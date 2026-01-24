हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजखून के आंसू रोना... क्या सच में निकलते हैं इंसानों के खून के आंसू, क्या कहते हैं इसे?

खून के आंसू रोना... क्या सच में निकलते हैं इंसानों के खून के आंसू, क्या कहते हैं इसे?

आंखों से खून के आंसू निकलने की दुर्लभ कंडीशन को मेडिकल भाषा में हिमोलेक्रिया कहा जाता है. हिमोलेक्रिया एक दुर्लभ फिजिकल कंडीशन है, जिसमें आदमी के आंसुओं में खून मिल जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 24 Jan 2026 02:56 PM (IST)
Preferred Sources

खून के आंसू रोना कहावत तो आपने सुनी होगी. लेकिन क्या आपने सुना है कि कभी किसी ने सच में खून के आंसू रोए हाे. दरअसल, हाल ही में एक हैरान करने वाला मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. एक घटना में एक 52 साल का आदमी अचानक खून के आंसू रोने लगा. बिना किसी चेतावनी के उसकी आंखों से खून मिले आंसू बहने लगे. इसके बाद उस आदमी को तुरंत इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया. वहीं हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जांच के दौरान भी यह कंडीशन दोबारा देखने को मिली, जहां कुछ मिनट तक उस आदमी की आंखों से खून जैसे आंसू निकलते रहे.

हालांकि, डॉक्टरों के अनुसार यह घटना कुछ मिनट तक चली और फिर खुद रुक गई. शुरुआती जांच में आदमी का ब्लड प्रेशर और नजर पूरी तरह नार्मल पाई गई, जिससे मामला और भी रहस्यमय हो गया. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या सच में इंसानों के खून के आंसू निकलते हैं और इसे क्या कहते हैं.

डॉक्टरों की जांच में क्या आया सामने?

आंखों से खून के आंसू निकलने की इस घटना को लेकर डॉक्टर ने आंखों की गहराई से जांच के लिए स्लिट-लैम्प टेस्ट किया, जिसमें तेज रोशनी से आंखों की जांच की गई. इस जांच में पता चला कि आदमी की दोनों पलकों में खून की नलियां आपस में उलझी हुई थी. इस वजह से उसकी आंखों से खून मिले आंसू निकल रहे थे.  इस दुर्लभ कंडीशन को मेडिकल भाषा में हिमोलेक्रिया कहा जाता है.  हिमोलेक्रिया एक दुर्लभ फिजिकल कंडीशन है, जिसमें आदमी के आंसुओं में खून मिल जाता है. कभी आंसू हल्के लाल रंग के दिखाई देते हैं, तो कभी ऐसा लगता है जैसे आंखों से सीधे खून बह रहा हो. डॉक्टर के अनुसार यह कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी दूसरी समस्या का लक्षण होता है.

क्यों निकल सकते हैं खून के आंसू?

डॉक्टर बताते हैं कि हिमोलेक्रिया कई कारणों से हो सकता है. इसमें पलकों या आंखों में सूजन, चोट, संक्रमण, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस और नाक से खून आना जैसी वजह शामिल हो सकती है. वहीं महिलाओं में कुछ मामलों में यह माहवारी से भी जुड़ा पाया गया है. इसके अलावा यह किसी ट्यूमर या ब्लड डिसऑर्डर का भी संकेत हो सकता है. इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.

भारत में भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह कंडीशन पूरी तरह नई नहीं है. भारत में पहले भी हिमोलेक्रिया के मामले सामने आ चुके हैं. दरअसल इसे लेकर लखनऊ का एक मामला बहुत चर्चा में रहा था, जिसमें एक महिला के शरीर के कई हिस्सों से बिना किसी जख्म के खून निकलता था. इसके अलावा और ऐसे कई मामले देखे गए थे. हालांकि हालिया मामलों में ऐसा कोई गंभीर कारण सामने नहीं आया है. डॉक्टर के अनुसार यह सिर्फ पलकों की ब्लड सेल्स के उलझने की वजह से हुआ था. वहीं कुछ समय बाद खून के आंसू अपने आप बंद हो गए.

ये भी पढ़ें-Fainting And Heart Disease: बार-बार आती है बेहोशी तो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, हो सकता है दिल की सेहत से जुड़ा खतरनाक संकेत

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 24 Jan 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Bloody Tears Tears Mixed With Blood Hemolacria Condition
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
Watch: IPL 2026 के लिए एमएस धोनी ने शुरू किया अभ्यास, माही की वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम
Watch: IPL 2026 के लिए एमएस धोनी ने शुरू किया अभ्यास, माही की वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
Advertisement

वीडियोज

Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”
Emraan Hashmi को पहले से ही पता था कि Taskaree लोगों को पसंद आएगी! | Tanya Bami, Neeraj Pandey
Avimukteshwaranand Controversy: CM Yogi पर अविमुक्तेशवरानंद का ऐसा बयान की मच जाएगा बवाल!
Jammu Kashmir Heavy Snowfall: जम्मू-कश्मीर समेत ठंड से ठिठुर गई ये जगह | Weather News | ABP
Himachal Pradesh News: Shimla में बर्फबारी का कहर, आपस में टकराए 3 ट्रक |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
Watch: IPL 2026 के लिए एमएस धोनी ने शुरू किया अभ्यास, माही की वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम
Watch: IPL 2026 के लिए एमएस धोनी ने शुरू किया अभ्यास, माही की वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
किस बीमारी की चपेट में हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जानें तबीयत बिगड़ने की वजह?
किस बीमारी की चपेट में हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जानें तबीयत बिगड़ने की वजह?
यूटिलिटी
फोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस
फोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget