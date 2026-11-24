Human Body Veins Length: मानव शरीर प्रकृति की सबसे जटिल और अद्भुत रचनाओं में से एक है, जिसके भीतर हर सेकंड करोड़ों जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं. आम बोलचाल की भाषा में जब हम नसों की बात करते हैं, तो विज्ञान की दृष्टि से इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं-पहला खून ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं और दूसरा दिमाग से शरीर तक संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं. चिकित्सा विज्ञान और एनाटॉमी के शोध बताते हैं कि हमारे शरीर के भीतर इन नसों का इतना विशाल और बारीक जाल बिछा हुआ है, जिसकी कुल लंबाई जानकर कोई भी दंग रह सकता है.

खून ले जाने वाली नसों की कुल लंबाई कितनी है?

एक वयस्क इंसान के शरीर में खून के प्रवाह के लिए तीन तरह की मुख्य रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिन्हें धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं कहा जाता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और विभिन्न मेडिकल शोधों के अनुसार, यदि एक औसत वयस्क व्यक्ति के शरीर की सभी रक्त वाहिकाओं को आपस में जोड़कर एक सीधी रेखा में बिछा दिया जाए, तो इनकी कुल लंबाई लगभग 96,000 से 1,00,000 किलोमीटर तक होती है.

यह दूरी इतनी अधिक है कि इससे पूरी पृथ्वी के चारों ओर दो से ढाई बार चक्कर लगाया जा सकता है. इस विशाल लंबाई का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म केशिकाओं का होता है, जो बाल से भी कई गुना पतली होती हैं और शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन व पोषक तत्व पहुंचाती हैं. एक नवजात शिशु में भी इन रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई करीब 6,000 किलोमीटर के आसपास होती है.

शरीर में कितनी होती हैं मुख्य रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं?

शरीर में छोटी-बड़ी केशिकाओं की संख्या अरबों में होती है, इसलिए इनकी सटीक गिनती संभव नहीं है, लेकिन प्रमुख नसों की संख्या निश्चित होती है. यदि हम तंत्रिका तंत्र की मुख्य नसों की बात करें, तो इंसान के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कुल 43 जोड़ी मुख्य तंत्रिकाएं निकलती हैं.

इनमें से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जो देखने, सुनने, सूंघने और चेहरे की गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं, जबकि 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं रीढ़ की हड्डी से निकलकर हाथ-पैर और शरीर के अन्य अंगों तक संदेश ले जाती हैं. इसके अलावा शरीर में लगभग 86 से 100 अरब न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं.

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दिमाग तक संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं की लंबाई

रक्त वाहिकाओं के अलावा, शरीर में मौजूद परिधीय तंत्रिकाओं की कुल लंबाई भी कम चौंकाने वाली नहीं है. मेडिकल विशेषज्ञों और न्यूरोलॉजी अध्ययनों के मुताबिक, एक वयस्क मानव शरीर में फैली इन तंत्रिकाओं की कुल लंबाई लगभग 72 से 74 किलोमीटर होती है.

ये नसें बिजली के तारों की तरह काम करती हैं और किसी भी स्पर्श, दर्द या तापमान का संदेश पलक झपकते ही दिमाग तक पहुंचाती हैं. शरीर में सबसे लंबी अकेली तंत्रिका साइटिक नर्व होती है, जो पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर पैरों के तलवों तक जाती है.

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