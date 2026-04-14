बिहार का सबसे पढ़ा लिखा नेता कौन है, किस पायदान पर आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

Most Educated politicians of Bihar: बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. इससे साफ हो गया है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही होंगे. बिहार की सियासत में हुई इस बड़ी उथल-पुथल के बीच अचानक से यह राज्य लाइमलाइट में आ गया है. लोग इस राज्य के बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं.

जिस बिहार में अब तक लोग बाहुबल, पिछड़ेपन और जातीय समीकरणों के लिए जानते थे, वह राज्य अब बड़े बदलाव की कगार पर खड़ा है. ऐसे में लोगों को सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां का सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा नेता कौन है? इस लिस्ट में नीतीश कुमार किस नंबर पर आते हैं? आइए आज बिहार के पढ़े-लिखे नेताओं के बारे में जानते हैं...

बिहार का सबसे पढ़ा लिखा नेता

डॉ. जगन्नाथ मिश्र: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र की शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से MA किया, इसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र Ph.D करके डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की, राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक प्राध्यापक (Lecturer) के रूप में भी काम किया था. हालांकि 2019 में उनकी मृत्यु हो चुकी है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र की शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से MA किया, इसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र Ph.D करके डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की, राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक प्राध्यापक (Lecturer) के रूप में भी काम किया था. हालांकि 2019 में उनकी मृत्यु हो चुकी है. मनोज कुमार झा: राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता मनोज कुमार झा भी काफी ज्यादा शिक्षित नेता हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA की डिग्री प्राप्त की, इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से ही PhD की डिग्री ली, और इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर के पद पर रहे.

राम विलास पासवान: राम विलास पासवान ने भी MA और LLB की डिग्री प्राप्त की थी, और उन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी पास करके DSP के पद पर भी रहे थे, पुलिस सेवा के बजाय उन्होंने राजनीति को चुना, हालांकि 2020 में इनकी भी मृत्यु हो चुकी है.

राम विलास पासवान ने भी MA और LLB की डिग्री प्राप्त की थी, और उन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी पास करके DSP के पद पर भी रहे थे, पुलिस सेवा के बजाय उन्होंने राजनीति को चुना, हालांकि 2020 में इनकी भी मृत्यु हो चुकी है. प्रशांत किशोर: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी बिहार के सबसे शिक्षित राजनेताओं में से एक माने जाते हैं, उन्होंने हैदराबाद से Graduation और Post graduation की डिग्री प्राप्त की है.

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी बिहार के सबसे शिक्षित राजनेताओं में से एक माने जाते हैं, उन्होंने हैदराबाद से Graduation और Post graduation की डिग्री प्राप्त की है. नीतीश कुमार: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (अब NIT पटना) से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (अब NIT पटना) से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. लालू प्रसाद यादव: भले ही लोग लालू के देसी अंदाज के कायल हों, लेकिन लालू यादव भी उच्च शिक्षा प्राप्त है. उन्होंने पटना कॉलेज से BA और पटना यूनिवर्सिटी से MA के साथ-साथ LLB यानी वकालत की डिग्री प्राप्त की है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शैक्षणिक जीवन

अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिक्षा की बात करते हैं, उन्होनें बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (अब NIT पटना) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, अपनी पढ़ाई करने के दौरान ही वह राजनीति में सक्रिय हुए थे, और अपनी शिक्षा के दम पर ही वह बिहार के मुख्यमंत्री के मुकाम तक पहुंचे. उन्होंने अबतक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का नेतृत्व किया है, नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026, को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और हाल ही में निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं.

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बिहार के सबसे पढ़े-लिखे नेताओं में नीतीश कुमार का स्थान

शिक्षा के मामले में नीतीश कुमार को पढ़े-लिखे नेताओं के बीच काफी ऊपर रखा जाता है. उनकी शिक्षा और अनुभव उन्हें कई अन्य नेताओं से अलग करते हैं. हालांकि राज्य में कई अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त नेता भी हैं, लेकिन उनकी सूझबूझ और प्रशासनिक क्षमता उन्हें बाकी नेताओं से शीर्ष स्थान दिलाती है.

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