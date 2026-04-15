बिहार के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, जानें अब डिप्टी सीएम से कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom परिवार को मेडिकल सुविधा, निजी स्टाफ और सरकारी ऑफिस खर्च मिलेगा.

Bihar CM Samrat Choudhary: बिहार की सियासत ने एक लंबी करवट ली है और अब सत्ता की बागडोर भाजपा के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी के हाथों में आ गई है. करीब 20 साल बाद राज्य में हुए इस बड़े नेतृत्व परिवर्तन ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है. मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी के अधिकारों के साथ-साथ उनके वेतन और भत्तों का गणित भी बदल गया है. आइए जानते हैं, डिप्टी सीएम से सीएम बनने के बाद उनकी सैलरी में कितनी वृद्धि हुई है और उन्हें अब कौन सी नई सुविधाएं मिलेंगी.

बिहार में सम्राट युग की शुरुआत

बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है. भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी अब सूबे के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया. करीब दो दशकों तक एक ही धुरी के इर्द-गिर्द घूमने वाली बिहार की सत्ता अब पूरी तरह नए कलेवर में नजर आने वाली है.

वेतन और भत्तों का नया गणित

मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही सम्राट चौधरी की मासिक आय में भी बदलाव आया है. बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें अब प्रतिमाह 2 लाख 15 हजार रुपये का वेतन मिलेगा. बतौर डिप्टी सीएम या विधायक उनकी सैलरी इससे कम थी, लेकिन अब राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर होने के कारण उन्हें यह निर्धारित वेतन दिया जाएगा. गौरतलब है कि भारत के अलग-अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों का वेतन वहां की विधानसभा द्वारा तय नियमों के अनुसार अलग-अलग होता है, जिसमें बिहार का स्थान मध्यम श्रेणी में आता है.

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देश के अन्य मुख्यमंत्रियों की कितनी है सैलरी?

अगर देश के अन्य राज्यों से तुलना करें, तो मुख्यमंत्रियों की सैलरी के मामले में बिहार फिलहाल 14वें स्थान पर आता है. देश में सबसे ज्यादा वेतन तेलंगाना के मुख्यमंत्री को मिलता है, जो करीब 4.10 लाख रुपये प्रति माह है. इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का नंबर आता है जिन्हें 3.90 लाख रुपये मिलते हैं. पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर महीने 3.65 लाख रुपये का वेतन मिलता है. सम्राट चौधरी को मिलने वाला 2.15 लाख का वेतन बिहार के तय मानकों के अनुरूप है.

आलीशान बंगला और कड़ी सुरक्षा

सिर्फ वेतन ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी को कई ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो शासन चलाने के लिए अनिवार्य मानी जाती हैं. उन्हें रहने के लिए पटना के सबसे वीवीआईपी इलाके में एक बड़ा सरकारी बंगला दिया जाएगा. इसके अलावा, उनकी सुरक्षा का स्तर भी अब उच्चतम श्रेणी का होगा. उनकी सुरक्षा में तैनात रहने वाले जवानों और कमांडो का घेरा पहले के मुकाबले काफी कड़ा कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री के काफिले और आधिकारिक दौरों के लिए विशेष सरकारी वाहन भी उनके बेड़े में शामिल होंगे.

मुफ्त यात्रा और मेडिकल की सुविधा

मुख्यमंत्री को मिलने वाले भत्तों में मुफ्त हवाई और रेल यात्रा की सुविधा भी शामिल होती है. राज्य या देश के भीतर आधिकारिक दौरों पर होने वाला पूरा खर्च सरकार वहन करेगी. इसके साथ ही सम्राट चौधरी और उनके परिवार को सरकार की ओर से उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. उन्हें अपना कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए एक निजी स्टाफ, सचिवों की टीम और विशेष ऑफिस खर्च की राशि भी मिलेगी, जिससे वे राज्य के प्रशासनिक कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकें.

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