समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर लगे आरोपों और मौजूदा स्थिति पर अपनी बात रखी है. एबीपी न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कोई घोटाला किया होता तो वह नजर आता. अपनी संपत्ति को लेकर उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई दूसरा घर या जायदाद है तो वह उसे अभी किसी और के नाम करने को तैयार हैं. आजम खान ने कहा कि उन्होंने लोगों का भरोसा कमाया है और आज भी अगर वह लोगों के सामने हाथ फैला दें तो हीरे-जवाहरात से भर जाएंगे.

यूनिवर्सिटी की मौजूदा स्थिति पर भावुक टिप्पणी करते हुए आजम खान ने कहा कि वह चाहते हैं कि लोग इसके खंडहर देखने आएं, ठीक वैसे ही जैसे रोमन साम्राज्य के अवशेष देखने जाते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को यह पता चलना चाहिए कि जब एक मुसलमान ने शिक्षा का मंदिर बनाने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ.

'सर सैयद और मदन मोहन मालवीय जेल में होते...'

आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी को अपने शैक्षणिक सपने से जोड़ते हुए कहा कि उनका उद्देश्य शिक्षा के लिए एक संस्थान तैयार करना था. उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज किया.

सपा नेता ने कहा कि 50 साल की सियासत में मैं एक गली में रहता हूं. मेरे घर में जनरेटेर नहीं है. यहां पानी भरा रहता है. जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा था तो 2 फीट पानी जमा था. मेरे पास और कोई जायदाद नहीं. कोई नहीं कहता कि मैंने पैसे कमाए. मैंने दामन फैलाए तभी यूनिवर्सिटी बन पाई.

खान ने कहा कि अगर पहले के जमाने में एजेंसियां होतीं तो सर सैयद और मदन मोहन मालवीय जेल में होते.

पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला दे. यह पूछे जाने पर कि क्या वह सरकार से कह रहे हैं कि बुलडोजर चला दें, खान ने कहा कि अगर वो कर रह हैं तो सही कर रहे होंगे.