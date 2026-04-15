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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBihar CM Samrat Choudhary: बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, जानें अब डिप्टी सीएम से कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

Bihar CM Samrat Choudhary: बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, जानें अब डिप्टी सीएम से कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

Bihar CM Samrat Choudhary: बिहार की राजनीति में 'सम्राट युग' का आगाज हो चुका है. भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है, जिससे राज्य में दो दशक पुराना सत्ता समीकरण बदल गया है.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Apr 2026 10:54 AM (IST)
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  • परिवार को मेडिकल सुविधा, निजी स्टाफ और सरकारी ऑफिस खर्च मिलेगा.

Bihar CM Samrat Choudhary: बिहार की सियासत ने एक लंबी करवट ली है और अब सत्ता की बागडोर भाजपा के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी के हाथों में आ गई है. करीब 20 साल बाद राज्य में हुए इस बड़े नेतृत्व परिवर्तन ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है. मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी के अधिकारों के साथ-साथ उनके वेतन और भत्तों का गणित भी बदल गया है. आइए जानते हैं, डिप्टी सीएम से सीएम बनने के बाद उनकी सैलरी में कितनी वृद्धि हुई है और उन्हें अब कौन सी नई सुविधाएं मिलेंगी.

बिहार में सम्राट युग की शुरुआत

बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है. भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी अब सूबे के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया. करीब दो दशकों तक एक ही धुरी के इर्द-गिर्द घूमने वाली बिहार की सत्ता अब पूरी तरह नए कलेवर में नजर आने वाली है.

वेतन और भत्तों का नया गणित

मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही सम्राट चौधरी की मासिक आय में भी बदलाव आया है. बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें अब प्रतिमाह 2 लाख 15 हजार रुपये का वेतन मिलेगा. बतौर डिप्टी सीएम या विधायक उनकी सैलरी इससे कम थी, लेकिन अब राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर होने के कारण उन्हें यह निर्धारित वेतन दिया जाएगा. गौरतलब है कि भारत के अलग-अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों का वेतन वहां की विधानसभा द्वारा तय नियमों के अनुसार अलग-अलग होता है, जिसमें बिहार का स्थान मध्यम श्रेणी में आता है.

यह भी पढ़ें: Bihar CM: बिहार का सबसे पढ़ा लिखा नेता कौन है, किस पायदान पर आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

देश के अन्य मुख्यमंत्रियों की कितनी है सैलरी?

अगर देश के अन्य राज्यों से तुलना करें, तो मुख्यमंत्रियों की सैलरी के मामले में बिहार फिलहाल 14वें स्थान पर आता है. देश में सबसे ज्यादा वेतन तेलंगाना के मुख्यमंत्री को मिलता है, जो करीब 4.10 लाख रुपये प्रति माह है. इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का नंबर आता है जिन्हें 3.90 लाख रुपये मिलते हैं. पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर महीने 3.65 लाख रुपये का वेतन मिलता है. सम्राट चौधरी को मिलने वाला 2.15 लाख का वेतन बिहार के तय मानकों के अनुरूप है.

आलीशान बंगला और कड़ी सुरक्षा

सिर्फ वेतन ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी को कई ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो शासन चलाने के लिए अनिवार्य मानी जाती हैं. उन्हें रहने के लिए पटना के सबसे वीवीआईपी इलाके में एक बड़ा सरकारी बंगला दिया जाएगा. इसके अलावा, उनकी सुरक्षा का स्तर भी अब उच्चतम श्रेणी का होगा. उनकी सुरक्षा में तैनात रहने वाले जवानों और कमांडो का घेरा पहले के मुकाबले काफी कड़ा कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री के काफिले और आधिकारिक दौरों के लिए विशेष सरकारी वाहन भी उनके बेड़े में शामिल होंगे. 

मुफ्त यात्रा और मेडिकल की सुविधा

मुख्यमंत्री को मिलने वाले भत्तों में मुफ्त हवाई और रेल यात्रा की सुविधा भी शामिल होती है. राज्य या देश के भीतर आधिकारिक दौरों पर होने वाला पूरा खर्च सरकार वहन करेगी. इसके साथ ही सम्राट चौधरी और उनके परिवार को सरकार की ओर से उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. उन्हें अपना कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए एक निजी स्टाफ, सचिवों की टीम और विशेष ऑफिस खर्च की राशि भी मिलेगी, जिससे वे राज्य के प्रशासनिक कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकें.

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद से दिया इस्तीफा, जानें उन्हें कितनी मिलेगी पेंशन?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 10:54 AM (IST)
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