखों से खून मिले आंसू निकल रहे थे. इस दुर्लभ कंडीशन को मेडिकल भाषा में हिमोलेक्रिया कहा जाता है. हिमोलेक्रिया एक दुर्लभ फिजिकल कंडीशन है, जिसमें आदमी के आंसुओं में खून मिल जाता है. कभी आंसू हल्के लाल रंग के दिखाई देते हैं, तो कभी ऐसा लगता है जैसे आंखों से सीधे खून बह रहा हो. डॉक्टर के अनुसार यह कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी दूसरी समस्या का लक्षण होता है.



क्यों निकल सकते हैं खून के आंसू?



डॉक्टर बताते हैं कि हिमोलेक्रिया कई कारणों से हो सकता है. इसमें पलकों या आंखों में सूजन, चोट, संक्रमण, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस और नाक से खून आना जैसी वजह शामिल हो सकती है. वहीं महिलाओं में कुछ मामलों में यह माहवारी से भी जुड़ा पाया गया है. इसके अलावा यह किसी ट्यूमर या ब्लड डिसऑर्डर का भी संकेत हो सकता है. इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.



भारत में भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले



यह कंडीशन पूरी तरह नई नहीं है. भारत में पहले भी हिमोलेक्रिया के मामले सामने आ चुके हैं. दरअसल इसे लेकर लखनऊ का एक मामला बहुत चर्चा में रहा था, जिसमें एक महिला के शरीर के कई हिस्सों से बिना किसी जख्म के खून निकलता था. इसके अलावा और ऐसे कई मामले देखे गए थे. हालांकि हालिया मामलों में ऐसा कोई गंभीर कारण सामने नहीं आया है. डॉक्टर के अनुसार यह सिर्फ पलकों की ब्लड सेल्स के उलझने की वजह से हुआ था. वहीं कुछ समय बाद खून के आंसू अपने आप बंद हो गए.

ये भी पढ़ें-Fainting And Heart Disease: बार-बार आती है बेहोशी तो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, हो सकता है दिल की सेहत से जुड़ा खतरनाक संकेत